Uniklinikum Regensburg: „Letzte Warnung“ von Beschäftigten

Die Beschäftigten in einer ausgelagerten Service-GmbH am Uniklinikum verdienen deutlich schlechter als ihre direkt angestellten Kolleginnen. Jetzt gibt es eine „letzte Warnung“.

Kein Inflationsausgleich, kein Coronabonus und Gehälter knapp über Mindestlohn, die – je nach Beschäftigungsdauer – um bis zu 45 Prozent unter dem liegen, was sie als direkt Angestellte am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) verdienen würden: So sieht die Realität für rund 350 Beschäftigte am UKR aus. Sie sind über eine ausgelagerte GmbH, die Krankenhausdienstleistungsgesellschaft, kurz: KDL, dort angestellt.

Diese „Service-GmbH“ wurde 2006 gegründet. Das Universitätsklinikum und damit am Ende das Land Bayern hält daran 51 Prozent, die übrigen 49 Prozent gehören einer Beteiligungsgesellschaft des Regensburger Putz-Imperiums Götz. Anders als für die übrigen Beschäftigten am Uniklinikum gilt für KDL-Angestellte nicht der Tarifvertrag der Länder (TV-L), sondern der deutlich schlechtere Rahmentarif für das Gebäudereinigerhandwerk.

Deutliche Lohnunterschiede: 2.000 oder 2.900 Euro brutto

Betroffen sind neben Reinigungskräften unter anderem Beschäftigte beim Hol- und Bringdienst, Spüldienst und Wachdienst, beim technischen Dienst und bei der Patientenbegleitung – Lohngruppen, die so oder so bereits im unteren Bereich liegen und außerhalb des TV-L noch einmal spürbar schlechter dastehen.

Ein Vollzeitbeschäftigter mit zehn Jahren Berufserfahrung beispielsweise verdient bei der KDL aktuell etwas mehr als 2.000 Euro brutto, würde er nach dem Tarifvertrag der Länder entlohnt, wären es fast 2.900 Euro – Grundgehalt.

„Für die TV-L-Beschäftigten konnte letzten Dezember ein Tarifabschluss erzielt werden“, sagt ver.di-Gewerkschaftssekretär Sven Czekal. „Bei der KDL hat die Geschäftsführung mehrere Aufforderungen, sich für Tarifverhandlungen an einen Tisch zu setzen, bislang ignoriert.“ Auch die Annahme einer Petition, in der 96 Prozent der KDL-Beschäftigten letzten Winter eine vollständige Angleichung an den TV-L-Tarif fordern, habe Geschäftsführer Philipp Atzler verweigert.

„Nur mit aktiven Mittagspausen werden wir auf Dauer vermutlich nichts erreichen.“

Am morgigen Freitag werde man deshalb von 9 bis 9.30 Uhr eine „aktive Pause“ vor dem Universitätsklinikum machen, heißt es in einer heute verschickten Ankündigung der Gewerkschaft. Man wolle ein Zeichen setzen, als „letzte Warnung“. Das Wort „Streik“ nimmt Sven Czekal zwar bislang nicht in den Mund, er sagt aber auf Nachfrage doch: „Nur mit aktiven Mittagspausen werden wir auf Dauer vermutlich nichts erreichen.“ Czekal rechnet damit, dass sich etwa 100 Personen an der morgigen Aktion beteiligen werden.

Die KDL am Universitätsklinikum ist kein Einzelfall, auch an den Universitätskliniken Würzburg und Erlangen gibt es entsprechende Service-Gesellschaften mit deutlich schlechter bezahltem Personal. Auch dort sind für Freitag entsprechende Aktionen angekündigt. Das Ziel: ein bayernweit einheitliche Lösung.

Direktorenklausur sieht Tarifangleichung als Risiko

Dass man von UKR-Seite versucht, das Thema und die damit verbundene Forderung „Ein Haus, ein Tarifvertrag“ so lang wie möglich hinauszuzögern, ist kaum verwunderlich. Im internen Protokoll einer Direktoren- und Vorstandsklausur des UKR vom letzten November, wo von der kaufmännischen Direktorin ein düsteres Szenario gezeichnet wurde (unser Bericht), findet sich die KDL als „bezogene Leistung“ ausdrücklich unter den möglichen Risiken wieder.

Die Angleichung der Löhne für die KDL-Beschäftigten an den Tarifvertrag der Länder würde Mehrausgaben von 1,8 bis 2,4 Millionen Euro jährlich bedeuten, heißt es in dem Papier. In der letzten öffentlich zugänglichen Bilanz der KDL 2022 wird der gesamte Personalaufwand – also Bruttogehalt plus Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung – für 339 Beschäftigte mit 11,6 Millionen Euro beziffert.