Wenn Geschichte zum Problem wird – die Porträtwand mit (bald) 100 Regensburgern

30 weitere Regensburger Persönlichkeiten sollen an die vom Künstler Oleg Kuzenko gestaltete Porträtwand im Petersweg kommen. Nach den Vorstellungen des historischen Beraters Werner Chrobak würden Opfer aus der NS-Zeit dann neben Tätern und Antisemiten hängen.

Von Waltraud Bierwirth

WERBUNG





Eine dunkle Gasse mit grauen Mauern. Links das katholische Obermünsterzentrum, rechts das Parkhaus mit den Discos im Untergrund. Das war der Petersweg, bis der Maler Oleg Kuzenko kam und seine Porträtgalerie eröffnete. Knallbunte Farbe kam in die „hohle Gasse“ und die Passanten lernen „Personen kennen, die in die Geschichte der Stadt Regensburg eingegangen sind.“

Genau das war der Plan von Kuzenko, der binnen weniger Jahre 70 großformatige Porträts mal in barocker Anmutung, mal im sachlich nüchternen Stil, dem jeweiligen Zeitalter angemessen, auf die Wand brachte. Aber immer schwungvoll. „In enger Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt, einigen Historikern und der Diözese“, informiert der aus der Ukraine vor vielen Jahren eingewanderte Künstler, wer ihm zur Seite stand.

Porträts zur NS-Zeit sorgen für Kritik

Zurzeit ist sein historischer Ratgeber bei der Auswahl der Porträts der frühere langjährige Stadtheimatpfleger Werner Chrobak. Schließlich sollen noch 30 Porträts an die Wand, damit die Regensburger „Hundertschaft“, die in 1.800 Jahren Regensburger Geschichte schrieb, vollendet wird. Und damit auch jeder weiß, wer was in seiner Zeit so angestellt hat, gehört zu jedem Porträt eine Tafel mit einer Kurzbiografie und der Name des Sponsors. Denn auch Künstler, die Gemeinsinn zeigen, können nicht allein von Luft und der Liebe zur Stadt leben.

So weit so gut, aber schlecht, wenn die Auswahl der zu würdigenden Persönlichkeiten die aktuellen Stadtbewohner spaltet. Das geschieht immer dann, wenn es um die Neuere Zeitgeschichte und die NS-Zeit geht, die auch in Regensburg bis heute nicht vollständig aufgearbeitet und mit Tabus belegt ist. Was dann nicht zusammenpasst, sagte Luise Gutmann, Antifaschistin und langjährige Initiatorin des „Gedenkwegs für die Opfer des Faschismus in Regensburg“ am 23. April.

„Opfer zur Rehabilitierung der Täter missbrauchen“

Bei der sechsten Station am Dachauplatz, da wo einst tausend Frauen die kampflose Übergabe der Stadt forderten und der Domprediger Johann Maier, Josef Zirkl und Michael Lottner von den Nazis ermordet wurden, stellte Luise Gutmann fest, was gar nicht geht:

„Wenn ein antisemitischer Hetzer wie Georg Heim oder der NS-Kulturwart Walter Boll, Aktivist beim Raubzug gegen die Regensburger Juden, in einer Reihe mit den Opfern genannt werden, die durch ihre Taten litten, dann ruft das unseren heftigen Protest hervor. Das ist der Versuch die Opfer für die Rehabilitierung der Täter zu missbrauchen. Das hat mit Erinnerungskultur nichts zu tun.“

„Bauerndoktor“ Georg Heim: ein fanatischer Antisemit

Das gilt für das (schon existierende) Porträt des „Bauerndoktors“ Georg Heim. Der Historiker Werner Chrobak, der die von Heim geförderten Genossenschaften preist, drückt gleichzeitig den fanatischen Antisemitismus des damaligen Bayerischen Landtagsabgeordneten Georg Heim gerne weg. Es waren vor allem die jüdischen Tietz-Warenhäuser, gegen die er im bayerischen Parlament mit einer hetzerischen Propaganda polemisierte, um schließlich die antijüdische Warenhaussteuer durchzusetzen.

Tietz-Warenhäuser kannte Heim persönlich. Es war ihm ein Graus, dass die Regensburger Hausfrauen das gutsortierte Tietz-Kaufhaus in der Ludwigstraße schätzten. Für Heim war es eine jüdische „Schmutz- und Schleuderkonkurrenz“: „Besser, wir erdrosseln den Tietz, als der Tietz Tausende von Geschäftsleuten,“ hetzte er im Landtag. Georg Heim bezeichnete Juden als „rassischen Fremdkörper“ und nahm vorweg, was die Nazis sich zu eigen machen sollten.

Eine Dr. Heim-Straße ehrt den Hetzer

Mit einer Dr.-Heim-Straße im Stadtteil Prüfening ehrt die Stadt Regensburg den Antisemiten Georg Heim. „Man kann es überdenken“, sagt Werner Chrobak im Gespräch über das Bild von Georg Heim in der Porträtgalerie im Petersweg. Ganz ähnliche Bedenken hat er zunächst bei dem geplanten Porträt des NS-Kulturwartes Walter Boll.

Porträt für NS-Karrierist Boll geplant

Dieser Kultur-Karrierist, der 1928 aus Darmstadt als Museumsdirektor nach Regensburg kam und für immer blieb. Mit den Nazis hatte er kein Problem. Boll wurde NSDAP-Mitglied, dann trat er der SA bei und trug den Ehrendolch am Gürtel.

Der allumfassende NS-Kulturwart Boll bescherte den Museen der Stadt fette Beute. Jede Menge Raubkunst in den städtischen Museen. Altstadthäuser in jüdischem Besitz, wie den „Lerchenfelder Hof“ in der Unteren Bachgasse, empfahl er zu „arisieren“. Für die Eigentümer, die Geschwister Fanny und Albert Seligmann, verwehrte dieser Raubzug die Ausreise. Sie wurden im November 1941 im Fort IX in Kaunas erschossen.

Walter Boll setzte seine Karriere fort, als es mit den Nazis vorbei war. Er wurde entnazifiziert, als Mitläufer eingestuft und schon bald war er wieder Kulturdezernent in Regensburg. Das blieb er bis in die 70-iger Jahre. Nach seinem Tod 1985 wurde der Ehrenbürger Boll in einem Ehrengrab bestattet, für dessen Pflege die Stadt aufkommt. Der reiche Nachlass von Ehrenbürger Walter Boll wurde von seinen Erben im Auktionshaus Nagel als „Sammlung Dr. Walter Boll“ in Stuttgart versteigert. Fette Beute für die Erben.

Ein Porträt für Alice Heiß?

Natürlich ist Werner Chrobak als historischer Berater des Malers Kuzenko zugänglich für neue Namensvorschläge bei der Vollendung der „Hundertschaft“ im Petersweg. „Gerne“ versuche er, noch den Vorschlag Alice Heiß unterzubringen, sagt er im Gespräch.

Alice Heiß, Tochter des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde David Heidecker, überreichte als 13-Jährige am 29. August 1912 einen symbolischen Schlüssel für die neugebaute Synagoge Am Brixener Hof dem amtierenden Oberbürgermeister von Regensburg. Am 25. November 1943 wurde die zum katholischen Glauben konvertierte Jüdin Alice Heiß im Einzeltransport von Regensburg nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurde.

Die „Porträtgalerie“ von Oleg Kuzenko würde künftig auch das Bild des langjährigen Rabbiners der Israelitischen Gemeinde Regensburg Dr. Seligmann Meyer schmücken. Gleichzeitig war er Herausgeber von zwei bedeutenden Publikationen. Über 40 Jahre wirkten Seligmann Meyer und seine Frau, die Rebbetzin Mathilde Meyer in Regensburg. Der Nachlass der akademischen Malerin Mathilde Meyer, Bilder und ein bebildertes Tagebuch, gehört heute zu den Kostbarkeiten des Museums der Yeshiva Universität in New York.

Geht es darum, keine Fehler verschweigen?

Damit auch nichts anbrennt, schickt mir der ehemalige Stadtheimatpfleger Werner Chrobak nach unserem Gespräch noch einen Nachtrag. Auszug:

„Ein Weglassen bestimmter Persönlichkeiten würde bedeuten, dass von Personen zu verantwortende Fehler oder Fehlhaltungen verschwiegen werden. Diese ‘Lücken’ in der Stadtgeschichte würden auch mit der Stadt Regensburg verbundene Fehlentwicklungen politischer und sozialer Art ausklammern, was nicht im Sinne objektiver Geschichtsbetrachtung sein kann.“

Die Logik dieser Argumentation legt nahe, dass auch ausgewiesene NS-Täter, die nach der NS-Zeit wieder an die Spitze der Stadt rückten, in der Porträtgalerie einen Platz finden müssten.