Demo am Regensburger Domplatz zwischen Mittelstands-Sorgen und Aiwanger-Polemik

Nachdem er sich einer Veranstaltung von Handwerkern, Landwirten und Mittelständlern eher aufgedrängt hat, als dass er eingeladen wurde, hält Hubert Aiwanger am Domplatz eine vorgezogene Aschermittwochsrede, die ganz gut ankommt.

„Noch dümmer als die Regierung (SPD + DIE GRÜNEN + FDP) sind nur noch deren Wähler !!!“ Der weißhaarige Mann, der dieses Transparent vom Dultplatz bis zum Domplatz vor dem Demonstrationszug hergetragen und es dann fein säuberlich am rechten Rand der Bühne angebracht hat, um es dort gut sichtbar aufzuspannen, ist gerade ein wenig zur Seite gegangen. Das kann Zufall sein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dort oben auf einer Bühne gerade jemand spricht, der von parteipolitisch motivierter Polemik nur wenig hält.

Nicht dass Bio-Bäcker Bernhard Neuhoff mit Kritik sparen würde. Er sei froh, dass er endlich mal „den Ärger rausschreien“ könne über die Politik der letzten Jahre, sagt der 63-Jährige dazu, warum er an der Demonstration am Samstag teilnimmt. Die kurzfristig ins Leben gerufenen ARGE HLM (Handwerk Landwirtschaft Mittelstand) hat sie organisiert – ein loser Zusammenschluss aus Angehörigen der verschiedenen Branchen.

„Hoffentlich hält er sich ein wenig zurück.“

Als Hauptredner ist Hubert Aiwanger angekündigt. Doch wenn man Stimmen aus dem Umfeld der Organisatoren glauben darf, dann hat sich der Freie Wähler-Chef mehr aufgedrängt, als dass man ihn unbedingt dabei haben wollte.

Nachdem man Landrätin Tanja Schweiger um ein Grußwort gebeten habe, sei kurz darauf ein Anruf aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium gekommen mit der Frage, ob denn nicht auch (Schweigers Parteifreund und Lebensgefährte) Aiwanger reden könne, erzählt Hauptorganisator Luitpold Gerl. Da gebiete es allein schon der Respekt vor dem bayerischen Wirtschaftsminister, dass man eine solche Bitte nicht ausschlage.

„Hoffentlich hält er sich ein wenig zurück“, murmelt Gerl irgendwann, während sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration am Samstagvormittag auf dem Dultplatz sammeln. Man hatte nämlich keine parteipolitische Veranstaltung geplant.

Neben der Landrätin war auch Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wegen eines Grußworts angefragt worden, habe aber aus Zeitgründen abgesagt, wie man später am Domplatz erfährt, begleitet von ein paar Buh-Rufen. Vor allem sollten aber diejenigen reden, um die es geht, nicht die Politiker, meint Gerl.

Kaum Parteipolitik vom Rednerpult

Auch wenn es mehrere Anti-Ampel-Transparente unter den (laut Polizei) 530 Teilnehmerinnen gibt und ein paar Querdenker-Sprüche, auch wenn vereinzelt „Lügenpresse“-Geraune zu vernehmen ist, wenn der eine oder andere glaubt, einen Medienvertreter ausgemacht zu haben oder einem beim Fotografieren Rufe wie „Seid’s ihr auch von denen von Correctiv?“ zugerufen werden und Gelächter folgt, scheint es einem Großteil der Anwesenden und, Aiwanger und Schweiger mal außen vor, auch der Redner um die Sache zu gehen und nicht um Politiker- oder Ampel-Bashing.

Appelle und Kritik gibt es aber durchaus. Neuhoff, der sich innerhalb von gut 35 Jahren zusammen mit seiner Frau von einem kleinen Bioladen zu einem großen Biomarkt im DEZ hochgearbeitet hat und vor einigen Jahren die Bio-Bäckerei von seinem Sohn übernommen hat, beklagt (im Anschluss an das Grußwort von Landrätin Schweiger) mit deutlichen Worten die überbordende Bürokratie und Dokumentationswut.

Eine Auszubildende mit Migrationshintergrund bei ihm habe einmal wegen Krankheit einen Sprachkurs versäumt – da sei ein Schreiben vom Arbeitsamt gekommen, dass sie 1,20 Euro zurückzahlen müsse. Das sei einfach nur ein Beispiel, wie weit weg eine Verwaltung von der Realität sein. Da frage man sich als Unternehmer nämlich, was in den Köpfen von Behördenmitarbeitern vorgehe, die so etwas verantworten.

Er hält der aktuellen Ministerriege das eine oder andere Zitat vor, beklagt, wie man als Mittelständler von der Politik übersehen werde, spielt auf Politskandale quer durch die Parteien an. Neuhoff meint aber auch: „Ich will nicht, dass die Ampel weg muss. Die Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle. Die müssen sich ändern.“ Es brauche einen anderen, sozialeren und menschlicheren Politikstil. Dass mehr zugehört werde und dass man jemanden, der etwas mache auch mal machen lasse.

„Wir lassen uns auseinanderdividieren von politischen Rattenfängern.“

Der Mediziner Tobias Kindler, als Arzt in der Versorgung des ländlichen Raums tätig, versucht Stimmen aus dem Demonstrationszug a la „Mit dem Land geht es bergab“ etwas entgegenzuhalten. „Es ist nicht alles schlecht. Es gibt uns. Und wir werden das schaffen“, sagt er. Als ein wesentliches Problem macht der 49-Jährige die Zersplitterung der Gesellschaft aus. „Wir lassen uns auseinanderdividieren von politischen Rattenfängern, die irgendwelche Geschichten erzählen.“

Wenn zum Beispiel hier ein Schild gezeigt werde, auf dem stehe „Schluss mit Lug und Trug“, dann müsse man mal sagen, dass es eine Partei gebe, die den Austritt aus der EU fordere. Was das bringe, sehe man in England. „Wenn man solchen politischen Idioten hinterher rennt, kann ich nur sagen: Dümmer geht es nicht.“ Dafür bekommt Kindler Applaus – wenn auch etwas verhalten.

Jeder müsse sich einen schnappen und überzeugen, damit der nicht politischen Populisten hinterherlaufe, so seine Aufforderung. Auch nicht jenen, die behaupten würden, dass der momentane Wohlstand mit Vier-Tage- und 30-Stunden-Woche zu halten sei. Das sei fernab jeder Realität. Und wenn es in der Politik manchmal heiße „Wir müssen uns die Demokratie“ zurückholen, dann sei das „alles ein Schmarrn“, so Kindler. „Wir sind die Demokratie“, ruft er und erhält dafür einigen Applaus. „Wer zahlt, schafft an.“

Gastronom fordert niedrigere Mehrwertsteuer

Hubert Aiwanger, der zwischenzeitlich eingetroffen ist und im hinteren Bereich der Bühne darauf wartet, ans Mikro zu dürfen, nimmt die Einordnung des von ihm stammenden Demokratie-Zitats regungslos zur Kenntnis. Er muss ja noch ein Weilchen warten.

Gastronom Muk Röhrl fordert in seinem kurzen Wortbeitrag flexiblere Arbeitszeitmodelle und eine Beibehaltung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben Prozent – die sei ein „ideales Instrument“ gewesen, um die Kostensteigerungen im Zuge von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg abzufedern. Alle seien „in Rage“, so Röhrl. Aber man müsse zusehen, dass man wieder mehr zusammenarbeite, „um den Karren gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen“.

Daniela Liegl vom Pflegedienst Burgweinting lobt die „Bewegung der Landwirte“ als stärkste Bewegung, die sich jemals gesehen habe. Da müsse jede Branche mitmachen. Der Applaus in der Pandemie für Pflegekräfte habe nichts gebracht und es habe sich im Bereich Pflege auch nichts zum Besseren geändert – im Gegenteil.

Die Bürokratie werde immer mehr, das Personal immer weniger. „Die Leute haben keine Lust mehr. Sie sind ausgebrannt.“ Man sei auf die Hilfe der Politik angewiesen, um weiter vernünftig versorgen und pflegen zu können, so Liegl. Deswegen müsse „diese Bewegung“ auch weiter gehen.

Probleme, Ärger und Sorgen aus erster Hand

Hotelinhaberin Katrin Fuchshuber (CSU) beklagt gleichfalls die überbordende Bürokratie, wettert gegen die „ideologiegetriebene Energiepolitik“ der Bundesregierung, einen Staat, der „kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem“ habe, sagt irgendwann, dass sie verzweifelt sei und meint an Aiwanger gerichtet: „Geben Sie uns eine Perspektive, weil es ist auch Ihre.“

Den Abschluss bildet schließlich Metzgermeister Anton Eschenwecker, der bedauert, dass es ehedem 150 selbständige Metzger in Regensburg gegeben habe und heute nur noch drei und dass ein Problem die „politisch gewollte Regelwut“ sei, „gepaart mit Inkompetenz in Berlin und Brüssel“.

Es ist ein Potpourri an Problemen und Anliegen, die die jeweiligen Branchen beschäftigen, manchmal ist einfach der schiere Ärger, der aus den Rednern herausbricht. Nur sehr selten blitzen parteipolitische Präferenzen hervor.

Aiwanger: Von Habeck bis Hustensaft, von Cannabis bis China

Ein Potpourri liefert anschließend auch Hubert Aiwanger. Über eine halbe Stunde spricht der Freie Wähler-Chef, mit Abstand am Längsten. Man gewinnt gelegentlich den Eindruck, er wolle irgendwie alles abdecken, was vielleicht gut ankommen oder verfangen könnte.

Es geht um das Heizungsgesetz und das Bürgergeld, um Radwege in Peru,die Deutschland bezahle, um Leute, die zu viel studiert, von nichts eine Ahnung hätten und nicht einmal wüssten, wie eine Kuh aussieht, um die Cannabis-Freigabe und die Erbschaftssteuer, um ideologische Ziele der Regierung und Schweineställe in China, um fehlenden Hustensaft für Kinder, den Verbrennungsmotor und die hohe Einkommensteuer, um Mehlwürmer im Brot, die niedrigen Renten, das gute Bier bei Muk Röhrl, „Habecks Märchenbuch“ und darum, dass es „immer schlimmer“ werde.

„Leute im System“, die gegen die Dorfwirtshäuser vorgehen…

Diese vorgezogene Aschermittwochsrede kommt augenscheinlich ganz gut an. Zumindest in den vorderen Reihen gibt es immer Applaus, gelegentlich auch weiter hinten. Doch die meisten scheinen eher zuzuhören, ohne Zustimmung oder Ablehnung zu bekunden.

Dass sich Aiwanger im Lauf seiner Ausführungen zu der Aussage versteigt, dass es irgendwelche „Leute im System“ gebe, „die wollen, dass die kleinen Dorfwirtshäuser schließen, weil sie sagen, ich will nicht mehr, dass da ein Stammtisch beieinander sitzt, der miteinander politisiert, sondern ich will dem sagen, was er zu denken hat über andere Kanäle“ fällt ihm womöglich gar nicht auf, vielleicht glaubt er so etwas aber auch tatsächlich selber.

Kritik an Aiwangers Demo-Touren

Er werde es sich nicht nehmen lassen, hinauszugehen zu „seiner Wirtschaft“ und sich deren Sorgen und Nöte anzuhören, sagt der Wirtschaftsminister gegen Schluss und spielt damit auf die Kritik an seiner hohen Anzahl an Demo-Auftritten an, die immer vernehmlicher vom Koalitionspartner CSU, kommt, aber auch von Wirtschaftsvertretern.

„Ich schaue nicht zu, wenn ihr euch die Haxen wegfrierts und sich die Politik in München und Berlin versteckt“, ruft Aiwanger unter ganz ordentlichem Applaus. „Zu euch komme ich immer, weil ihr mich gewählt habt und weil ihr das Volk seid.“

Dass die Kritik auch daher rührt, dass sein Ministerium es nach wie vor nicht geschafft hat, zum Teil dringend benötigte Corona-Überbrückungshilfe auszuzahlen, dass diese Aufgabe unter Aiwangers Verantwortung an die IHK München outgesourcet wurde und es nach derzeitigen Prognosen noch bis Ende 2025 dauern könnte, ehe die letzten Tranchen geflossen sind, lässt der bayerische Wirtschaftsminister geflissentlich unter den Tisch fallen.

Stattdessen spricht Aiwanger davon, dass er gerne auch mit dem Traktor gekommen wäre, aber angesichts der zahlreichen Termine leider nicht genug Zeit dafür habe und deshalb den Dienstwagen nehmen müsse. Nach Händeschütteln, ein paar Gesprächen und Selfies muss er schon wieder weg. Zum Elefantentreffen ins niederbayerische Solla, wo sich im „Hexenkessel“ rund 3.000 Biker aus aller Welt trafen und wo es wohl auch irgendwie um die bayerische Wirtschaft ging.

Kritik an Mitorganisator

Das Rednerprogramm beschließt dann Josef Habenschaden – obwohl Organisator Luitpold Gerl sich bedankt und die Veranstaltung eigentlich bereits für beendet erklärt hat. Doch Habenschaden drängelt sich regelrecht ans Mikrofon. Der Landwirtschaftsunternehmer hatte die Veranstaltung zumindest anfänglich mitorganisiert und war dann wenige Tage zuvor auf antifaschistischen Seiten in die Kritik geraten. Unter anderem verbreitet er auf seiner Facebook-Seite Postings der AfD, rechtsextremer Seiten oder schlicht wirres Zeug. Auch innerhalb des Organisationsteams gab es dem Vernehmen nach heftige Irritationen, eine öffentliche Distanzierung blieb zumindest bis zur Veranstaltung aus.

Am Samstag meint Habenschaden lediglich, dass Deutschland eine noch dümmere Regierung habe als Österreich und ruft zu einer neuerlichen Fahrt nach Berlin auf. Das Transparent neben der Bühne wurde zwischenzeitlich durch eine Mülltonne ergänzt, aus der rote, gelbe und grüne Gummistiefel ragen.

UPDATE: Im Nachhinein betont Gerl, dass die ARGE HLM sich neu formieren wird. „Herr Habenschaden wird da definitiv nicht mehr dabei sein.“