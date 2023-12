„Keine Geheimpolizei“: Bericht des Regensburger Ordnungsdiensts im Januar

Erstmals nach 2011 soll es nun wieder einen Bericht des kommunalen Ordnungsdiensts im Stadtrat geben. Der Rechtsreferent hält auch eine gewisse Regelmäßigkeit für sinnvoll.

„Wir haben überhaupt nichts zu verbergen“, sagt Rechtsreferent Walter Boeckh. Der „Kommunale Ordnungsservice“ (KOS) sei auch nicht „irgendeine Geheimpolizei“. Und im Grunde sei man sogar froh, dem Regensburger Stadtrat mal berichten zu dürfen – über Rechtsgrundlagen, Statistiken, Schwerpunkte und, und, und. „Auch regelmäßig.“

Die Grünen-Fraktion hatte kürzlich einen entsprechenden Antrag für einen Bericht gestellt – den ersten seit 2011 – sowie eine regelmäßige Berichtspflicht alle zwei Jahre. Wobei das Herz der Grünen nicht daran hänge, ob das nun alle zwei, alle drei Jahre oder einmal pro Amtszeit passiere, sagt Fraktionschef Daniel Gaittet. Hauptsache man höre regelmäßig, was der Ordnungsdienst mache oder auch brauche.

Rechtsreferent hat Beschlussvorlage fast fertig

Wie es der Zufall so haben will, hatte auch Rechtsreferent Boeckh die Idee, dass es im Januar einen Bericht des KOS geben sollte. Dann steht auch der alljährliche Sicherheitsbericht der Polizei an und das sei auch eine gute Gelegenheit für den Ordnungsdienst einen ausführlichen Bericht abzuliefern. Schriftlich und mündlich, unter Anwesenheit des Amtsleiters und mit Vertreterinnen und Vertretern des KOS.

Die „fast fertige“ Beschlussvorlage werde dann auch einen Passus enthalten, der dann im Quartal 2026, also zwei Jahre später, einen nächsten Bericht vorsehe, so der Rechtsreferent. Und ob man sich nun darauf einige, dass der Antrag der Grünen damit erledigt sei oder ob man diesen dennoch beschließe, das sei ihm letztlich wurscht, sagt Boeckh auf Nachfrage der OB im Verwaltungsausschuss.

Bedenken vom Brücke-Chef

Bedenken kommen lediglich von Brücke-Fraktionschef Joachim Wolbergs. Wenn die Verwaltung meine, dass das sinnvoll sei, dann solle sie „meinetwegen“ regelmäßig berichten. Aber „kurios“ sei das schon, wenn das Sachgebiet eines einzelnen Amtes zu regelmäßigen Berichten verpflichtet werde. „Das gibt es bei anderen Ämtern ja auch nicht.“

Und deshalb sei er „aus grundsätzlichen Erwägungen“ eigentlich dagegen. Sonst würden irgendwann alle Sachgebiete aus allen Ämtern regelmäßig im Stadtrat berichten, so Wolbergs. „Aber das müssen Sie wissen“, sagt er an Boeckh und die Oberbürgermeisterin gerichtet.

KOS „im öffentlichen Leben und in der öffentlichen Wahrnehmung der Stadt Regensburg“

Gertrud Maltz-Schwarzfischer widerspricht. Es gebe jährlich einen Bericht der Polizei, aber auch der Feuerwehr. Einen Bericht des KOS halte sie da für eine gute Ergänzung. Denn, was der Ordnungsdienst tue, das spiele sich „im öffentlichen Leben und in der öffentlichen Wahrnehmung der Stadt Regensburg“ ab. Jedes Jahr gebe es andere Schwerpunkte und Lagebilder – etwa die Debatte um die Jahninsel oder aktuell eben um das Bahnhofsumfeld, den „Pilzpark“.

Ähnlich argumentiert Gaittet. Es gehe ja nicht um irgendein Sachgebiet, wendet der Grünen-Fraktionschef ein. Die Beschäftigten des KOS seien „draußen und über die wird viel geredet“. Das müsse auch regelmäßig im Stadtrat passieren.

Der Antrag der Grünen wird am Ende aber weder beschlossen noch für erledigt erklärt. Auf Vorschlag von Josef Zimmermann stellt man ihn erst einmal zurück. Dann könne man nach dem KOS-Bericht vom Januar ja immer noch entscheiden, ob es das regelmäßig braucht.