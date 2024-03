Landkreis Regensburg: Thurn und Taxis will Fledermäuse schreddern und Luftdruck manipulieren

Es klingt unglaublich, ist aber die reinste Wahrheit: Gloria von Thurn und Taxis wirkt tatkräftig an den knallharten sozialistischen Verarmungsplänen derer da oben mit.



Eine Glosse von Goldie Ramwold*

Bislang galt Ihre Durchlaucht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als eine fromme Menschenfreundin, die sich dem Diktum des einzig wahren Glaubens (römisch-katholisch, Anm. d. Red.) folgend, aufopferungsvoll um ihre Mitgeschöpfe kümmert. Jedes Spermium war ihr heilig. Und ein Platz im Himmel zur Rechten des Dreifaltigen und zwischen Mutter Theresa und Wilhelm Imkamp schien ihr eigentlich sicher.

Kluge und aufrechte Mittelständlerin

Gleichermaßen galt sie als kluge und aufrechte Mittelständlerin mit politischem Weitblick, die sich noch traut, ihre Meinung zu sagen, obwohl das eigentlich verboten ist. „Frau Thurn und Taxis ist einfach klasse. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt einfach die Wahrheiten“, ist etwa in einem Kommentar von streetflash7994 unter einem Youtube-Video der Qualitätsplattform „Achtung, Reichelt!“ zu lesen. Einen klaren Verstand attestiert der Fürstin auch die offensichtlich bestens informierte Userin christinelowe155: „Eine kluge und sympathische Frau mit klarem Verstand! Sie hat alles begriffen !“.

In der Tat. Was Thurn und Taxis alles begriffen hat, dokumentieren zum Beispiel ihre Analysen des Ampel-Wahnsinns eindrucksvoll. Fakten- und kenntnisreich entlarvte sie die totalitäre Windkraft-Ideologie von Robert Habeck und seinen Schergen:

“Und auch diese Windräder. Wo kommen denn diese Windräder hin, wenn sie kaputt sind? Die werden einfach in die Erde gebuddelt. Das muss man sich mal anschauen, diese Friedhöfe für diese riesigen… [unterbricht den Satz] und das Abbauen, was das kostet und das Aufbauen. Der Fußabdruck dieser Objekte ist viel viel schlechter. Aber das spielt alles keine Rolle, weil es Ideologie ist. Es ist eine Art Religion. Es ist ein Religionsersatz.“

Windräder, Schredder, Luftdruckwirbelmaschinen

Ja, während der Fußabdruck von Jesus in der judäischen Wüste sandalenförmig war, ist der Fußabdruck von Windrädern rotorenförmig. Überhaupt sehen Windräder wie modifizierte Kreuze aus. Die Mächtigen da oben wollen uns zu dieser Ersatzreligion umerziehen. Im Namen des Rotors und des Windes und des Heiligen Habeck. Amen. Das müsste mal jemand genauer erforschen.

Welche weiteren Wahrheiten Ihre Durchseucht zum Thema Windkraft vor ziemlich genau einem Jahr bei „Achtung, Reichelt!“ aufdeckte, ist schier atemberaubend:

“Und dann diese Schredder. Diese riesigen Vögel- und Fledermausschredder. Da werden Bauvorhaben gestoppt, weil die Fledermäuse geschützt werden müssen und Frösche geschützt werden und jetzt zerschreddern…[Stimme bricht] Durch die ganze Bundesrepublik ist alles mit diesen riesigen Windrädern vollgepflastert, die alles verschreddern und die auch den Luftdruck verändern. Da hat’s auch noch keine Forschung gegeben, wie sich dieser Luftdruck, der durch diese Schwingungen entsteht, auswirkt auf die Natur.“

„Knallharter Sozialismus.“

Neben diesen Fakten lieferte sie sogleich eine präzise politische Einordnung:

„Der ganze Klimawandel ist ein Prätext, um einen knallharten Sozialismus einzuführen. Aber das sagen wir schon seit Jahren. Nur jetzt wird es offensichtlich. Weil jetzt wird alles teurer und jetzt wird alles verboten. Und je mehr Verbote, desto mehr Sozialismus.”

Es liegt auf der Hand. Robert Habeck, der „Jünger einer Klimasekte“, will den Luftdruck verändern, Vögel und Fledermäuse schreddern, um dadurch mit teurem Strom Deutschland in ein Kambodscha der 1970er Jahre zu deindustrialisieren. Die Grünen seien laut Gloria wie Feudalherrscher: „Sie können machen, was sie wollen, für sie gelten keine Gesetze. Sie bedienen sich am Futtertrog der Macht und an den vollen Geldtöpfen. Und das Volk darbt dahin. Muss mehr Steuern zahlen, muss mehr für die Heizung zahlen, muss eine 30-prozentige Inflation in Kauf nehmen und und und.“ Die Systemmedien schweigen dieses Thema natürlich tot, weil sie nur schreiben dürfen, was denen da oben gefällt.

Man könnte noch viele weitere Beispiele anführen, doch klar ist: Thurn und Taxis verkörperte gesunden Menschenverstand wie sonst vielleicht nur noch Donald Trump, Javier Milei oder Andreas Gabalier. Bis jetzt. Denn jetzt kommt der Schock.

Die Maske bei Thurn und Taxis fällt



Wie nun im Internet zu lesen ist, plant das Haus Thurn uns Taxis entlang der Donau östlich von Regensburg bis zu 55 Vogel- und Fledermausschredder. So heißt es beim zwangsgebührenfinanzierten BR-Staatsfunk: „In den Überlegungen ist von bis zu 55 Windrädern mit einer Höhe von 170 bis 200 Metern die Rede. Sie könnten nördlich der Donau bei Regensburg aufgebaut werden.“ Auch seriöse Medien berichten davon. Es gehe um ein Waldgebiet der Familie Thurn und Taxis von 150 Quadratkilometern, das überwiegend im östlichen Landkreis Regensburg liege. 30 Quadratkilometer davon sollen mit den Luftdruckwirbelmaschinen bebaut werden.

Mit diesen Planungen fällt die Maske der Gloria von Thurn und Taxis, mit der sie uns jahrzehntelang in die Irre führte. Ganz offensichtlich ist sie eine Agentin der Habeck-Ideologen, die ihrerseits von Strippenziehern im Hintergrund (Silicon Valley, Wall Street, Tel Aviv) gesteuert werden.

Erschien uns bis dato die Thurn und Taxis als sympathische Mittelständlerin, mutige Aufklärerin und investigative Aufdeckerin der Ampel-Schweinereien, so ist sie neuesten Erkenntnissen zufolge selbst nur eine Marionette der Mächtigen, die uns in die Armut treiben und vernichten wollen. Die scheinbar so mutige Fürstin, die sich als eine der wenigen überhaupt noch traut, ihre Meinung zu sagen, ist in Wahrheit eine mephistophelische Inszenierung von denen, die die Fäden ziehen.

Die teutsche Zungen abgeschnitten, die Aufrechten ans Windrad genagelt



Dass einige dieser Mordapparate, die im Landkreis Regensburg aufgestellt werden sollen, den Blick auf unsere schöne Walhalla zerstören werden, ist kein Zufall, sondern Teil des perfiden Plans, die Deutschen auszulöschen. Denn die Ruhmeshalle, in der die Marmorschädel der größten Typen „teutscher Zunge“ wie Otto I., Georg von Frundsberg, Dr. Axel Stoll oder Peter Kittel herumstehen, ist den kommunistischen Machthabern natürlich ein Dorn im Auge.

Wenn Mamor brennen würde und Zündeln CO2-neutral wäre, hätten sie den weißen Kasten mit den großen Treppen schon längst abgefackelt. Nun soll der heilige Tempel der Deutschen, der für die Ewigkeit erbaut wurde, durch Luftverwirbelungen und Fledermausblut schleichend zersetzt werden. Odin hab ihn jetzt schon selig.

Und schon bald wird nicht nur Fledermausblut fließen, wenn wir nicht sofort verhindern, dass die Gates, Habecks und Thurn und Taxis unseren schönen Landkreis Regensburg endgültig in einen totalitären kommunistisch-sozialistischen Agrarstaat verwandeln, in dem die Aufrechten, die sich noch ihre Meinung sagen trauen, ans Windrad genagelt werden.

Stoppt Thurn und Taxis jetzt!

*Aus Angst vor Cancel Culture musste der Artikel unter Pseudonym verfasst werden.