Leistungssport-FÃ¶rderung: Regensburg bezuschusst Trainerstelle fÃ¼r Leichtathletikverband

Als freiwillige Leistung bezuschusst die Stadt Regensburg eine Trainerstelle des in München ansässigen Bayerischen Leichtathletikverbands. Neben dem Sportpark Ost eine weitere Maßnahme, um Leistungssportzentrum in Sachen Leichtathletik zu werden.

25.000 Euro sind für eine Stadt wie Regensburg mit einem jährlichen Haushaltsvolumen von über einer Milliarde Euro nicht viel Geld. Auch dann nicht, wenn man sie jedes Jahr ausgibt. Aber die Frage stellen kann man schon, ob Regensburg diese 25.000 Euro ausgeben muss, um dem Bayerischen Leichtathletikverband eine Trainerstelle zu bezuschussen.

Zumal vor dem Hintergrund, dass die Notwendigkeit, zu sparen, in Stadtratsdebatten bei ähnlichen Beträgen im sozialen Bereich regelmäßig bemüht wurde und bemüht wird. Freiwillige Leistungen, ebenso wie besagte Trainerstelle. So wurde beispielsweise im November 2022 eine weitergehende städtische Finanzierung von Streetwork mit Verweis auf Sparzwang und angespannte Haushaltslage zunächst abgelehnt. Die Pflichtaufgaben stünden im Vordergrund, hieß es.

Erst im November 2023 wurde eine erhöhte Förderung für ein Spritzentausch-Programm von DrugStop (um 8.000 Euro) auch mit Verweis auf Haushaltsdisziplin zum wiederholten Mal abgelehnt. Die Liste ließe sich ohne weiteres fortsetzen. Man könnte noch die freiwilligen Leistungen im Bereich Kultur mit dazu nehmen.

Das Streben nach dem Landesstützpunkt Leichtathletik

Insofern ist es mehr als legitim, zu fragen, ob eine freiwillige Förderung des Leistungssports durch die Stadt Regensburg tatsächlich notwendig ist. „Machen wir da nicht ein Fass auf?“, fragt beispielsweise Ernst Zierer (Brücke) im Sportausschuss angesichts der entsprechenden Vorlage. Könnten da nicht auch andere Vereine und Verbände kommen und gleiches Recht für alle fordern – Trainerfinanzierung für die Legionäre oder die Ruderer?

Na ja, sagt Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU), man entscheide das doch immer von Fall zu Fall. Bei den Eisbären mache man so etwas außerdem auch. Zudem gebe es ja „das Bestreben“, einen Landesstützpunkt Leichtathletik in Regensburg zu etablieren, wenn der Sportpark Ost mal fertiggestellt sei. „Das kommt dem Gedanken entgegen, dass es eine Einrichtung ist für Regensburger und Regensburgerinnen und auch für den Breitensport.“

Beim Leistungssport hapert es noch

Sportamtschef Christian Goß spricht davon, dass Regensburg eine „Hochburg für Leichtathletik“ sei, mit über 5.000 Leichtathletinnen die mitgliederstärkste Kommune in Bayerischen Leichtathletikverband. „Nur im Leistungsbereich hapert es etwas.“ Da wolle man weiter kommen.

Mit der Leichtathletikhalle – wesentlicher Teil des Sportpark Ost, der nach aktuellen Kostenprognosen an der 60 Millionen-Euro-Grenze kratzt (beim Hallenbad für die Öffentlichkeit wurde aus Kostengründen an der Beckentiefe gespart) – wolle man das vorantreiben und eben auch mit dem besagten Trainer.

Ausgemacht gewesen sei das ja schon lange, bestätigt Freudenstein auf Nachfrage. Schon vor Corona. „Das war nicht meine Idee“, so die Bürgermeisterin. Dann sei das mehrfach verschoben worden. Und jetzt habe der Leichtathletikverband diese „Verabredung“, einen Beschluss darüber gab es bislang nicht, wieder an die Stadt „herangetragen“.

„Wir gehen massiv in Vorleistung.“

Es sei völlig unstrittig, wenn man die Leichtathletik in Regensburg fördern wolle, merkt Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet an. Er sei aber „ein bisschen skeptisch“, weil es bei dieser „Leistungssportförderung“ ja um einen Landesverband mit Sitz in München gehe und die entsprechende Fördersatzung der Stadt Regensburg so etwas eigentlich nicht hergebe. Dieser Trainer wäre ja bei einem Münchner Verein angestellt.

Ganz generell sei er der Meinung, so Gaittet, dass Regensburg durch den Bau und Betrieb der Halle – die ist exklusiv für den Leistungssport vorgesehen – ohnehin schon „sehr viel anschiebt“. Und auch FDP-Stadträtin Gabriele Opitz merkt an, dass man mit der Halle schon „massiv in Vorleistung“ gehe.

Man wolle natürlich auch „Zugriffsrechte“ auf den Trainer, betont die Sportbürgermeisterin. Die Beschlussvorlage liest sich dazu allerdings teils schwammig, teils widersprüchlich.

Ein unverbindlich formuliertes Begehren der Stadt

So heißt es an einer Stelle, dass die städtisch bezuschusste Trainerstelle „zum Aufbau und Betrieb von verbesserten Vereinsstrukturen für den Leistungssport“ nötig sei. Dann heißt es, dass vorbehaltlich noch nicht bestehender oder ausgehandelter Verträge „ein anteilsmäßiger, durch das Amt für Sport und Freizeit koordinierter Einsatz“ des Trainers „für Regensburger Leichtathletikvereine erfolgen“ solle.

Völlig unverbindlich ist schließlich die Passage: „Auch im Hinblick auf die künftige gesetzlich vorgeschriebene Ganztagesbetreuung in Schulen kann der Trainer eine wichtige Rolle übernehmen und entsprechend eingesetzt werden.“

Das sei zumindest „das Begehren“ der Stadt, so Freudenstein. Der Trainer werde auch noch in diesem Jahr in die Regensburger Schulen gehen und Talente „sichten“. Sie sei sich „sicher, dass es einen Mehrwert für die Stadt hat“. Man wolle ja den Breitensport damit unterstützen.

Der Leichtathletikverband wollte schon mal mehr

Sportamtschef Goß betont zudem, dass man noch mit dem Verband nachverhandelt habe. Ein Trainer „in der Qualität, wie wir uns das vorstellen“ koste etwa 70.000 Euro. Und im Gegensatz zu früheren Forderungen des Leichtathletikverbands von 35.000 Euro habe man diese aktuell ohnehin um 10.000 Euro „herunterschrauben“ können.

Man werde sich nicht ewig binden und man werde sich auch anschauen, wie die Kooperation laufe, verspricht Freudenstein. Doch unter anderem Thomas Mayr (Brücke) fällt auf, dass der Beschlussvorschlag sich etwas anders liest. Dort heißt es: „Ab 2025 sind jährlich 25.000,- € in den regulären Haushalten einzuplanen.“ Ohne Begrenzung.

Die Sportbürgermeisterin lenkt ein. Die Trainerförderung wird vorerst nur bis 2027 beschlossen, unter Finanzierungsvorbehalt gestellt und, so heißt es nun, wird nur gewährt, „sofern sich die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Leichtathletikverband bewährt“. Erstmals soll die Verwaltung 2026 berichten.

Die Stadträtinnen und Stadträte der Grünen im Sportausschuss überzeugt das nicht. Sie lehnen die Bezuschussung der Trainerstelle ab.