Live-Gespräche mit OB-Kandidaten: Am Wochenende kommen Benedikt Suttner (ÖDP) und Thomas Burger (SPD)

Schlusspurt bei unseren Live-Gesprächen mit allen Regensburger OB-Kandidatinnen und -Kandidaten. Am Samstag kommt Benedikt Suttner von der ÖDP, am Sonntag SPD-Kandidat Thomas Burger, ein heißer Kandidat für die Stichwahl. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Wir plaudern eineinhalb Stunden über Regensburg, Wahlkampf, Kommunalpolitik und Persönliches. Tags darauf um 11 Uhr folgt jeweils die Wiederholung – mit Musik. Im Lauf der nächsten Woche werden wir alle Gespräche auf Soundcloud zur Verfügung stellen und hier auf unserer Seite veröffentlichen.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

Am 25. Februar (Mittwoch) beschließt Ingo Frank (Die Partei) unsere Gesprächsreihe. Kommunalwahl ist am 8. März.

Alle Gespräche als Podcast gibt es hier bei Soundcloud.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

