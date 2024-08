„Marsch der Unbeugsamen“ zieht durch Regensburg

Bei einem Demonstrationszug durch die Regensburger Altstadt wollten am Samstag Ukrainer anlässlich ihres Nationalfeiertags Unbeugsamkeit und Einigkeit vermitteln und sich der weiteren Unterstützung Deutschlands versichern.

Trotz des ukrainischen Ausfalls in die russische Region Kursk setzte die russische Armee ihre Angriffe in der Donbasregion am ukrainischen Unabhängigkeitstag am Samstag mit unverminderter Härte fort und steht vor der Bergbaustadt Pokrowsk, wie ein heute-Bericht vermeldete. Auch die Angst vor russischen Raketenangriffen war demnach am ukrainischen Feiertag am 24. August groß, so dass keine große Feierstimmung im Land aufkam, da man Menschenansammlungen vermeiden wollte.

In Deutschland kam es hingegen bundesweit an verschiedenen Orten zu Kundgebungen und Veranstaltungen (deutsch-)ukrainischer Organisationen, so etwa in Leipzig, Frankfurt, Köln und anderen Städten in NRW. Dort wurde anlässlich des ukrainischen Nationalfeiertags auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht.

350 Menschen demonstrieren für eine unabhängige Ukraine

In Regensburg zog am Samstag zum ukrainischen Unabhängigkeitstag ein „Marsch der Unbeugsamen“ durch die Altstadt. Angemeldet war die Kundgebung vom Ukrainisch-Bayerischen Verein Hromada Regensburg. Die Polizei schätzte rund 350 Teilnehmer in der Spitze, die teils in die ukrainischen Nationalfarben gehüllt waren oder Fahnen mit sich trugen, teilweise auch in ukrainischer Tracht in Form von Wyschywanka-Blusen erschienen.

Der Marsch sollte ein Symbol der Unabhängigkeit und Einheit der Ukraine sein, verkündete Versammlungsleiterin Tetjana Jermalowytsch beim Start am Haidplatz auf Ukrainisch und Deutsch. Der Krieg seit der russischen Großinvasion der Ukraine im Februar 2022 tobe an diesem Unabhängigkeitstag nun im dritten Jahr, die Erklärung der ukrainischen Unabhängigkeit sei 33 Jahre her, rief Jermalowytsch in Erinnerung.

Ob sagte kurzfristig ab

Größere Reden waren nicht Teil der Veranstaltung. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte ihr ursprünglich geplantes Kommen kurzfristig abgesagt. Es wurden neben ukrainischen und englischen auch deutschsprachige Slogans wie „Sieg der Ukraine - Frieden für die Welt“ oder „Danke Deutschland!, Danke Regensburg!“ skandiert und Gesänge angestimmt, zuerst die ukrainische Nationalhymne.

Ein wichtiger Ruf war auch „Gemeinsam sind wir stark!“ Die Veranstaltung sollte auch dem Kennenlernen und dem Zusammenhalt der in Regensburg und Umgebung lebenden Ukrainer und ihrer Unterstützer dienen, erklärte Andreas Maar, Schriftführer von Hromada, auf Nachfrage.

„Wir geben nicht auf!“

Auf Schildern und Transparenten wurde an das Los der Kriegsgefangenen erinnert und die Verteidigung der Demokratie gegen die Diktatur und Putin gefordert. Eine einzelne Teilnehmerin wies mit T-Shirt und Fahne auf das Schicksal der Verteidiger des Asowstal-Hüttenwerks 2022 in Mariupol hin, unter denen sich auch Angehörige der Brigade Asow befanden. Es wurden selbstgemalte Papierherzchen in deutschen und ukrainischen Nationalfarben verteilt.

Aus den Geschäften, die der Demonstrationszug passierte, wurde den ganz überwiegend ukrainischen Demonstranten zuweilen zugewunken. Das stellte auch Jermalowytsch zufrieden, die es im Kurz-Interview als Erfolg des Marsches herausstellte, Unterstützung für die Sache der Ukrainer generiert zu haben. Die Ukrainer machten damit deutlich: „Wir geben nicht auf!“

Die Entwicklung an der Front verlaufe allerdings nicht so gut, wie sie sich das wünschen würde. Sie bekundete aber ihr Verständnis für die ukrainische Militärführung, die versuche, in der Kriegsführung eigene Opfer möglichst zu vermeiden, da Menschen der „größte Schatz“ der Ukraine seien. Jermalowytsch ist auch zuversichtlich, dass die deutsche Regierung die Ukraine in Zukunft weiter unterstützen werde, was derzeit fraglich scheint. Die gegenwärtigen Hindernisse dafür seien nur bürokratischer Natur, glaubt sie. Von der deutschen Bevölkerung wünscht sie sich, dass sie so verständnisvoll für die Ukrainer bleibt, wie bisher.