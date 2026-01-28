Morgen, Regensburg! Kommunalwahl, Kommunikation und bunte Kübel

Bäume in bunten Pflanzkübeln mögen zwar schön aussehen, aber sie bringen nichts. Etwas bringen könnte eine Art Regensburger Wahl-O-Mat, den ein 29-Jähriger für die Kommunalwahl aufgesetzt hat. Etwas bringen könnte auch eine Schulung für die Verantwortlichen am Uniklinikum – in vernünftiger Kommunikation.

1. Regensburger Wahl-O-Mat

Vor ein paar Wochen habe ich zusammen mit einigen Mitstreiterinnen den zweiten Platz beim Kneipenquiz im Gaffel abgeräumt. Das erzähle ich hier nicht nur, um ein wenig zu prahlen, sondern weil es eine Frage gab, die nur zwei von zwölf Teams quer durch alle Altersschichten beantworten konnten. Fast niemand kannte die Namen der OB-Kandidat(inn)en von Brücke und Grünen.

Das hat zwar dazu beigetragen, dass wir einen Platz auf dem Treppchen holen konnten, bringt mich als Lokaljournalisten aber an einen Punkt, der mich immer wieder beschäftigt: Viel zu wenig Leute interessieren sich für das, was vor ihrer eigenen Haustür passiert.

Söder, Merz, Trump – darüber kann man sich weidlich aufregen und was auf Social Media posten, aber dass in der eigenen Stadt eine Kommunalwahl stattfindet, bei der man unmittelbar Einfluss darauf nehmen könnte, was hier passiert, scheint vielen zu profan zu sein. Die Wahlbeteiligung vor sechs Jahren lag bei gerade mal 52,5 Prozent.

Das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass Proteste gegen Bauvorhaben manchmal erst dann losgehen, wenn die Bagger anrollen – obwohl das zuvor schon in epischer Breite im Stadtrat diskutiert und medial aufbereitet wurde.

Als 2024 die Diskussion um die Stadtbahn in die heiße Phase ging, habe ich tatsächlich ein paar wohlwollende Zuschriften bekommen, in denen sich dafür bedankt wurde, dass ich das aufgedeckt hätte. Schließlich hätte die Stadt das mit der Stadtbahn ja so lange „geheim gehalten“.

Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen: Wer von diesen Plänen bis 2024 nichts mitbekommen hat, der interessiert sich nicht für diese Stadt.

Aber zurück zur Kommunalwahl heuer – die findet übrigens am 8. März statt. Und ich bin diese Woche auf ein interessantes Projekt gestoßen, das zwar noch nicht völlig ausgereift ist, aber doch einen Blick lohnt.

Die Seite Agorio ist so etwas wie ein Wahl-O-Mat für Regensburg. Hier lassen sich Parteiprogramme vergleichen und die Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten abfragen – sofern sie sich beteiligen.

Auf die Beine gestellt hat es der Regensburger Fabian Buslaps, 29 Jahre alt, im richtigen Leben Gründer in der Biotech-Branche. Der Anlass: Auch er hat festgestellt, dass in seinem persönliche Umfeld viele keine Ahnung haben, wer sich da zur Wahl stellt und mit welchem Programm.

Deshalb Agorio – ein Non-Profit-Projekt, auch wenn er von den Parteien um einen dreistelligen Obolus bittet, um die Unkosten hereinzubekommen.

Buslaps kandidiert zwar auf einem der hinteren Plätze für die „CSU-nahe“ Liste Zukunft, aber ich konnte bei dem Projekt nicht feststellen, dass es in irgendeiner Form parteipolitisch gefärbt wäre. Zur Beruhigung vielleicht: Um Social Media bei der Seite kümmert sich ein Mitglied der Brücke.

Das Projekt steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber man kann schon vorbeischauen, um sich die Kandidaten und die meisten Parteiprogramme mal anzuschauen. Schadet nicht, wenn man die kennt.

Ich habe in den über 20 Jahren, die ich hier als Journalist arbeite, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man durchaus Einfluss nehmen und etwas verändern kann. Und wenn man es nicht selber macht, dann macht es eben jemand anders.

2. Alles so schön bunt hier

Über Geschmack kann man nicht streiten. Insofern bleibt es jedem selbst überlassen, ob er die Bäumchen in den bunten Pflanzkübeln, die überall in der Altstadt herumstehen, schön findet oder nicht.

Bei mir persönlich wechselt das – stimmungs-, wetter- und ortsabhängig komme ich gelegentlich schon zu dem Schluss, dass sie zu einer besseren Aufenthaltsqualität beitragen. Ein bisschen Grün schadet nicht.

Und mehr können diese Bäumchen auch nicht. Es war zwar nie ein großes Geheimnis, aber nun ist es auch amtlich festgestellt: „Mobiles Grün mit Bäumen ist weder klimatisch noch ökologisch von großem Mehrwert (…).“

So steht es in einer Antwort, die Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf eine Anfrage der Grünen gegeben hat. Demnach mäandern 140 mobile Stauden und Bäume in verschiedenen Kübeln durch die Stadt, plus 52 kleinere Töpfchen und Töpfe.

Günstig ist das alles nicht. Laut Maltz-Schwarzfischer schlägt das mobile Grün mit etwa 230.000 Euro zu Buche. Zusätzlich ist 35 Stunden die Woche ein „spezielles Gießfahrzeug“ unterwegs, damit die Bäume und Sträucher nicht verdursten. Und nach fünf Jahren ist es vorbei: dann sind die Kübel komplett durchwurzelt.

„Nur bodengebundene Pflanzungen haben dauerhaft das Potential ein ‘wirksames Grün’ im Hinblick auf Verschattung zu entwickeln“, so die OB. Doch solche Bäume werden kaum gepflanzt – wegen der Römer im Boden und der Leitungen und überhaupt.

Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet ist das zu wenig. „Wenn wir schon Geld und Arbeitszeit investieren, dann bitte mit Wirkung: Bäume, die im Boden wurzeln dürfen, spenden langfristig Schatten, kühlen die Altstadt im Sommer und machen sie dauerhaft lebenswerter.“

Vielleicht könnte sich in der Verwaltung auch mal jemand hinsetzen, um potentielle Pflanzorte zu ermitteln. Es gab auch mal die Idee, Bäche wieder freizulegen, um die Altstadt abzukühlen. Auch das wäre einer genaueren Untersuchung wert. Von selbst wird es nicht kühler.

Die notwendigen Mittel könnte man ja am einen oder anderen Pflanzkübel einsparen.

3. Kommunikation mangelhaft

Ende November letztes Jahr habe ich darüber berichtet, wie mies die Stimmung insbesondere innerhalb der Ärzteschaft am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) ist. Quellen waren Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Positionen und aus verschiedenen Abteilungen.

Auch wenn das eine oder andere Detail nicht stimmen mag, habe ich keinen Grund, an deren grundsätzlichen Schilderungen zu zweifeln.

Insbesondere nicht daran, dass bis zu 40 Arztstellen am Universitätsklinikum eingespart werden sollen – immerhin acht Prozent der gesamten Ärzteschaft – und dass das Vorgehen des Vorstands dabei eher erratisch als planvoll und in Abstimmung mit den Abteilungen geschieht.

Verstärkt hat sich dieser Eindruck vor allem dadurch, dass weder das UKR noch das zuständige Wissenschaftsministerium es für nötig befanden, ihre Presseabteilungen mit meinen Fragen zu behelligen. Stattdessen schickte man eine sicher nicht günstige Großkanzlei aus Hamburg vor, um zu drohen, zu dementieren und wesentlichen Fragen auszuweichen.

Ein professioneller Umgang mit einer durchweg sachlichen Presseanfrage sieht anders aus. An einem Universitätsklinikum liegt ein transparenter Umgang mit den dort vorherrschenden Problemen und Herausforderungen im öffentlichen Interesse – nicht nur Bauvorhaben und Spatenstiche, bei denen Politiker und Führungskräfte in die Kamera lächeln dürfen.

Wenn ich zurückblicke darauf, wie der Vorstand des UKR sich zum Teil verhalten hat, als dort 2024 die Servicebeschäftigten für eine vernünftige Entlohnung gestreikt haben – Drohungen mit der Polizei – dann kann man den Verantwortlichen nur raten, das Geld nicht in Anwaltskanzleien, sondern in ordentliche Kommunikationsschulungen zu stecken.

Auch aktuell liefert der UKR-Vorstand ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Anlass: erste Warnstreiks der Beschäftigten im Zuge der derzeit laufenden Tarifverhandlungen für die Länderbeschäftigten im öffentlichen Dienst.

In einer aktuellen Pressemitteilung ergeht sich das UKR in Schuldzuweisungen an Streikende und Gewerkschaft. Diese seien verantwortlich dafür, dass Patientinnen und Patienten „nicht nur Enttäuschung, sondern auch zusätzliche gesundheitliche und emotionale Belastungen“ erleben müssten. Damit fällt der dafür verantwortliche Vorstand seinen eigenen Beschäftigten in den Rücken.

Ich kann die Kritik der SPD-Bundestagsabgeordneten Carolin Wagner nur vollumfänglich unterschreiben. Wagner bezeichnet die Pressemitteilung des UKR als „irreführend“ und sagt weiter: „Das sind schrille Töne, die völlig an der Sache vorbei gehen. Die Darstellung ist stellenweise erschreckend unsachlich.“ Die Arbeitgeberseite könne den Streik sofort beenden und sich in den Verhandlungen konstruktiver zeigen.

Der Vorstand reagierte laut Aussagen von ver.di übrigens mit Drohungen, als dieses Statement von Wagner an der Uniklinik verbreitet wurde. Ein übliches Vorgehen, möchte man fast schon sagen.

Nochmal zurück zu meinem Bericht vom letzten November, in dessen Vorfeld ein drohender Anwalt geschickt wurde. Am Mittwoch letzter Woche fand die Weihnachtsfeier der Klinik und Poliklinik Chirurgie am Universitätsklinikum statt.

Dort hielt Leiter Professor Dr. Hans J. Schlitt laut Schilderung mehrerer Anwesender eine bemerkenswerte Rede vor mehreren Dutzend Gästen. Demnach bestätigte Schlitt, dass das UKR acht Prozent der Ärzte einsparen und zusätzlich Arbeitszeit reduziert werden soll. Ebenso war von einer Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten für freiwerdende Stellen die Rede.

Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand gestalte sich im Gegensatz zu früheren Jahren und Jahrzehnten deutlich schwieriger, habe Schlitt gesagt, und dass er sei froh sei, wenn er in Pension gehe.

Entspannte Restwoche!