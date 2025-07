Nach Verhaftung der Regensburger Tafel-Chefin: „Es war irgendwann so, als wäre das ihr Betrieb und wir die Untergebenen.“

Vor und nach der Verhaftung von Jonah L. konnte unsere Redaktion mit zahlreichen früheren und nach wie vor aktiven Helfern bei der Tafel sprechen. Sie berichten übereinstimmend von einer zunehmend schlechten Stimmung und einer Vorsitzenden, die ein strenges Regiment geführt und engagierte Helfer gegeneinander ausgespielt haben soll. „Das hat die Tafel fast kaputt gemacht.“

Die Nachricht schlug am Dienstag in Regensburg ein wie eine Bombe. Wie regensburg-digital zunächst exklusiv meldete, wurde Jonah L., die Vorsitzende der Regensburger Tafel, bereits am 25. Juli verhaftet. Sie soll allein bei der wichtigen Anlaufstelle für Bedürftige 69.000 Euro veruntreut haben.

Nun sitzt sie in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Regensburg sieht Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Ermittlungen gegen sie liefen offenbar bereits seit Monaten. Nicht nur wegen des Untreueverdachts bei der Tafel, sondern auch wegen weiterer Vorwürfe, zu denen sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht äußert.

Die CSU hielt Jona L. lange die Stange

Seit einer Durchsuchung Anfang Juni ist die Tafel geschlossen. Die tatsächliche Ursache für die Schließung wurde lange verschleiert. Es wurden zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossene Sanierungsarbeiten und angeblich notwendiger Urlaub für die ehrenamtlichen Helfer als Gründe vorgeschoben.

Besonders überrascht von alledem wurde offenbar die Regensburger CSU, deren Exponenten regelmäßig zu PR- und Fototerminen bei der Tafel erschienen. Der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer hatte anlässlich der Kritik an der Schließung in öffentlichen Auftritten den Eindruck erweckt, er wisse genau über die Situation in der Tafel Bescheid, Er hatte ebenfalls behauptet, die Sanierungsarbeiten und die Überlastung der Ehrenamtlichen seien der Grund für die lange Schließung. Entweder wider besseren Wissens oder gutgläubig und loyal gegenüber einer Parteifreundin.

Gespräche über einen angeblichen Anzeigenerstatter: „komplett narrisch“

Jonah L., selbst CSU-Mitglied, galt als soziales Aushängeschild auf der Stadtratsliste für die kommende Kommunalwahl. Intern gab es mehrere Exponenten der Partei, die – ähnlich wie L.s Vorstandskollege Georg Forster – die Vorwürfe als „erstunken und erlogen“ bezeichneten.

In persönlichen Gesprächen, die unsere Redaktion geführt hat, sprachen CSU-Vertreter von einem angeblichen Anzeigenerstatter, der wahlweise mit Jonah L. verfeindet oder gar „komplett narrisch“ sei, hieß es in wissendem Ton.

Jetzt Rückzug „mit sofortiger Wirkung“

Unmittelbar nach der Verhaftung hat sich der Wind gedreht. Teils dieselben Personen in der CSU zeigen sich schockiert. In einer gestern verbreiteten Pressemitteilung hieß es nun, dass Jonah L. „mit sofortiger Wirkung“ ihren Verzicht auf die Kandidatur erklärt habe.

Es ist zumindest bemerkenswert, dass der Rückzug von der CSU-Kandidatur einer ihrer ersten Gedanken nach der Verhaftung gewesen zu sein scheint. Sie selbst ist den Umständen entsprechend nicht erreichbar, und ihre beiden Strafverteidiger äußern sich derzeit weder zu den Vorwürfen noch zu anderen Themen.

Ebenso bemerkenswert ist, dass die Öffentlichkeit durch eine Aussage von CSU-Bürgermeisterin Astrid Freudenstein gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung davon erfuhr, dass Jonah L. auch vom Vorsitz des Tafel-Vereins zurückgetreten ist.

Von zwei Wochen Betriebsurlaub zu den längsten Schließzeiten in ganz Deutschland

Dort führte die 50-Jährige seit Beginn ihrer Amtszeit ein zunehmend rigides Regiment. Das ist der Eindruck, den unsere Redaktion nach zahlreichen Gesprächen mit früheren und nach wie vor aktiven Helfern bei der Tafel gewinnen konnte.

Während die Tafel zur Amtsübernahme von Jonah L., abgesehen von den Weihnachtsfeiertagen, lediglich zwei Wochen im Jahr Betriebsurlaub machte, wurden diese Urlaubszeiten Stück um Stück erweitert – Pfingstferien, Osterferien, mehrere Wochen Schließung während der Urlaubszeit im Sommer. Keine Tafel in Deutschland macht so lange dicht wie die in Regensburg.

Ehrenamtliche, die als Grund für diese Schließungen genannt wurden – sie müssten sich erholen – bestreiten das ausdrücklich. „Wir hätten gearbeitet und das wäre auch gegangen, aber es wurde nur geöffnet, wenn Jonah L. auch vor Ort war“, heißt es inhaltlich übereinstimmend von mehr als einem Dutzend Personen, die unserer Redaktion größtenteils namentlich bekannt sind.„Sie konnte und wollte keinerlei Kontrolle abgeben. Die Bezeichnung Teamleiter, jemand der früher eigenverantwortlich Öffnung und Schließung organisiert hat, hatte irgendwann nichts mehr mit der ursprünglichen Aufgabe zu tun.“

Tafel-Kuinden im August in Urlaub? „Solche Behauptungen sind beschämend.“

Die Schließzeiten scheinen sich demnach im Wesentlichen nach den persönlichen Bedürfnissen der Vorsitzenden und ihrer Familie gerichtet zu haben, als nach denen der ehrenamtlichen Helfer und der Bedürftigen. War Familie L. weg war die Tafel zu.

Auch die unter anderem von Schriftführer Georg Forster verbreitete Behauptung, dass im August ohnehin kaum Bedarf bestehe, weil doch die meisten Tafel-Kunden in Urlaub seien, wird immer wieder widersprochen. „Es ist beschämend, dass solche Behauptungen in die Welt gesetzt werden. Der Rückgang im Sommer war allenfalls minimal“, lautet eine Aussage.

Üble Gerüchte, Brüllen, keine Diskussion

Wie zerrüttet die Verhältnisse bei der Tafel waren, belegt der Umstand, dass gegen Jonah L. mehrere Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Regensburg anhängig waren – wegen Verleumdung bzw. übler Nachrede. Anzeigenerstatter waren ehemalige Ehrenamtliche, die teils frustriert hinwarfen oder von der Vorsitzenden hinausgeworfen wurden. Wir konnten einzelne Anzeigen einsehen.

„Wer nachfragte, weil ihm die Abläufe ungewöhnlich vorkamen oder monierte, dass man doch auch ohne sie öffnen könne, wurde zusammengebrüllt. Diskussionen gab es nicht“, erzählt einer.

„Sie hat die Leute gegeneinander ausgespielt, die ihr nicht gepasst haben. Das hat auf Dauer für eine Stimmung gesorgt, bei der man teils einander nicht mehr getraut oder nur noch sehr reserviert miteinander gesprochen hat.“ Im Gegensatz zu früher – mit eigenverantwortlicher Arbeit und längeren Öffnungszeiten. „Das war auch ein sozialer Treffpunkt. Den hat sie kaputt gemacht.“

Kokettieren mit den guten Kontakten

Als Folge wurde die Tafel demnach zunehmend dominiert von Jonah L. und deren Ehemann, der ebenfalls täglich vor Ort war. Beide sind nicht mehr berufstätig und widmeten sich nur noch der Tafel, wo Jonah L. einen steilen Aufstieg hinlegte – bis in den Bundesvorstand des Dachverbands.

Immer wieder habe Jonah L. dabei mit ihren guten Kontakten zur „künftigen Oberbürgermeisterin von Regensburg“ kokettiert. Gemeint war ihre Parteifreundin Astrid Freudenstein. „Es war irgendwann so, als wäre die Tafel ihr Betrieb und wir die Untergebenen.“

„Sie hat immer den Eindruck erweckt, als wäre genug Geld da.“

Dass es Vorwürfe geben könnte, die eine solche Dimension erreichen wie derzeit bekannt, konnte sich andererseits kaum jemand vorstellen. „Jonah hat immer den Eindruck erweckt, als wäre genügend Geld vorhanden und sie könne sich deshalb dieser ehrenamtlichen Arbeit widmen.“ Anfänglich seien sie und ihr Mann mit Porsche und Passat zur Arbeit bei der Tafel vorgefahren. Auch sonst habe sie „in großem Stil“ gelebt. „Da denkt man doch nicht, dass so jemand in die Kasse greift.“

Was die Kasse an sich betrifft: Die Tafel Regensburg hat nach Informationen unserer Redaktion mehr als eine halbe Million Euro auf ihren Konten. Auch die Lager quellen regelmäßig über. Andererseits sei gegenüber den Tafel-Kunden oft willkürlich rationiert worden. „Da durften wir einerseits nicht mehr als eine oder zwei Packungen Wurst ausgeben und mussten ein paar Tage später hunderte Kilo wegschmeißen, weil das Zeug schlecht geworden ist.“