Naked and Famous – ein Nachruf auf Martin Stein

Martin Stein starb am Freitag im Alter von 54 Jahren. Er war mehr als nur ein Kollege.

Es fällt nicht leicht, einen Nachruf für jemanden zu schreiben, der viel, viel mehr war als ein geschätzter Kollege. Sondern auch ein großzügiger Gastgeber, ein feinsinniger Gesprächspartner in schwierigen und schönen Lebenssituationen, ein charmanter Humanist, der gern provozierte und mit dem man streiten konnte, ohne sich zu zerstreiten.

Ein Buchhändler, Verleger, Autor, Bartender, Cocktailkenner, DJ, Redner und Stehaufmännchen. Einer, der die Menschen und das Leben liebte und in vollen Zügen auskostete. Ein großartiger Mensch und guter Freund, von dem man (ich) längst nicht alles wusste, weil er so viele verschiedene Facetten hatte.

Martin Stein hätte sicher eine Idee gehabt, wie man so etwas angeht. Er war sprachmächtig, stilfest. Er feilte an jedem Satz, bis er klang. Er war an anderen Menschen interessiert, wollte sie kennenlernen – und tat es auch.

Deshalb hätte er sicher die passenden Worte gefunden, um einen so feinen Kerl zu verabschieden, der längst nicht nur in Regensburg viele in seinen Bann zog. Leider kann ich ihn nicht mehr um Rat fragen. Martin Stein ist am Freitag gestorben. Viel zu früh. Friedlich eingeschlafen in einem Bett am Uniklinikum. Er wurde 54 Jahre alt.

„Ich habe doch wirklich ein geiles Leben.“

Alles geschah schnell und völlig überraschend. Er hatte sich gerade wieder ins Leben zurückgekämpft, das er im letzten Sommer fast verloren hätte. Er sprach schon wieder davon, am nächsten Regensburg Marathon teilzunehmen und er schimpfte, dass es ihm mit der Genesung nicht schnell genug ging.

Er reiste schon wieder ins Ausland – als Journalist in Sachen Barwesen. Etwas, das Martin sehr genoss. Die letzte Nachricht von ihm bekam ich aus dem Praterwirt in Wien. Dort war er gern – und Der Nino aus Wien kam auf Martins Einladung hin ebenso gerne zu Konzerten nach Regensburg.

„Ich habe doch wirklich ein geiles Leben“, ist ein Satz, der mir von ihm immer in Erinnerung bleiben wird und den er auch ernst gemeint hat – allen Widrigkeiten zum Trotz. Martin Stein hinterlässt seine Partnerin, seine Eltern, eine Schwester und deren Kinder. Und viele Menschen, die ihn kannten, sich an ihm rieben, die ihn mochten und liebten.

Regensburg Digital verliert mit ihm einen brillanten Autor und einen Gesprächspartner voller Witz, Charme und Herzenswärme.

Auch wenn Martin überzeugter Atheist war, hoffe ich, dass er sich täuscht und irgendwo auf der anderen Seite vor oder hinter einem Tresen wartet – mit einem guten Getränk für ein noch besseres Gespräch. Ich werde noch lange bedauern, dass ich bei unserer letzten Begegnung so in Eile war, dass es nicht für einen kurzen Plausch gereicht hat.