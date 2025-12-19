Entdecke Veranstaltungen in Regensburg Alle Kultur Oekologie Soziales Kino

19 Dez.202515:02
Regensburg Analog

Sonntag, 18.30: Live-GesprÃ¤ch mit Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl

Von Redaktion in In eigener Sache

Ghost Town Radio: Am Sonntag ab 18.30 Uhr haben wir Jakob Friedl bei uns zu Gast um mit ihm Ã¼ber Regensburg zu plaudern. Als Einzelstadtrat der Liste Ribisl ist er mit seinen oft langen Fragenkatalogen ein Stachel im Fleisch der Stadtverwaltung. Viele schÃ¤tzen ihn, einige kommen nur schwer mit ihm klar. Ein lockeres GesprÃ¤ch, 90 Minuten lang.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat kÃ¶nnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).Â 

Ãœber Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile tÃ¤glich) live â€žOn Airâ€œ und fordert zum Applaus auf â€“ fÃ¼r Discjockeys, Features, GesprÃ¤chspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es tÃ¤glich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nÃ¤chsten Tag.

Radiomacher Adam Lederway in seinem Studio in Stadtamhof. Foto: privat

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem tÃ¤glichen Programm, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Ãœbersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und.

Streaming URL:
https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b

Im Browser hÃ¶ren:
Klick

 

