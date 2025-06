Spitzen-Gynäkologin und organisierte Abtreibungsgegnerin – Kritik an Regensburger Chefärztin

Vizepräsidentin der wissenschaftlichen Fachgesellschaft DGGG, Lehrstuhlinhaberin – und gleichzeitig umtriebige Abtreibungsgegnerin. Die Doppelrolle einer Regensburger Chefärztin sorgt für Kritik.

„Schwangerschaftsabbrüche gehören zur gesundheitlichen Versorgung in Deutschland, deren Beratung, Betreuung und Versorgung evidenzbasiert und interdisziplinär erfolgen sollte.“ So steht es in einer Erklärung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). Anlass war eine entsprechenden Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch, welche die altehrwürdige wissenschaftliche Fachgesellschaft, gegründet 1885, vor zwei Jahren veröffentlicht hat.

Ein zentrales Ziel dieser Leitlinie: „Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägen, sollen frühzeitig evidenzbasierte Informationen und Unterstützung angeboten bekommen, die sie befähigen, eine informierte, selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.“ Jede Frau habe das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, so die DGGG. Dies beinhalte „auch die sichere Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen“. Eine klare Position. Eigentlich. Denn es passt so gar nicht dazu, dass es sich bei der Vizepräsidentin der DGGG um eine dezidierte Abtreibungsgegnerin handelt, die zudem eine bedenkliche Nähe zur erzreaktionären Piusbruderschaft aufweist.

Engagement „im klaren Widerspruch zur Haltung der DGGG“

Es geht um die Regensburger Professorin Dr. Angela Köninger, Chefärztin an der Klinik St. Hedwig und Inhaberin des Lehrstuhls für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität Regensburg. Außerdem ist Köninger Teil der sogenannten „Lebensschutz-Bewegung“, organisierte, größtenteils katholische Abtreibungsgegner.

Kritik daran gibt es von Doctors for Choice, ein 2019 gegründeter Zusammenschluss von Ärztinnen und Ärzten, der sich für uneingeschränkten Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung, aber auch zur Prävention und den Abbruch von Schwangerschaften einsetzt.

Köningers Engagement als Abtreibungsgegnerin stehe „im klaren Widerspruch zur Haltung der DGGG“, heißt es in einer Pressemitteilung von Doctors for Choice. Es entstehe der Eindruck, „dass persönliche ideologische Überzeugungen über wissenschaftlich fundierte medizinische Standards gestellt werden“. Dies „widerspricht der Verpflichtung zu evidenzbasierter Medizin“.

Bundesverband Lebensrecht – illustre Mitglieder

Tatsächlich ist Köninger recht umtriebig in der sogenannten Lebensschutzbewegung. In der Vergangenheit trat sie mehrfach als Rednerin und Expertin für den Bundesverband Lebensrecht auf. Unter diesem Dachverband tummeln sich unter anderem Organisationen wie die „Stiftung Ja zum Leben“, bei der die rechtsradikale Adlige Gloria von Thurn & Taxis im Stiftungsrat sitzt, oder auch die 1984 gegründete „Juristenvereinigung Lebensrecht“ (JVL).

Die JVL gilt als juristische Speerspitze der Lebensrechtsbewegung und widmete sich in der Vergangenheit unter anderem dem Vorgehen gegen Einrichtungen der Familien- und Sexualberatung, wie z.B. pro familia, oder Kampagnen gegen Aufklärungsbroschüren. Führende Mitglieder bei der JVL waren unter anderem der Antisemit und NS-Richter Willi Geiger, aber auch Rechtsanwalt Wolfgang Philipp, der beispielsweise in der Jungen Freiheit beklagte, dass den Deutschen riesige Siedlungsgebiete verloren gegangen seien.

Dem aktuellen JVL-Vorsitzenden Christian Hillgruber ist der Schutz des ungeborenen Lebens so wichtig, dass er bei Frauen von einer Rechtspflicht zum Austragen und Gebären sprach. Bei bereits geborenen Menschen nicht-deutscher Herkunft vertritt er hingegen die Ansicht, dass humanitäre Bleiberechte im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention „zum Teil einfach deutlich überzeichnet“ seien.

Vereinsvorsitzende unter dem Dach der Piusbrüder

Doch zurück zu Angela Köninger. Sie trat zuletzt am 9. Mai als Seminarleiterin bei dem Kongress „Leben – Würde“ des Bundesverbands Lebensrecht auf, Titel: „Arbeiten im Gesundheitswesen – wie kann ich einer Pro-Life-Ethik treu bleiben?“ Angekündigt wurde sie dabei als Chefärztin von St. Hedwig und Angehörige der Ärztevereinigung St. Lukas (mehr dazu hier. Wir beziehen uns in weiten Teilen auf diese Recherche.)

Hinter diesem Verein, der ebenso wie die „Stiftung Ja zum Leben“ und die JVL zu den Mitgliedsverbänden des Bundesverbands Lebensrecht gehört, verbirgt sich eine 2009 gegründete Unterorganisation der ultrakonservativen rechtsklerikalen Piusbruderschaft. Im Vereinsregister wird Angela Köninger aktuell als Vorsitzende geführt.

Als Schriftführer steht ihr seit Vereinsgründung Franz Schmidberger zur Seite, bis zu seinem Ruhestand 2020 führender Kopf der Piusbruderschaft in Deutschland. In dieser Eigenschaft war Schmidberger zumindest in der Vergangenheit ein Verfechter der Todesstrafe, lehnte zivile Ehescheidungen ab und plädierte generell für eine Art Gottesstaat. Ein fragwürdiger Wegbegleiter.

Einsatz gegen Abtreibungen bei Anhörung verschwiegen

Damit konfrontiert, lehnt Köninger jeden Kommentar zu Äußerungen von Schmidberger ab. Im Widerspruch zum aktuellen Registerauszug und der Bewerbung ihres Seminars beim Lebensrecht-Kongress diesen Mai erklärt die Medizinerin, sie sei im Oktober 2024 nicht mehr in den Vorstand der „Ärztevereinigung St. Lukas“ gewählt worden. „Meines Wissens ist der Verein derzeit weitgehend ruhend.“

Erklärungsbedürftig wäre aber doch, warum Angela Köninger ihr Engagement bei der Lebensschutz-Bewegung, ihre Vorstandschaft in der Ärztevereinigung St. Lukas und ihre Nähe zu den Piusbrüdern verschwieg, als sie 2022 im Bundestag als Sachverständige angehört wurde. Damals ging es um die Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Dort vertrat Köninger die Minderheitenmeinung, das Verbot beizubehalten, ohne ihr Engagement als Abtreibungsgegnerin zu erwähnen.

Der Frage, warum Köninger dort ihre Lebensschutzaktivitäten ausdrücklich verschwieg, weicht sie aus und behauptet, dass es sich bei der Ärztevereinigung St. Lukas „nicht um einen Lebensschutzverein im eigentlichen Sinn“ handeln würde – obwohl dieser unter dem Dachverband Bundesverband Lebensrecht organisiert ist.

Verzerrung der Realität in Regensburg

Bei ihrer Anhörung als Sachverständige 2022 behauptete Köninger, dass es aus ihrer „Erfahrung (…) weder von eigenen Patientinnen noch von KollegInnen noch von Patientenverbänden Beschwerden über eine mangelhafte oder nicht zeitnahe Abtreibungsmöglichkeit“ gegeben habe. Just für den Raum Regensburg, wo Köninger seit 2020 tätig ist, klingen diese Ausführungen der Chefärztin von St. Hedwig wie ein schlechter Witz und eine Verzerrung der Realität.

Die katholischen Krankenhäuser St. Josef und St. Hedwig nehmen keinen Schwangerschaftsabbruch vor, ebenso wenig das Uniklinikum. Etwa zeitgleich mit Köningers Anhörung im Bundestag fiel mit der Übernahme des Krankenhauses Kelheim durch die Caritas 2022 das letzte Krankenhaus in Reichweite weg, in dem zumindest Abbrüche bei Risikoschwangerschaften vorgenommen wurden.

Es bleiben zwei Arztpraxen, die sich regelmäßig mit Gebetsaufmärschen von katholischen Lebensschützern konfrontiert sehen. In der Urlaubszeit müssen Betroffene nach Nürnberg oder München.

DGGG schweigt

„Doctors for Choice“ bezeichnet Köningers Lebensschutz-Aktivitäten als „einseitiges ideologisch motiviertes Engagement“. Mit ihrer Position als Vizepräsidentin der DGGG sei dies „nicht (…) vereinbar und würde zumindest für den Zeitraum der Amtsinhabe ein Ruhen dieser Aktivitäten erfordern“.

Doch darauf hat die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe bislang nicht reagiert. Ebenso wenig auf entsprechende Fragen unserer Redaktion. Köninger selbst hält der Kritik von Doctors for Choice entgegen, dass „der Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch auf ethischer Ebene (…) inhaltlich nichts mit wissenschaftlicher Evidenz zu tun“ habe – und verweist ansonsten an die hartnäckig schweigende DGGG.