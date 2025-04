Stadtrat winkt Top-Lösung für Kaufhof-Gebäude durch: Schlüssiges Leerstandkonzept entstand aus dem Nichts

Der Regensburger Stadtrat beschloss gestern in einer außerordentlichen Sitzung einstimmig die Umsetzung eines neuen Leerstandkonzepts. Es entlastet den städtischen Haushalt um rund 150 Millionen Euro. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer führte sowohl die außergewöhnlich entspannte Atmosphäre der Sitzung als auch das in jeder Hinsicht überzeugende Ergebnis auf die Unterstützung externer Berater zurück.

Erstmals wurden keine betriebswirtschaftlich orientierten Consulting-Firmen eingebunden. Man wollte nicht dieselben Fehler begehen wie bei den gescheiterten Stadthallen- und Verkehrsplanungsprojekten der letzten Jahre. Ein anderer Ansatz musste her. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob ein Konzept, das auf jahrtausendealten Einsichten beruht, als revolutionär bezeichnet werden kann, doch zeugt die Umorientierung fraglos vom Lernprozess der Stadtspitze, der Koalition und der Opposition.

Uns liegt das gesamte Konzept der wirtschaftsphilosophischen Beratungsagentur PlatOecom vor, das mit sofortiger Wirkung umgesetzt werden soll. Hier exklusiv die interessantesten Passagen aus dem Strategiepapier:

Auszug 1:

… Wie wir wissen, besteht die gesamte Natur, folglich auch die Stadt Regensburg aus kleinsten unsichtbaren, unteilbaren Einheiten, den sogenannten Elementarteilchen. Bereits der griechische Philosoph Demokrit setzte sich im 5. Jahrhundert v. Chr. mit Leerständen in der Polis (dem griechischen Stadtstaat) auseinander, beurteilte diese jedoch nicht negativ; er wertschätzte sie. Die zentrale Aussage seiner Lehre verdichtet er in der These „Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome im leeren Raum“. Ausschließlich der leere Raum ist demnach mit Leben gefüllt oder noch konsequenter formuliert: Leerstand = Leben …

Auszug 2:

… gilt es den Leerstand des Kaufhausgebäudes am Neupfarrplatz nicht als Problem oder Ärgernis zu behandeln, sondern als einzigartige Chance zu begreifen. Auf die Frage, was derzeit im ehemaligen Horten/Schocken los sei, lautet die landläufige Antwort „nichts“. Nach Augustin von Hippo (354-430) ist es gerade und einzig das Nichts, das uns befähigt etwas Neues zu schaffen, etwas zu schöpfen. Selbst Gott Vater könnte man die Urheberrechte für die Anfertigung der Welt absprechen, hätte es vor der Genesis etwas anderes beziehungsweise mehr als nichts gegeben. Folglich entstehen auch kreative städtebauliche Ideen meist aus dem Nichts. Bestenfalls befindet sich das städtebauliche Nichts in einem leeren Raum, einem Leerstand, damit die Gefahr einer vorzeitigen Verunreinigung des Nichts durch etwas oder irgendetwas ausgeschlossen werden kann. Im Statistischen Bundesamt für das Leerstandwesen wird Regensburg als Spitzenreiter geführt. Damit verfügt die Stadt über ein unvergleichliches urbanes Entwicklungspotential. Ab Seite 764 befassen wir uns mit der konkreten, praktikablen und kostengünstigen Verwirklichung einer zukunftsweisenden strukturellen Leerstandreputationsoptimierungsstrategie …

Auszug 3:

… erachten wir es für sachbezogen förderlich, dass die Oberbürgermeisterin unseren Vorschlägen von Anfang an aufgeschlossen gegenüberstand. Als examinierte Archäologin (Magister Artium) könne sie aus Erfahrung sprechen. Nicht selten habe sie sich bei Grabungen kulturelle Schatzfunde erhofft und sei dann immer wieder mit Lupe und Pinsel vor oder über dem Nichts gekniet. Es sei für sie sehr wichtig und motivierend, dass sie nun aus berufener Feder eine Bestätigung ihrer bisherigen altertumswissenschaftlichen und mehr noch ihrer politischen Arbeit erfahre. Ihr werde nämlich von ihrer Gegnerschaft und den Amtsvorgängern vorgeworfen, nichts bewirkt, nichts geschafft und nichts angestoßen zu haben. Ihre Kritiker müssen nun zähneknirschend eingestehen, dass sie als Bewahrerin und Hüterin des Nichts mehr als alle anderen das Wohl der Stadt Regensburg im Auge hatte …

Auszug 4:

… Seite 764. Maßnahmen zur Minimierung der Leerstände im Stadtgebiet Regensburg. Um die positiven Effekte einer mit zahlreichen Leerständen gesegneten Stadt zu optimieren, wenden wir das Nichts-im-Nichts-Prinzip. In die Pilotphase werden folgende Referenz-Leerstände einbezogen: An der Schierstadt 2, ehemaliges „Coming home“. Von der Stadt für bisher ca. 100.000 Euro angemietet, um es von jeglicher Nutzung freizuhalten. Candis II, MU Teil 2: Hier übernehmen Investoren Verantwortung. Die mutmaßliche Projektfirma kooperierte bereits mit den Amtsvorgängern der OB freundschaftlich. In der überfluteten Tiefgarage tut sich nichts mehr. Greflingerstraße 22 – ehemalige REWAG-Zentrale

Das Gebäude gehört der Stadt Regensburg. Es steht seit Jahren leer. Von daher sind ideale Voraussetzungen für die Einbeziehung in unser Konzept gegeben, da die Besitzverhältnisse nicht geklärt werden müssen. Die Problematik des verseuchten Erdreichs sollte wie bei ähnlich gelagerten Fällen gehandhabt werden. Am Emmeramsplatz – ehemaliges Evangelisches Krankenhaus.

Das Gebäude gehört der städtisch verwalteten Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung Regensburg (EWR). Zwischennutzungen konnten von Amts wegen größtenteils erfolgreich verhindert werden. Die Nichtsnutzung kann jederzeit erfolgen. Im Zentrum des Leerstandpilotprojekts steht die Galeria Kaufhof-Ruine am Neupfarrplatz. Die oben genannten Leerstände a) bis d) werden komplett in das Gebäude integriert. Wir füllen das Nichts mit nichts. Ziel ist die ideelle und materielle Konzentration des Nichts in zentraler City-Lage. Die über das Stadtgebiet verstreuten Leerstände verschwinden aus ihrer angestammten Umgebung und können im Herzen der Altstadt synergetische Wirkung entfalten. War das singuläre Nichts bereits die unverzichtbare Voraussetzung für das Sein im Sinne aller gängigen Schöpfungstheorien, so werden die Möglichkeiten des leeren Raums im leeren Raum die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengen: Galerien für Sonntagsmaler, Kleintierbedarfshandel, philosophische Wandelhallen, Souvenir-Shops, Donaustrudelfahrtenticketvorverkaufsstellen, Büroräume für städtische Ämter. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase (15. April) werden bis spätestens Ende Mai 2025 alle verbliebenen 2.665 Regensburger Leerstände ihrem neuen, mit nichts zu vergleichendem Seinszweck zugeführt.

Auszug 5: