Thomas Burger ist neuer OB von Regensburg – CSU kündigt sechs Jahre Oppositionsarbeit an
Thomas Burger gewinnt die Stichwahl. CSU ist am Boden zerstört. Viele wünschen sich eine progressive Koalition für Regensburg. FDP appelliert an Union zum Wohle der Stadt zu arbeiten. Ein turbulenter Wahlabend im Regensburger Marinaforum.
„Wir freuen uns auf sechs Jahre Oppositionsarbeit“, sagt CSU-Fraktionschef Michael Lehner. Seine Spitzenkandidatin Astrid Freudenstein hat gerade die Oberbürgermeisterwahl gegen Thomas Burger (SPD) verloren. Burger gewinnt mit 53,2 Prozent und trägt die nächsten sechs Jahre die Oberbürgermeisterkette der Domstadt.
Das Duell der Doktoren
Der promovierte Physiker konnte sich in einem engen Rennen gegen die Dr. phil. durchsetzen. Wobei Astrid Freudenstein während der Auszählung zu keinem Zeitpunkt in Führung lag.
Seit um 18:11 Uhr die ersten Hochrechnungen veröffentlicht wurden, ist Burger vorne. Als mit 54,3 Prozent sein erstes Ergebnis angezeigt wird, geht ein Raunen durch den Saal. Eine Genossin am Nebentisch sagt: „Ich war gestern extra noch in der Kirche.“
Scheinbar hat es sich gelohnt. Die Zahlen des SPD-Kandidaten steigen immer weiter. Um 18:23 erreichen sie den vorläufigen Höchststand, 55,2 Prozent. Die Auszählung geht schnell. Die Spannung steigt immer weiter.
Vor der Leinwand bildet sich eine Traube von gut gelaunten SPD-Mitgliedern.
CSU hofft und bangt
Am Tisch der CSU hingegen – versteinerte Gesichter. Ein Herr im Janker starrt fassungslos auf die Leinwand. Eine Dame sagt: „Wir bleiben optimistisch, die Briefwahl kommt erst noch.“. Und tatsächlich, als die ersten Briefwahlbezirke ausgezählt sind, sinkt Burgers Wert.
18:27 54,5 Prozent. 18:33 53,7 Prozent.
Am Tisch der CSU wird gerechnet, die Stimmung wirkt hoffnungsvoll.
Die Genossin, die sich göttlichen Beistand erbeten hatte, seufzt und sagt: „ Mein Puls ist hoch, mein Adrenalin ist hoch.“ Zu diesem Zeitpunkt sind 184 von 223 Wahlbezirken ausgezählt, Burger liegt bei 53,5 Prozent. Um 18:39 sind 194 Bezirke ausgezählt, Burger führt immer noch mit 53,5 Prozent. „Nun sind wir nicht mehr hoffnungsvoll, sondern realistisch“, sagt die Dame, die gerade noch optimistisch gerechnet hat. Der SPD-Kandidat liegt uneinholbar vorne.
Brücke, SPD und Volt stehen zusammen
Die Traube vor der Leinwand wird immer größer. Zwischen den Genossen stehen Mitglieder von Volt. Thomas Thurow, der OB-Kandidat der Brücke, umarmt Evelyn Kolbe-Stockert von der SPD. Diese bedankt sich bei Thurow: „Super, dass ihr das gemacht habt“ und meint damit die von der Brücke abgegebene Wahlempfehlung für Thomas Burger.
Bei der CSU herrscht Fassungslosigkeit. Das Gesicht des Herren im Janker ist mittlerweile so weiß wie sein Hemdkragen. Andreas Träg, neugewählter CSU-Stadtrat, bringt es auf den Punkt: „Spannend is des nimma. Des is umme.“
CSU ist schockiert
Um 18:44 betreten Astrid Freudenstein und Michael Lehner das Marinaforum. Der CSU-Tisch beginnt zu applaudieren. Zielstrebig gehen die beiden darauf zu, als suchten sie Schutz vor den neugierigen Blicken im Saal. Schließlich hat die selbsternannte „neue Oberbürgermeisterin von Regensburg“ gerade die Stichwahl verloren.
„Ich akzeptiere solche Ergebnisse. Wir haben der Stadt ein gutes Angebot gemacht“, sagt sie und bleibt ganz die professionelle Politikerin, die man gewohnt ist. Doch aus ihrem Gesicht spricht die Enttäuschung – ein starrer, leerer Blick, zusammengepresste Lippen. Die CSU und ihre Spitzenkandidatin sind geschockt. Mit so einer deutlichen Niederlage haben sie nicht gerechnet.
Burger unpünktlich? Egal, Hauptsache da.
„Das Ding ist doch, wo bleibt Thomas? Ich will feiern“, ruft ein Genosse zwei Tische weiter und konterkariert die Stimmung der Christsozialen. Mittlerweile sind 221 Bezirke ausgezählt, Burger liegt bei 53,3 Prozent. Die SPD-Mitglieder vor der Leinwand skandieren „Thomas, Thomas“. Die Stimmung ist ausgelassen. Doch Thomas Burger lässt weiter auf sich warten.
Vielleicht hatte Astrid Freudenstein doch recht im Wahlkampf und er kommt wirklich immer zu spät?
Die „Thomas,Thomas“-Rufe werden immer lauter. Um 19:09 Uhr ist es endlich soweit, der frisch gebackene Oberbürgermeister betritt das Marinaforum. Großer Jubel bricht aus. Blitzlichter überall. Es bildet sich eine Traube um Thomas Burger. Nun ist er der Mittelpunkt des Abends.
CSU kündigt Oppositionsarbeit an
„Thomas Burger gratulieren wir natürlich“, sagt Michael Lehner deutlich niedergeschlagen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende ergänzt, dass Burger sich nun eine Koalition suchen werde, aus den Parteien, die er angekündigt habe, denn: „Wir freuen uns auf sechs Jahre Oppositionsarbeit. Das ist eine fixe Nummer.“
Burger habe dank der Wahlempfehlungen gewonnen. In der Stadt gebe es eine linke Mehrheit. Der neue SPD-Oberbürgermeister müsse nun zeigen, wie er mit der Linkspartei umgehe. In Lehners Augen sind die eine ebenso große Gefahr für die Demokratie wie die AfD. „Natürlich sind das zwei völlig unterschiedliche Parteien, aber antidemokratisch sind beide.“
Burger gibt sich staatsmännisch
Der Gewinner des Abends, Thomas Burger, reagiert auf solche Aussagen ganz entspannt. Er rede grundsätzlich mit allen demokratischen Kräften im Stadtrat. „So bin ich einfach“, sagt er. Dann werde sich zeigen, wer miteinander gestalten will und wer nicht. Es hätten sich in den letzen Wochen schon leichte Tendenzen heraus kristallisiert. Aber, man werde sehen.
Er sei erstmal froh, dass sich die Mühen der letzen Monate gelohnt hätten. Die SPD habe gezeigt, dass sie die Leute zusammenbringen können, er habe gezeigt, dass er das könne. Zusammenhalt und Miteinander seien nicht nur Schlagworte. „In Regensburg scheinen sie auch etwas zu gelten“, so der frisch gebackene Oberbürgermeister.
Er werde auch mit der Linkspartei sprechen, wobei er nicht glaube, dass diese an einer Koalition interessiert sei. Aber auch diese sei für Burger eine demokratische Partei. Er ziehe nicht mal den Vergleich in Erwägung zu denen, die sich Alternative nennen und meint damit die AfD.
„Ich freue mich über alle, die in den Stadtrat gewählt wurden, um konstruktiv zu arbeiten. Wenn die alle nach vorn wollen, können wir uns bestimmt in vielen Punkten einigen.“
Grüne hocherfreut
Da die Grünen Burger in der Stichwahl unterstützt haben, dürfte es nicht überraschen, dass „wir uns natürlich über das Ergebnis freuen“, so Grünen-Stadtrat Stefan Christoph. Jetzt sei die SPD am Zug, etwas gutes für die Stadt auf die Beine zu stellen. Am Besten solle es nicht so laufen, wie bei den letzten Koalitionsverhandlungen. Christoph spielt damit auf die gescheiterten Verhandlungen 2020 an. Trotzdem, am Ende sehe er bei den Grünen und der SPD größere thematische Überschneidungen als bei der CSU.
Auf Lehners Absage zu Koalitionsverhandlungen antwortet er: „ Ich verstehe das vielleicht aus taktischen Gründen, ob das das Beste für die Stadt ist, weiß ich nicht.“ Der Unwillen der Christsozialen Verantwortung zu übernehmen, spiegle ganz gut das Wahlergebnis wieder, so der Grünen-Stadtrat.
Thomas Thurow zuversichtlich
„Ich habe persönlich auf Thomas Burger getippt“, sagt Thomas Thurow, OB-Kandidat der Brücke. Es freue ihn, dass dieser die Wahl gewonnen habe. Es sei wichtig, dass nun zeitnah etwas passiere. Die Wähler würden einen handlungsfähigen Stadtrat sehen wollen. Die Koalitionsverhandlungen dürften sich nicht ewig ziehen. In Zeiten wie diesen sei es wichtig, dass „Politik liefere“, sagt der Brücke-Stadtrat.
Er sei zuversichtlich, dass Thomas Burger eine progressive Mehrheit schmiede und die Themen anpacke, die sich im Wahlkampf als dringlich herauskristallisiert hätten.
„Ausschlaggebend war, dass wir eine Einheit gebildet haben.“
„Wir sind sehr glücklich über das Wahlergebnis und ich glaube, dass ausschlaggebend war, dass wir eine Einheit gebildet haben“, so Lisa Brenner, OB-Kandidatin der Partei Volt. Sie sei zuversichtlich, dass dies auch die nächsten sechs Jahre möglich sei, sogar mit der CSU.
Benedikt Suttner von der ÖDP freut sich, dass Thomas Burger die Stichwahl gewonnen hat. Seine Partei hat eine Wahlempfehlung für den SPD-Mann ausgesprochen. Das Ergebnis zeige, dass die Mitte-Links-Parteien „eine bunte Vielfalt im Stadtrat bieten“ und sich auf eine gemeinsame Wahlempfehlung einigen konnten. Das sei ein Sieg für die Demokratie, so der Stadtrat. „Damit gehen wir nun zuversichtlich in die anstehenden Gespräche.“
Spitzen gegen Lehner und Freudenstein
„Wir sind natürlich froh, dass es nicht Astrid Freudenstein geworden ist.“ Sebastian Wanner, OB-Kandidat der Linken, strahlt übers ganze Gesicht. Die CSU sei in den letzten zwei Wochen nervös geworden und habe begonnen um sich zu schlagen. Dies habe ihr nicht gut bekommen. Viele hätten sich gedacht, „warum beleidigt sie grundlos andere Parteien“.
Es habe vielen Regensburgerinnen nicht gefallen, dass Freudenstein gegen alle Parteien links der CSU geschossen habe, gegen die rechts von ihr hingegen nicht. Dass ein Michael Lehner die Linke und die AfD gleichsetze, schockiere ihn, verwundert sei er davon aber nicht.
Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen verweist Wanner auf einen basisdemokratischen Parteibeschluss, ergänzt aber, dass „die Koalition für sie nicht der Goldstandard ist“. Sie sind vor allem an demokratischer Zusammenarbeit zum Wohle der Domstadt interessiert.
Ulrich Lechte (FDP) fordert eine bürgerliche Koalition
Als Liberaler könne Lechte die Wahl rationaler betrachten, als involvierte Kräfte. Während er spricht, blickt er belustigt zu Carolin Wagner, der SPD-Bundestagsabgeordneten für Regensburg. „Gegen Helene Sigloch hätte Astrid Freudenstein wahrscheinlich gewonnen“, konstatiert er. Thomas Burger hingegen sei 24 Jahre im Stadtrat und in Regensburg gut vernetzt.
Außerdem seien viele AfD-Wählerinnen nicht zur Wahl gegangen, die im ersten Wahlgang vermehrt die CSU-Kandidatin gewählt hätten.
Er hoffe, dass die CSU sich relativ schnell besinne, weil „wir keine Fundamentalopposition in Stadtrat oder Kreistag brauchen können“. Auf Regensburg warten wichtige Aufgaben, da gelte es zum Wohle der Stadt zusammen zu arbeiten.
Lechte plädiert für ein Bündnis aus SPD, CSU, Brücke und Freien Wählern.
Was passiert mit Astrid Freudenstein?
Die Wähler hätten Astrid Freudenstein nicht abgestraft, zumindest nicht im klassischen Sinne, so Lechte. Sie sei das zweite Mal knapp gescheitert. Wenn es zu der von ihm favorisierten Koalition käme, sei sie als erfahrene Kraft wichtig für die Domstadt und vermutlich wieder die erste Wahl der CSU für das Amt der zweiten Bürgermeisterin.
Gänzlich anders sieht das Sebastian Wanner (Die Linke). „Ich denke sie ist verbrannt.“ Wer zwei Mal daran scheitere, ins Regensburger Rathaus einzuziehen, werde „am Ende des Tages keine so große Rolle mehr spielen“.
Auch aus Kreisen der Grünen hört man ähnliche Töne. Astrid Freudenstein hätte ihr Ergebnis nicht signifikant steigern können. Man sei zwar nicht geneigt, den Christsozialen Strategietipps zu geben, aber nach zwei Wahlniederlagen sei klar wohin die Reise gehe. Freudenstein könne beispielsweise ins Verkehrsministerium zurückkehren.
Gertrud Maltz-Schwarzfischer: „Ich übergebe mein Werk in die richtigen Hände.“
„Ich bin glücklich über das deutliche Ergebnis. Gerade in diesen Zeiten ist das sehr wichtig“. Gertrud Maltz-Schwarzfischer wirkt gelöst und euphorisch. Sie sei froh, dass ihr Kandidat es auf den Bürgermeistersessel geschafft habe. Es seien in ihrer Amtszeit viele Dinge aufs Gleis gesetzt worden, die sie nun in guten Händen wisse. Es werde weiterhin in ihrem Sinne Politik gemacht.
„Mein Herz schlägt links“ sagt sie. Und das sei es auch, was sie sich vom neuen Stadtrat und dem neuen Bürgermeister erhoffe. Offener, internationaler und vielfältiger solle Regensburg werden. Alle Menschen die in Regensburg sind, müsse man als Geschenk begreifen. „Nicht Regensburg besser machen, sondern Regensburg offener machen“, dafür sei Thomas Burger der richtige Mann, so die Noch-Oberbürgermeisterin. Wenn Maltz-Schwarzfischer an Burger übergeben hat, möchte sie sich etwas Distanz vom Rathaus gönnen. Ob ihr das gelingt?
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Kommentare (24)
Studi
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Fun Fact: Frau Freudenstein hat in der Stichwahl nominal weniger Stimmen erhalten als im ersten Wahldurchgang.
baal
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Schöner Artikel. Das kommt davon wenn man siegessicher als A. Freudenstein lieber inhaltslose Bilder vom lustigen Faschingstreiben auf Social Media verbreitet anstatt einen seriösen Wahlkampf zu machen. Glückwünsche an Hr. Burger. Ich bin zuversichtlich.
PommesBurger
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Pommes Burger auf die 1!
PT
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Gratulation an Herrn Burger.
ich kann zwar nicht behaupten ein Unterstützer der CSU zu sein, bin aber trotzdem enttäuscht, dass sie den Kurs der Fundamentalopposition weiterfahren wollen.
In der Kommunalpolitik gibt es wirklich Wichtigeres als solche Spielchen und wenn 18 von 51 aus Prinzip nicht mitmachen wollen, dann kann man sich das ganze eigentlich auch sparen.
Hugo Knorr
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wer sich viele Jahre hinterm warmen Ofen versteckt den will man einfach nicht.
Aber macht nicht den Fehler und lasst die Frau wieder weiter schlafen Schickt sie raus zum Philosophieren. Hugo Knorr
Hindemit
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Obacht: Wenn M. Lehner für die CSU 6 Jahre Oppositionsarbeit ankündigt, dann bedeutet das, er sieht die CSU wieder als Teil der Rathaus-Koalition ;)
Er bräuchte halt einen Schmied, der ihm das Hufeisen gerade biegt.
Wird sicher noch etwas dauern, bis sie die Wunden geleckt haben.
El
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Na dann –
lieber ein Burger XXL-Menue als ein Cheeseburger.
Volle Fahrt voraus – aus der farblosen Zeit !!!
Alfred Santfort
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Herzlichen Glückwunsch an Thomas.
Für mich war aber die Sache schon nach dem ersten Wahlgang entschieden. Thomas lag (zum Glück) denkbar knapp vor der Grünen und kam so in die Stichwahl. Dass nun die Wählenden, die für eine grüne OB gestimmt haben, plötzlich schwarz wählen, war kaum vorstellbar. Ebenso verhält es sich bei der Mehrzahl der Wählenden, die “kleine” Parteien und deren Kandidatschaft wollten. Frau Dr. AF war nach dem ersten Wahlgang eine Scheinriesin und der Ausgang der Stichwahl kein Wunder.
CS
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Ein wie ich finde doch etwas überraschendes, vor allem in der Deutlichkeit, aber für mich auch sehr erfreuliches Ergebnis. Hätte ich absolut nicht damit gerechnet, aber schön zu sehen, dass Regensburg dann doch kein Interesse an Frau Freudenstein und CSU hat.
Und wenn ich dann schon höre, dass die CSU sich direkt in die Opposition begibt und Aussagen trifft, in der die Linke als eben so große “Gefahr” dargestellt werde wie die AfD – dann bin ich gleich doppelt und dreifach froh, dass die hier so abgestraft wurden.
Ein erwachsener, vernünftiger Schritt wäre jetzt, sich im Interesse der Stadt zusammenzureißen und konstruktiv zu arbeiten, aber ich fürchte das ist bei der CSU zunehmen unmöglich. Stattdessen lieber Populismus und Stück für Stück nach rechts an die AfD rücken und alles links von sich (also zunehmend fast alle Parteien) als “Gefahr für die Demokratie bezeichnen.
Davon mal abgesehen, wird die Aufgabe für Herrn Burger natürlich auch nicht leicht. Eine CSU die vermutlich blockieren und erstmal grundsätzlich dagegen sein wird auf der einen Seite, eine ziemlich zersplitterte Parteienkonstellation (Grüne, ÖDP, Linke, Volt, Brücke) auf der anderen Seite und die SPD mit auch nur 6 eigenen Sitzen – da stabile Mehrheitsverhältnisse zu finden klingt extrem schwierig.
Ich hoffe und wünsche ihm natürlich das beste, damit die aktuell herrschenden Probleme angegangen und Stück für Stück bearbeitet werden können und Regensburg eine schöne, lebenswerte Stadt bleibt.
Bischof Sailer
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Na wunderbar… Dann kann die extrem erfolgreiche Politik der letzten Jahre ja fröhlich fortgesetzt werden: Seid umschlungen, Millionen! Die Stimmung ist schon mal gut – was sollte da schon schiefgehen?
Novalis
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Wie peinlich, die CSU mutiert zur BLP (BeleidigteLeberwurstPartei). Mensch, kapiert ihr es nicht? Die Leute rollen vielleicht die Augen wegen Genderklos, aber wer reaktionär pöbelt, wählt halt AfD. Die CSU macht sich mit Bratwürsten nicht attraktiv und als beleidigte Leberwurst – wenn wir nicht die OB stellen, gehen wir in die Opposition – ist sie es auch nicht.
Sogar eine Partei wie die FDP ist vernünftiger. Aber was will man denn von Leuten erwarten, die sich an die Fürstin und einen erzreaktionären Bischof, der einen Vertuscherpapst anhimmelt, heranwanzen?
Bepp
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Da wars wieder, das Hufeisen. Wie peinlich vom Lehner!
Walter
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Die Rolle rückwärts bei der Stadtbahn Regensburg haben ihr die Wähler übel genommen… das sollte jetzt schnell wieder in Angriff genommen werden, denn die Sallerner Regenbrücke (Nordspange) kommt ja nun sicher nicht…
Wolfgang Theine
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Dass Herr Burger zum Glück eine OBin Freudenstein verhindert hat, ist nicht seinen Qualitäten geschuldet – die wird er ja hoffentlich noch beweisen-, sondern der Tatsache, dass Regensburg halt eine Mehrheit Mitte links hat. Hätten alle, die ihn jetzt gewählt haben, ihm schon im ersten Wahlgang ihre Stimme gegeben, anstatt diese für Kleinst- und Spassparteien sinnlos zu verschwenden, hätte man sich die Stichwahl wahrscheinlich sparen können. Dass die Grünen so deutlich verloren haben,was natürlich das nun notwendige Rot-Grün-Links Bündnis schwächt, ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass sie ausgerechnet im Wahlkampf kein wichtigeres Thema gefunden haben, als Gendertoiletten. Das hat sicherlich viele Regensburger und Regensburgerinnen sehr beeindruckt.
Vor Herrn Burger liegt nun eine Sisiphosaufgabe: Gegen eine CSU-Fundamentalopposition höchstwahrscheinlich zusammen mit FW und ja, AFD, gilt es in der zersplitterten anderen Hälfte des Stadtrates eine Mehrheit zu finden. Wobei die Linke ja nun nicht gerade als Mutter des Kompromisses gilt, und die Ein-bis Zwei Personen- Splitterparteien aufgrund der Mehrheitsverhältnisse jeweils jede für sich ein eigenes Erpressungspotential geltend machen kann.
Ich beneide Herrn Burger nicht um diese Aufgabe, hoffe aber, dass er sich als der Supermann erweist, als der er schon jetzt häufig gesehen wird.
Viel Glück und eine gute Hand, Herr Oberbürgermeister. Sie haben meine Symphatie und Unterstützung!
Burgweintinger
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@CS “…Stattdessen lieber Populismus und Stück für Stück nach rechts an die AfD rücken …”
googeln sie mal zu Lehner 2007ff…, also da muss er gar nicht mehr Stück für Stück nach rechts rücken…
Realist
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Ich habe gehofft dass Burger die Wahl gewinnt, habe aber eigentlich, auf Grund des so großen Vorsprungs der Freudenstein nicht mehr damit gerechnet. Dass das Ergebnis sogar so deutlich ausgefallen ist für viele denke ich mehr als überraschend.
Burger wird es sicher auch schaffen eine Koalition zu zimmern, die die Mehrheit im Stadtrat besitzen wird. Ich traue es ihm zu.
Schade finde ich aber das Verhalten der CSU, die immerhin die stärkste Fraktion im Stadtrat darstellt. Ich denke sie sollte auch Regierungsverantwortung hier in Regensburg mit übernehmen, aber ganz klar nicht mehr mit den beiden Personen Lehner und Freudenstein. Beide sind in meinen Augen für das Scheitern in der Wahl verantwortlich und alleine der Anstand sollte ihnen sagen jetzt Konsequenzen zu ziehen. Auch wen es Lehner nicht wahrhaben will, seine Reichskriegsflagge ist und bleibt seine Reichskriegsflagge und er wird damit immer angreifbar sein. Und die Freudenstein ist verbrannt durch die zwei Niederlagen.
Beiden müssen, in meinen Augen, Verantwortung übernehmen und bei der CSU ins 2. Glied zurücktreten und neuen Köpfen einen Vortritt lassen. Einen Bürgermeister Eberwein oder eine Bürgermeisterin Schmidl könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke die CSU wird jetzt erst einmal ihre Wunden lecken müssen und dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen innerparteilich treffen und das auch hoffenlich kompromisslos.
Dem Burger wünsche ich eine gute Hand beim Regieren unserer Stadt.
Mr. T.
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Der Lehner und seine Hufeisenfetisch. Schade, dass ihn Freudenstein et al damals nicht aus der CSU kicken konnten. Fast hätte es ja geklappt, aber irgendwer hat das Parteiausschlussverfahren wegen “rechter Umtriebe” gerade noch abgebrochen.
Dabei macht Lehner bei seinen dummen Hufeisensprüchen einen großen Fehler. Wenn man die beiden Extreme des Hufeisens der demokratischen Parteien betrachtet, sind das eigentlich CSU und die Linken, auf keinen Fall aber AfD und die Linken. Die AfD ist im Gegensatz zu den Linken weit außerhalb des demokratischen Spektrums. Wenn dann also eine Partei der Mitte meint, nicht mit den beiden Extremen im Parteienspektrums zusammenarbeiten zu wollen, also der CSU und den Linken, werden die Partner weniger.
Strauß hat damals auch keine Partei rechts der CSU gesehen, obwohl es damals die Republikaner gegeben hat.
Alfons
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Stillstand versus Veränderung! Ich vermute, dass die knappe Mehrheit der Wählenden Veränderung wollen, auch auf Grund der Herausforderungen, denen Regensburg gegenüber steht. Wohnraum, Verkehr, Aufheizen der Stadt, Verlust von Lebensflächen und eine Abkehr von propagierter Klientelpolitik gegenüber Lobbyisten, wie der Immobilienbranche. Aus meiner Sicht, gewinnt man in einer Studentenstadt nichts mit Vorwürfen und persönlicher Angriffen, Sachargumente und konkrete Vorschläge oder Ideen wären und sind hilfreich und ehrlich. Tricksereien alles Gute hab nur ich getan, die anderen sind für den Stillstand verantwortlich, werden vielleicht mehr und mehr durchschaut.
Jetzt müssen nur noch, ich nenne sie mal die progressiven Kräfte, den Mut haben, nicht nur eine Wahlempfehlung auszusprechen, sondern auch zusammen Kompromisse finden, die Veränderung ermöglichen und Entscheidungen ermöglichen. So könnte der Start tatsächlich besser gelingen, als beim letzten Mal mit dem stabilen Störfaktor graue Koalition.
Ich wünsche Herrn Burger und der bunten Stadtratsvielfalt Mut und Erfolg, die Lebensqualität dieser Stadt durch ein miteinander mit pragmatischen Planungen voranzubringen.
Bischof Sailer
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@Alfons
“Stillstand versus Veränderung”
Ach, wie schön progressiv alles ist: Nur ein in der Welterbestadt Geborener darf hier die Amtskette des OB tragen. Jene Frau aus dem fernen Rottal war nie wirklich erwünscht, auch nicht ihre fremde Berliner Prägung. Dasselbe gilt für ihre schwer zu fassende sexuelle Identität, die wäre nicht “echt” rengschbuagerisch gewesen. Mit dem hiesigen Feuerwehrmann und seinen drei Töchtern ist die Gender-Welt nun wieder “in Ordnung”.
Nix für ungut – aber was bitte ist an der Regensburger SPD “progressiv”?
Novalis
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“Thomas Burger ist”… Müsste es nicht eigentlich heißen: “wird”? Er tritt das Amt ja erst am 1.5. an. Unsere OB ist ja immer noch Frau Maltz-Schwarzfischer.
Lieber Thomas Burger, ich gratuliere herzlich und freu mich enorm.
Oleg
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“Nicht Regensburg besser machen, sondern Regensburg offener machen”
Ja, dass mit dem nicht besser machen hat sie die letzten Jahre bewiesen und ich sehe leider mit dem neuen Stadtrat/ Koalition leider auch wenig Chancen auf Besserung. Derweil gäbe es so viel zu tun…..
Briefwähler
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‚Wie viele Briefwahlunterlagen fehlen?‘
Waren es doch nicht zu viele?
https://www.regensburg-digital.de/kurz-vor-der-ob-stichwahl-in-regensburg-wie-viele-briefwahlunterlagen-fehlen/20032026/
Dominik Müller_alt
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@Walter Das Ergebnis zur Stadtbahn weist tatsächlich viele Parallelen zur Stichwahl auf. Freudenstein erreichte 46,7%, die Stadtbahnplanung 46,3%.
Wer also das Stadtbahnvotum beiseite schieben will, hält wohl auch den Sieger der Stichwahl für nicht legitimiert? Es bräuchte schon eine von Grund auf neue Planung der Straßenbahn, und das geht bei wendigeren Fahrzeugen los, um dafür eine Mehrheit zu finden.
Im Wahlkampf hat sich auch die grüne Spitzenkandidatin dafür aisgesprochen, den Bürgerentscheid zu respektieren.
Die Nordspange dagegen kommt. Wieso denn nicht?
michinga
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wer hätte gedacht, dass J. Wolbergs dann am Ende doch Recht behält: “nur nett lächeln reicht nicht, um eine OB-Wahl zu gewinnen”. Er meinte A und F.