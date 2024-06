Trotz Protest: MissbrauchstÃ¤ter Georg Zimmermann soll als StraÃŸenname verschwinden

Zu Tumulten kam es diese Woche bei einer Sitzung des Eslarner Marktrats, weil ein „Bürgerantrag“ durchfiel, der die Beibehaltung eines Straßennamens für den seriellen Missbrauchstäter Georg Zimmermann gefordert hatte. Die Umbenennung wurde bereits am 7. Mai beschlossen. Der Bürgermeister musste sogar mit dem Abbruch der Sitzung drohen. Die Hintergründe der Taten des Priesters Zimmermann, Wünsche und Leiden der Betroffenen gerieten dabei gänzlich aus dem Blickfeld.

Josef Müller „freut sich sehr, dass der Markt Eslarn die nach dem Missbrauchstäter Georg Zimmermann benannte Straße umbenennt“. Stolz sei er zwar nicht gerade, aber ein „Gefühl der Genugtuung“ habe er schon. Weil dadurch so etwas wie „Gerechtigkeit gegenüber den Opfern Zimmermanns hergestellt wird.“ Müller hat die Umbenennung in Eslarn mit angestoßen. Mehrfach bricht seine Stimme, wenn er Details seiner Missbrauchsgeschichte erzählt.

Müller (der in Wirklichkeit anders heißt) ist einer von vermutlich vielen Dutzend Betroffenen, die der katholische Priester Georg Zimmermann sexuell missbraucht hat. Er ist der erste Seminarschüler, der seine Leidensgeschichte und die sexuellen Übergriffe Zimmermanns an die Öffentlichkeit trägt. Die Umbenennung war Müllers Wunsch.

Katholische Kirche trug wenig zur Aufklärung bei

Er war es, der dem Eslarner Bürgermeister Josef Gäbl von den Übergriffen Zimmermanns berichtete und wie die Missbrauchsfolgen immer wieder sein Leben prägten. Gäbl gegenüber unserer Redaktion: „Sehr beeindruckt hat mich das Gespräch mit einem Betroffenen, er und alle anderen missbrauchten Menschen werden ein Leben lang an den Folgen des Missbrauchs zu tragen haben.“ Laut Gäbl habe die katholische Kirche bisher wenig zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen: „Außer den bekannten Daten aus dem Strafverfahren gibt es nichts über das Innenverhältnis zwischen Kirche und Zimmermann.“

Der unabhängige Betroffenenbeirat der Diözese Regensburg hat Müller in seinem Anliegen unterstützt. Der Beirat engagiert sich für Opfer von Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche. Er will dazu beitragen, „dass zukünftig weder Kinder, Jugendlichen, Erwachsene, noch Waisenkinder, Heimbewohner oder Menschen mit Behinderungen Opfer von Missbrauchstätern werden.“ Es gehe dabei, so die Sprecherin des Beirats Josefa Schalk, um „den Aufbau einer sinnvollen Missbrauchsprävention in der katholischen Kirche, aber auch ein ehrliches Unterstützen von Missbrauchsopfern.“

Anfeindungen von Anwohnern

Mehrere Mitglieder des Beirats haben deshalb auch Josef Müllers Anliegen in Eslarn begleitet. Sowohl im Marktrat, als auch bei den Anwohnern der Zimmermann-Straße habe man „viel Überzeugungsarbeit leisten“ müssen, sagt Josefa Schalk.

Bereits nach der ersten Entscheidung des Marktrats von Anfang Mai seien sie aber nicht nur wegen Kosten, die anlässlich der Umbenennung anfallen, massiv verbal angefeindet worden: „Was geht euch Regensburger Eslarn an? Ihr habt den Bischof gegen uns aufgehetzt und den Bürgermeister unter Druck gesetzt! Verschwindet aus Eslarn!“

Nicht nur bei den Anwohnern herrscht laut Schalk weitgehende Unkenntnis darüber, wo der Missbrauchstäter Georg Zimmermann in welcher Funktion wirkte. Unkenntnis auch, über die lebenslangen Folgen von sexuellem Missbrauch.

Zimmermannstraße: missbrauchter Neffe forderte schon 2010 die Umbenennung

Georg Zimmermann, geboren 1916 nahe Eslarn, wurde 1949 von Bischof Michael Buchberger zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanzeit war er Präfekt in mehreren bischöflichen Studienseminaren des Bistums Regensburg, zunächst in Straubing. Danach leitete er bis 1959 die Internate der Regensburger Domspatzen. Nach wiederholten, aber bislang nicht näher bekannten sexuellen Übergriffen wurde er im gleichen Schuljahr geschasst und in einem ausländischen Knabeninternat als Chorleiter untergebracht.

Im niederländischen Steyl, im Klosterinternat der Steyler Mission, unterrichtete er dann Musik am Gymnasium St. Michael und leitete den dortigen Schulchor für ein Schuljahr. Um 1961 ging Zimmermann wieder nach Eslarn zurück, gründete und führte dort mehrere private, aber auch kommunal geförderte Musikschulen für Knaben. Erneut missbrauchte er Schutzbefohlene, aber auch seinen Neffen (der deshalb schon 2010 die Umbenennung der nach seinem Onkel benannten Straße forderte, was der Marktrat damals noch folgenlos vertagte).

Missbrauchstäter Zimmermann stellte sich als Opfer dar

Nach einer Anzeige von Eltern eines Eslarner Musikschülers wurde Zimmermann 1969 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Abhängigen zur einer 20-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nur die Spitze eines Eisbergs von Zimmermanns Missbrauchstaten ist seinerzeit angeklagt und bestraft worden, heißt es in einem damaligen Pressebericht. Die archivierten Prozessakten konnte unsere Redaktion nicht vollständig einsehen, sie sind bis 2045 gesperrt.

Zimmermann, der zum Zeitpunkt seiner Verurteilung im Bistum Regensburg das damals neu geschaffene Amt des Diözesanmusikdirektors innehatte, war im Strafprozess geständig. Öffentlich bekannt und abgeurteilt wurde aber nur wenige „Fälle“ – die „Spitze des Eisbergs“, so der damalige Staatsanwalt. Weitere Opfer Zimmermanns mussten deshalb nicht aussagen.

Zimmermann stellte sich im Prozess nicht nur als Opfer von Alkohol, abgewiesenen Frauen und homosexuellen Männern dar. Er sah sich als „hintergangen“, als Opfer eines nicht eingelösten Versprechens. Bischof Buchberger habe ihm nämlich – Ende der 1950er Jahre noch als Musikpräfekt des Straubinger Studienseminars – die prominente Stelle des Regensburger Domkapellmeisters und Leitung der Domspatzen versprochen.

„Spirituelle Gewalt, brutale Gewaltexzesse, Missbrauch an der Tagesordnung.“

Diese Stelle trat im Jahre 1963 aber nach den ruchbar gewordenen sexuellen Übergriffen Zimmermanns und nach dem Tod von Theobald Schrems Georg Ratzinger an. Schrems (geb. 1893) und Zimmermann kannten sich gut: beide kamen aus bäuerlichen Verhältnissen der nördlichen Oberpfalz und als Kinder an das bischöfliche Studienseminar Obermünster, um nach dem Abitur Theologie zu studieren und katholische Priester zu werden.

Auch Josef Müller kam aus ähnlichen Verhältnissen und wollte nach dem Besuch des Bischöflichen Studienseminars in Weiden – ein Knabeninternat der Diözese Regensburg mit Anschluss ans Augustinus-Gymnasium – Theologie studieren und Priester werden. Die dort herrschenden gewalttätigen Verhältnisse haben ihn aber geschockt und geschädigt. Müller: „Spirituelle Gewalt, brutale Gewaltexzesse, Missbrauch durch Präfekten und Mitschüler waren an der Tagesordnung.“ Drei seiner Kameraden aus dem Knabenseminar hätten sich das Leben genommen, sagt er.

Nach der Haft: Zimmermann wird Musikpräfekt in Weiden

Im Schuljahr 1972/73 traf Müller in Weiden auf Georg Zimmermann, der Ende 1970 aus der Haft entlassen wurde und dort abermals an einem kirchlichen Knabeninternat eine Stelle als Musikpräfekt antreten durfte. Anders als seine meisten Kollegen sei Zimmermann kein Schläger gewesen. Müller: „Herr Zimmermann schlug uns nicht, vielmehr war er freundschaftlich, nett und fürsorglich zu uns.“ Warum er aber nicht im Seminar übernachten durfte und dass er im Gefängnis saß, sei den Schülern damals nicht gesagt worden, so Müller.

Als besonders an Musik interessierten 13-jährigen Knaben habe ihn Zimmermann erst gefördert und sich dabei körperlich immer weiter angenähert: „Die Aufdringlichkeit von Zimmermann nahm immer mehr zu. Streicheln, Berührungen, Küsse usw. Schließlich missbrauchte er mich schwer unter Gewaltanwendung.“

Josef Müllers Leben geriet durcheinander, er ekelte und schämte sich. Da er sich in der Folge weigerte, zu lernen, fielen seine zuvor sehr guten schulischen Leistungen stark ab. Auf seinen Wunsch hin nahm ihn seine Mutter aus dem bischöflichen Knabenseminar, das von 1955 bis 1989 rund 1400 Zöglinge verzeichnete.

Zimmermann verschwand urplötzlich aus dem bischöflichen Studienseminar

Im darauffolgenden Schuljahr, im November 1973, verschwand der Musikpräfekt Georg Zimmermann von einem Tag auf den anderen aus dem bischöflichen Studienseminar. Ohne Abschied und ohne Erklärung, die abschließende Erinnerungs-Schrift verschweigt ihn. Die Leitung der von ihm gegründeten Grenzlandmusikschule Eslarn, und des danach gegründeten Jugendmusikcorps in Moosbach behielt Zimmermann jedoch bei, bis er 1984 verstarb.

Josef Müller ist nicht der einzige missbrauchte Weidener Seminarschüler. Gegenüber unserer Redaktion sagt er: „Ich weiß von Kameraden, die unter ganz ähnlichen Vorfällen mit Zimmermann leiden. Aber sie werden sich nicht öffnen. Sie leiden und schämen sich.“

Trotz bekannter Taten: Anwohner gegen Umbenennung

Der Seminarzögling und Priester Georg Zimmermann hat über den Zeitraum von über dreißig Jahren hinweg Dutzende Knaben in kommunalen und kirchlichen Einrichtungen missbraucht. Gegen den eingangs erwähnten Marktratsbeschluss von Anfang Mai zur Umbenennung opponierte ein Teil der Anwohner und Anwohnerinnen der Gg-Zimmermann-Straße und stellten einen „Bürgerantrag“ auf erneute Abstimmung in dieser Sache. 34 von insgesamt 70 Anwohner sollen den Bürgerantrag laut einem Bericht des onetz unterstützt haben.

Am Dienstagabend entschied der Marktrat deshalb erneut und mit dem gleichen Abstimmungsergebnis: Neun zu sechs für die Umbenennung der erst im Jahr 1993 auf Initiative mehrerer Vereine und Musikgruppen geschaffenen „Georg-Zimmermann-Straße“. Wie der der kleine Straßenzug in Eslarn zukünftig heißen soll, werde in den nächsten Wochen entschieden, so Bürgermeister Gäbl gegenüber regensburg-digital.

Untersuchung zu Studienseminaren steht noch aus

Die Stabsstelle für Kinder- und Jugendschutz des Bistums Regensburg hat auf Bitte des Betroffenenbeirats die Umwidmung mit einem Schreiben an den Eslarner Bürgermeister gebilligt. Bischof Vorderholzer gab dazu sein Plazet. In mehreren Aufrufen hat Voderholzer auch Betroffene von körperverletzender und sexualisiert Gewalt in kirchlichen Kontexten aufgefordert, sich zu melden.

Eine vom Bistum beauftragte unabhängige und vorbehaltlose Untersuchung der bischöflichen Studienseminare in Straubing, Weiden und Regensburg als Tatorte und Sozialisationsort von geistlichen Tätern und als Leidensort unzähliger Missbrauchs- und Gewaltopfer steht allerdings aus. Hätte eine solche vorgelegen, wäre das Thema Georg-Zimmermann-Straße längst vom Tisch. Und die jahrzehntelangen Verstrickungen und täterschützenden Vertuschungen von führenden Mitarbeitern und Geistlichen des Bistums Regensburg wären offenkundig.