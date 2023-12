Übergriff auf Seniorin? Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt gegen Altenpfleger

Nach der Strafanzeige einer Kollegin läuft gegen einen Altenpfleger ein Ermittlungsverfahren. Der Heimbetreiber entließ den Mann laut Staatsanwaltschaft zwar fristlos, versuchte aber auch, die Anzeige zurückzunehmen.

Anschreien. In den Rollstuhl fallen lassen. Mit dem Waschlappen ins Gesicht schlagen. Verbale und körperliche Grobheiten. In einem anonymen Schreiben, das unserer Redaktion (neben weiteren Unterlagen) Anfang November zugespielt wurde, wird einem Altenpfleger, der bis Ende August in einem Pflegeheim im westlichen Landkreis Regensburg tätig war, ein „brutaler Umgang“ mit den Bewohnerinnen vorgeworfen.

Vor allem Demenzerkrankte seien betroffen, heißt es. Die Schilderungen lesen sich glaubhaft. Das Schreiben wurde, das legen Namen, Kontaktdaten und andere Details in dem Text nahe, von einem Kollegen oder einer Kollegin des Mannes verfasst. Möglicherweise von mehreren. Den Weg in die Anonymität habe man gewählt, weil man von ihm in der Vergangenheit „massiv eingeschüchtert“ worden sei, heißt es unter anderem. Auch von der Heimleitung habe man sich mehr Unterstützung erhofft.

Frühere Kolleg/innen bestätigen Vorwürfe – und fürchten Nachteile

Nach mehreren Versuchen kommen wir mit aktuellen und ehemaligen Beschäftigten des Heims ins Gespräch. Sie schildern, dass es Übergriffe durch den Mann gegeben habe. Teils hätten sie diese selbst mitbekommen, teils sei ihnen dies nur von anderen Beschäftigten erzählt worden. Doch auch sie wollen durchweg anonym bleiben. Man befürchte berufliche Nachteile, heißt es unter anderem.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, das nach Recherchen unserer Redaktion aktuell bei der Staatsanwaltschaft Regensburg liegt (dazu später mehr), wurde offenbar keine der Personen, mit denen wir gesprochen haben, befragt und sie haben sich auch nicht bei den Ermittlungsbehörden gemeldet.

„Datenschutzrechtliche Gründe“: Kaum Auskünfte von der Heimaufsicht

Nachfrage bei der „Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht“, landläufig als Heimaufsicht bekannt. Die ist beim Landratsamt Regensburg angesiedelt. Dort bestätigt uns ein Sprecher lediglich, dass man von der Einrichtung telefonisch und später schriftlich „informiert“ worden sei. Worüber genau, das teilt man uns nicht mit. Später sei eine unangemeldete Prüfung in dem Pflegeheim durchgeführt worden.

Zum Ergebnis dieser Prüfung und zu möglichen personalrechtlichen Konsequenzen könne man „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ keine Auskunft geben, so der Sprecher des Landratsamts. Man verweist uns an die Geschäftsführung der Betreibergesellschaft, die Compassio in Ulm. Weiter heißt es: „Ob tatsächlich ein Gewaltdelikt vorliegt bzw. vorlag, fällt in die Zuständigkeit der zuständigen Behörden (Polizei/Staatsanwaltschaft).“

Heimbetreiber: „Betroffene kann sich nicht äußern“

Nachfrage bei der Geschäftsführung der Compassio. Eine Sprecherin der dortigen Pressestelle erklärt, dass man „von einem Vorfall“ wisse, „bei dem der Verdacht auf eine mögliche Misshandlung einer Bewohnerin bestand“. Es handle sich nicht um wiederholte Übergriffe. Und:

„Die Anschuldigungen basieren auf Berichten von Mitarbeitern, die angegeben haben, Geräusche gehört zu haben, die auf eine mögliche Misshandlung hinweisen könnten. Der betroffene Mitarbeiter bestreitet diese Vorwürfe und gibt an, dass die Bewohnerin Schmerzen beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl geäußert habe.“

Die Situation werde „von diversen Mitarbeitenden unterschiedlich geschildert“. Die Betroffene könne sich selbst nicht äußern, heißt es weiter. Das Arbeitsverhältnis mit dem betroffenen Mitarbeiter habe man, „auch aufgrund von innerhalb der Belegschaft erkennbaren Konflikten“, beendet und die zuständige Aufsichtsbehörde informiert.

Compassio nehme die Verantwortung gegenüber seinen Bewohnern „sehr ernst“, man nehme eine „konsequent nulltolerante Haltung gegenüber Fehlverhalten ein“ und strebe eine „transparente sowie faire Aufklärung von Sachverhalten an“, heißt es abschließend.

Staatsanwaltschaft: „Betroffene hat Tatvorwurf bestätigt“

Die zuständige Polizeiinspektion Nittendorf hat ihre Ermittlungen Ende November abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft Regensburg vorgelegt. Auch laut polizeilichen Ermittlungsbericht geht es nur um einen Übergriff. Ähnlich gelagerte Vorfälle seien nicht bekannt geworden.

Dem beschuldigten Pfleger werde vorgeworfen, Ende August einer 80-jährigen Heimbewohnerin, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, mit dem Waschlappen ins Gesicht geschlagen zu haben, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Laut Staatsanwaltschaft hat sich die Betroffene – entgegen der Stellungnahme von Compassio – sehr wohl geäußert.

Bei ihrer polizeilichen Vernehmung habe die Frau, sie leidet nach Informationen unserer Redaktion nicht unter Demenz, den Tatvorwurf bestätigt. Die Betroffene habe jedoch keinen Strafantrag stellen wollen, „nachdem sie erfahren hat, dass dem Beschuldigten von Seiten der Heimleitung fristlos gekündigt wurde“. Der Beschuldigte selbst habe sich zu den Vorwürfen nicht eingelassen.

Pflegedienstleitung erstattete Strafanzeige, Betreiber wollte Anzeige zurücknehmen

Zurück geht das Ermittlungsverfahren laut Staatsanwaltschaft auf eine Strafanzeige der Pflegedienstleitung. Die hat das betroffene Heim zwischenzeitlich verlassen. Zuvor hatte unmittelbar nach dem Vorfall mindestens eine weitere Kollegin des Mannes den Arbeitsplatz gewechselt. Auch die Heimleiterin ging. „Auf eigenen Wunsch“, wie es von Compassio heißt. Sie arbeitet dem Vernehmen nach nun bei der Heimaufsicht.

Die Regionalleitung von Compassio hatte laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Ende September versucht, die von der Pflegedienstleiterin erstattete Strafanzeige gegen den fristlos gekündigten Pfleger zurückzunehmen. „Dies ist allerdings nach deutschem Recht nicht möglich da die Ermittlungsbehörden dem Legalitätsprinzip unterliegen“, so Oberstaatsanwalt Rauscher. Sprich: Polizei und Staatsanwaltschaft sind zu Ermittlungen verpflichtet, wenn ihnen der Anfangsverdacht für eine mögliche Straftat vorliegt.

Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen

Abgeschlossen ist das Ermittlungsverfahren bislang noch nicht. Es ist am 27. November bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Der Tatvorwurf lautet auf vorsätzliche Körperverletzung. „Ein Strafantrag ist gem. § 230 StGB nicht zwingend erforderlich“, sagt Thomas Rauscher. „Vielmehr kann die Staatsanwaltschaft auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahen und dennoch eine Sanktion beantragen.“

Der beschuldigte Pfleger arbeitet zwischenzeitlich in einem Heim in Regensburg.