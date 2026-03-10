Vor der Stichwahl in Regensburg: Freie WÃ¤hler fÃ¼r Freudenstein, GrÃ¼ne empfehlen Thomas Burger

Kaum war am Sonntag klar: Am 22. MÃ¤rz gibt es eine Stichwahl zwischen Astrid Freudenstein (CSU) und Thomas Burger (SPD), liefen die Telefone heiÃŸ. UnterstÃ¼tzer wurden gesucht, BÃ¼ndnisse sondiert. Nun liegen die ersten Wahlempfehlungen vor.

Schon kurz nach halb zehn meldeten sich am Dienstag die Freien WÃ¤hler. In einer nicht namentlich unterzeichneten Pressemitteilung sprechen sie sich fÃ¼r Astrid Freudenstein aus. Die vergangene Wahlperiode habe gezeigt, wie schwer es sei, als Stadtoberhaupt mit einer kleinen Fraktion stabile Mehrheiten zu organisieren und die Stadt voranzubringen.

â€žStillstand wurde in den letzten Jahren zum Alltag und wichtige Projekte hÃ¤ngen in der Warteschleifeâ€œ, heiÃŸt es weiter. Das kÃ¶nne mit Freudenstein, die eine starke Fraktion hinter sich habe, anders werden.

Freie WÃ¤hler regierten mit BÃ¼rgermeister mit

â€žRegensburg braucht daher frischen Schwung, klare Kommunikation und eine Stadtspitze, die ihrer FÃ¼hrungsverantwortung gerecht wirdâ€œ, so die Freien WÃ¤hler, die mit Ludwig Artinger den UmweltbÃ¼rgermeister stellen. Viereinhalb Jahre regierten sie mit der SPD und der CSU in einer Koalition. Das BÃ¼ndnis platzte, nachdem Freie WÃ¤hler und CSU im Vorfeld des BÃ¼rgerentscheids gegen die Stadtbahn geschossen hatten.

Im neuen Stadtrat stellen die Freien WÃ¤hler mit Michael Schien, Christoph SchieÃŸl und Ludwig Artinger drei StadtrÃ¤te. Im Fall eines Wahlsiegs von Freudenstein dÃ¼rften sie auf einen BÃ¼rgermeisterposten spekulieren. Zusammen mit der OB-Stimme und den 13 CSU-StadtrÃ¤ten kÃ¤me man jedoch nur auf 17 Stimmen.

GrÃ¼ne fÃ¼r Burger

Ein Partner, mit dem sich die knappe Mehrheit von 26 bei insgesamt 51 Stimmen ergÃ¤be, wÃ¤ren die GrÃ¼nen. Sie werden kÃ¼nftig zu neunt im Stadtrat sitzen. Doch die empfehlen Thomas Burger.

Deren Spitzenkandidatin Helene Siegloch verpasste den Einzug in die Stichwahl nur knapp â€“ zwischen ihr und Burger lagen 137 Stimmen. Sie sagt nun: â€žAuch wenn das Ergebnis fÃ¼r uns und mich nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, steht fest: Bei dieser Wahl geht es um die Zukunft unserer Stadt â€“ und die braucht jetzt eine klare sozial-Ã¶kologische Wende: mutige LÃ¶sungen fÃ¼r bezahlbaren Wohnraum, guten Ã–PNV und Zusammenhalt in unserer Stadt.â€œ

Eine Stimme fÃ¼r die SPD und Burger in der Stichwahl bedeute â€žeine Stimme gegen Stillstand und fÃ¼r eine lebenswerte Stadtâ€œ, so Siegloch. â€žDie Menschen in Regensburg wollen kein Verharren im Gestern.â€œ

BrÃ¼cke wartet noch ab

Zusammen mit den GrÃ¼nen kÃ¤me die SPD inklusive der OB-Stimme auf 16 Stimmen. Sie brÃ¤uchte mindestens drei weitere Partner, wenn man ohne die CSU auskommen will. In Frage kÃ¤men etwa BrÃ¼cke und Linke, die jeweils vier StadtrÃ¤te stellen. Doch von beiden gibt es bislang keine Wahlempfehlung.

â€žDIE SPD kann sich gerne melden, damit wir reden kÃ¶nnenâ€œ, sagt Linken-OB-Kandidat Sebastian Wanner. Dann werde seine Partei das basisdemokratisch entscheiden. Doch bislang habe es kein nenenswertes GesprÃ¤chsangebot gegeben.

Die BrÃ¼cke traf sich am Montag zur Mitgliederversammlung â€“ nicht nur, um nach dem Absturz um Ã¼ber fÃ¼nf Prozent Wunden zu lecken, sondern auch, um zu beraten, ob man sich vor der Stichwahl positioniert.

â€žWir warten noch ab, wer diese Woche auf uns zukommtâ€œ, sagt BrÃ¼cke-Spitzenkandidat Thomas Thurow. NÃ¤chsten Montag treffen sich die Mitglieder erneut, um zu diskutieren. â€žSchnell, schnell entscheiden wir da gar nichtsâ€œ, so Thurow.

Ribisl lÃ¤dt zum UnterstÃ¼tzungsfest – mit OB

Ebenfalls keine Empfehlung gibt es bislang von Volt (zwei StadtrÃ¤te), der Ã–DP (zwei) und FDP-Stadtrat Horst Meierhofer. Jakob Friedl (Ribisl) stellt sich auf die Seite von Thomas Burger. Bei einem â€žparteiÃ¼bergreifenden UnterstÃ¼tzungs-Festâ€œ Samstagnachmittag am Haidplatz werde man 300 Malplakate aus dem Ribsisl-Wahlkampf ausstellen und zum Teil versteigern.

â€žDie amtierende OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat die Ehre, sich das schÃ¶nste Ribisl-Plakat aussuchen zu kÃ¶nnenâ€œ, so Friedl