Vor der Stichwahl in Regensburg: Freie WÃ¤hler fÃ¼r Freudenstein, GrÃ¼ne empfehlen Thomas Burger
Kaum war am Sonntag klar: Am 22. MÃ¤rz gibt es eine Stichwahl zwischen Astrid Freudenstein (CSU) und Thomas Burger (SPD), liefen die Telefone heiÃŸ. UnterstÃ¼tzer wurden gesucht, BÃ¼ndnisse sondiert. Nun liegen die ersten Wahlempfehlungen vor.
Schon kurz nach halb zehn meldeten sich am Dienstag die Freien WÃ¤hler. In einer nicht namentlich unterzeichneten Pressemitteilung sprechen sie sich fÃ¼r Astrid Freudenstein aus. Die vergangene Wahlperiode habe gezeigt, wie schwer es sei, als Stadtoberhaupt mit einer kleinen Fraktion stabile Mehrheiten zu organisieren und die Stadt voranzubringen.
â€žStillstand wurde in den letzten Jahren zum Alltag und wichtige Projekte hÃ¤ngen in der Warteschleifeâ€œ, heiÃŸt es weiter. Das kÃ¶nne mit Freudenstein, die eine starke Fraktion hinter sich habe, anders werden.
Freie WÃ¤hler regierten mit BÃ¼rgermeister mit
â€žRegensburg braucht daher frischen Schwung, klare Kommunikation und eine Stadtspitze, die ihrer FÃ¼hrungsverantwortung gerecht wirdâ€œ, so die Freien WÃ¤hler, die mit Ludwig Artinger den UmweltbÃ¼rgermeister stellen. Viereinhalb Jahre regierten sie mit der SPD und der CSU in einer Koalition. Das BÃ¼ndnis platzte, nachdem Freie WÃ¤hler und CSU im Vorfeld des BÃ¼rgerentscheids gegen die Stadtbahn geschossen hatten.
Im neuen Stadtrat stellen die Freien WÃ¤hler mit Michael Schien, Christoph SchieÃŸl und Ludwig Artinger drei StadtrÃ¤te. Im Fall eines Wahlsiegs von Freudenstein dÃ¼rften sie auf einen BÃ¼rgermeisterposten spekulieren. Zusammen mit der OB-Stimme und den 13 CSU-StadtrÃ¤ten kÃ¤me man jedoch nur auf 17 Stimmen.
GrÃ¼ne fÃ¼r Burger
Ein Partner, mit dem sich die knappe Mehrheit von 26 bei insgesamt 51 Stimmen ergÃ¤be, wÃ¤ren die GrÃ¼nen. Sie werden kÃ¼nftig zu neunt im Stadtrat sitzen. Doch die empfehlen Thomas Burger.
Deren Spitzenkandidatin Helene Siegloch verpasste den Einzug in die Stichwahl nur knapp â€“ zwischen ihr und Burger lagen 137 Stimmen. Sie sagt nun: â€žAuch wenn das Ergebnis fÃ¼r uns und mich nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, steht fest: Bei dieser Wahl geht es um die Zukunft unserer Stadt â€“ und die braucht jetzt eine klare sozial-Ã¶kologische Wende: mutige LÃ¶sungen fÃ¼r bezahlbaren Wohnraum, guten Ã–PNV und Zusammenhalt in unserer Stadt.â€œ
Eine Stimme fÃ¼r die SPD und Burger in der Stichwahl bedeute â€žeine Stimme gegen Stillstand und fÃ¼r eine lebenswerte Stadtâ€œ, so Siegloch. â€žDie Menschen in Regensburg wollen kein Verharren im Gestern.â€œ
BrÃ¼cke wartet noch ab
Zusammen mit den GrÃ¼nen kÃ¤me die SPD inklusive der OB-Stimme auf 16 Stimmen. Sie brÃ¤uchte mindestens drei weitere Partner, wenn man ohne die CSU auskommen will. In Frage kÃ¤men etwa BrÃ¼cke und Linke, die jeweils vier StadtrÃ¤te stellen. Doch von beiden gibt es bislang keine Wahlempfehlung.
â€žDIE SPD kann sich gerne melden, damit wir reden kÃ¶nnenâ€œ, sagt Linken-OB-Kandidat Sebastian Wanner. Dann werde seine Partei das basisdemokratisch entscheiden. Doch bislang habe es kein nenenswertes GesprÃ¤chsangebot gegeben.
Die BrÃ¼cke traf sich am Montag zur Mitgliederversammlung â€“ nicht nur, um nach dem Absturz um Ã¼ber fÃ¼nf Prozent Wunden zu lecken, sondern auch, um zu beraten, ob man sich vor der Stichwahl positioniert.
â€žWir warten noch ab, wer diese Woche auf uns zukommtâ€œ, sagt BrÃ¼cke-Spitzenkandidat Thomas Thurow. NÃ¤chsten Montag treffen sich die Mitglieder erneut, um zu diskutieren. â€žSchnell, schnell entscheiden wir da gar nichtsâ€œ, so Thurow.
Ribisl lÃ¤dt zum UnterstÃ¼tzungsfest – mit OB
Ebenfalls keine Empfehlung gibt es bislang von Volt (zwei StadtrÃ¤te), der Ã–DP (zwei) und FDP-Stadtrat Horst Meierhofer. Jakob Friedl (Ribisl) stellt sich auf die Seite von Thomas Burger. Bei einem â€žparteiÃ¼bergreifenden UnterstÃ¼tzungs-Festâ€œ Samstagnachmittag am Haidplatz werde man 300 Malplakate aus dem Ribsisl-Wahlkampf ausstellen und zum Teil versteigern.
â€žDie amtierende OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat die Ehre, sich das schÃ¶nste Ribisl-Plakat aussuchen zu kÃ¶nnenâ€œ, so Friedl
Kommentare (2)
Hindemit
Das wird fÃ¼r beide keine leichte Aufgabe eine Rathauskoalition zu schmieden, egal wer das Rennen macht. Denke beim “Bauturbo” und der Nordspange wird es schwer mit GrÃ¼nen und Ã–DP, Linke, Volt. Bei der Nordspange kÃ¶nnte lediglich ein BÃ¼rger-oder Ratsentscheid das Gesicht wahren. Ob die CSU dazu bereit ist, wie bei der Stadtbahn?
Checker Tobi
Hauptsache, die CSU ist fÃ¼r Frau Freudenstein und gibt hier nochmal Gas bezÃ¼glich der MedienprÃ¤senz, wenn sie es schaffen wollen. Schaut man sich die Social Media PrÃ¤senz an, wÃ¼rde man denken, die OB Kandidatin heiÃŸt nicht Astrid Freudenstein sondern Stefanie Dippl. Diese kommt genau in jedem 3. Post vor als Hauptakteurin, bei 50 Stadtratskandidaten schon beachtlich.
Nach deren Scheitern kann ich der CSU nur raten, sich auf auf Social Media auf die OB- Kandidatin zu konzentrieren und nicht auf Selbstdarstellung von gescheiterten Stadtratskandidatinnen, die offenkundig Admin-Rechte haben und diese zur Selbstdarstellung nutzen.