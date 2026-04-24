Sonntag, 18.30 Uhr, live: AmtsÃ¼bergabe-Show mit Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Thomas Burger
Am 30. April wird OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im Rahmen einer Feier an Bord der KristallkÃ¶nigin verabschiedet. Ab Mai Ã¼bernimmt Thomas Burger die AmtsgeschÃ¤fte. Bereits vor der offiziellen AmtsÃ¼bergabe sind Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Thomas Burger am kommenden Sonntag bei Ghost Town Radio zu Gast.
Wir unterhalten uns Ã¼ber die zurÃ¼ckliegende Amtszeit der scheidenden OB, ihre WÃ¼nsche an Thomas Burger. Und vielleicht kÃ¶nnen wir Thomas Burger entlocken, wie die Koalitionsverhandlungen gerade laufen. Beginn: 18.30 Uhr. An den Mokros Adam Lederway und Stefan Aigner.
Schaltet gerne ein, chattet mit uns, fragt nach.
Die Aufzeichnungen unserer Live-Sendungen gibt es ein bis zwei Tage spÃ¤ter als Podcast hier bei Soundcloud.
Ãœber Ghost Town Radio
Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio live â€žOn Airâ€œ und fordert zum Applaus auf â€“ fÃ¼r Discjockeys, Features, GesprÃ¤chspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es tÃ¤glich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nÃ¤chsten Tag.
Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem tÃ¤glichen Programm, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Ãœbersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und.
Streaming URL:
https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b
Im Browser hÃ¶ren:
Klick
Trackback von deiner Website.
Ist dir unabhÃ¤ngiger Journalismus etwas wert?
Dann unterstÃ¼tze unsere Arbeit!
Einmalig oder mit einer regelmÃ¤ÃŸigen Spende!
Per PayPal:
Kommentare (1)
Mr. T.
| #
Wow! Immer hochkarÃ¤tiger werden die Sendungen. Die alteingesessenen lokalen Medien werden sicher langsam unruhig. GlÃ¼ckwunsch zur stark zunehmenden Relevanz!
Wenn’s so weiter geht, wird kein FaÃŸ auf der Dult mehr ohne regensburg-analog angestochen ðŸ˜€