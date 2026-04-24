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24 Apr.202613:16
Regensburg Analog

Sonntag, 18.30 Uhr, live: AmtsÃ¼bergabe-Show mit Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Thomas Burger

Von Redaktion in In eigener Sache

Am 30. April wird OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im Rahmen einer Feier an Bord der KristallkÃ¶nigin verabschiedet. Ab Mai Ã¼bernimmt Thomas Burger die AmtsgeschÃ¤fte. Bereits vor der offiziellen AmtsÃ¼bergabe sind Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Thomas Burger am kommenden Sonntag bei Ghost Town Radio zu Gast.

Kommenden Sonntag bei Ghost Town Radio: Thomas Burger und Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Foto: Archiv/Staudinger

Wir unterhalten uns Ã¼ber die zurÃ¼ckliegende Amtszeit der scheidenden OB, ihre WÃ¼nsche an Thomas Burger. Und vielleicht kÃ¶nnen wir Thomas Burger entlocken, wie die Koalitionsverhandlungen gerade laufen. Beginn: 18.30 Uhr. An den Mokros Adam Lederway und Stefan Aigner.

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Die Aufzeichnungen unserer Live-Sendungen gibt es ein bis zwei Tage spÃ¤ter als Podcast hier bei Soundcloud.

Ãœber Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio live â€žOn Airâ€œ und fordert zum Applaus auf â€“ fÃ¼r Discjockeys, Features, GesprÃ¤chspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es tÃ¤glich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nÃ¤chsten Tag.

Radiomacher Adam Lederway in seinem ersten Studio in Stadtamhof. Foto: privat

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem tÃ¤glichen Programm, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Ãœbersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und.

Streaming URL:
https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b

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Kommentare (1)

  • Mr. T.

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    Wow! Immer hochkarÃ¤tiger werden die Sendungen. Die alteingesessenen lokalen Medien werden sicher langsam unruhig. GlÃ¼ckwunsch zur stark zunehmenden Relevanz!
    Wenn’s so weiter geht, wird kein FaÃŸ auf der Dult mehr ohne regensburg-analog angestochen ðŸ˜€

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