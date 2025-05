In eigener Sache

Unsere Redaktion verabschiedet sich bis einschließlich 3. Juni in eine kurze Pause. Das Forum wird während dieser Zeit geschlossen.



Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei allen unseren Leserinnen und Lesern zu bedanken, die regensburg-digital finanziell unterstützen. Sei es mit einer Mitgliedschaft im Förderverein, mit regelmäßigen oder einmaligen Zahlungen via Paypal oder gelegentlichen Überweisungen auf unser Vereinskonto. Herzlichen Dank auch an unsere Werbekunden, die hier Anzeigen schalten und dafür keinen flankierenden PR-Berichte erwarten. Das Geld fließt ausschließlich in unsere redaktionelle Arbeit (Über uns).

WERBUNG





Für Hinweise, Themenanregungen, Lob und Kritik, aber auch Vorschläge für Gastbeiträge können Sie uns unter redaktion@regensburg-digital.de erreichen. Wir werden versuchen, solchen Anregungen nachzugehen, soweit es unsere – nach wie vor dünne – Personal- und Finanzdecke hergibt.

Unterstützen können Sie regensburg-digital über unseren Förderverein.

Entweder per Überweisung/Dauerauftrag:

Verein zur Förderung der Meinungs- und Informationsvielfalt e.V.

IBAN: DE14 7509 0000 0000 0633 63

BIC: GENODEF1R01

Oder via Paypal: