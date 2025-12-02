Wohnbaukrise: Regensburg zwischen BautrÃ¤ger-Forderungen und fehlenden FÃ¶rdermitteln

Nach dem Offenen Brief der BautrÃ¤ger steht das Regensburger Baulandmodell zur Diskussion. Das Schreiben enthÃ¤lt gute AnsÃ¤tze zur Diskussion, erwÃ¤hnt aber das wesentliche Problem nur nebenbei â€“ die Vorgehensweise wirkt wie ein Ultimatum im Kommunalwahlkampf. Heute treffen sich StadtrÃ¤te und Planungsreferent.

Es kommt Ã¶fter vor, dass Regensburgs Planungsreferent Florian Plajer die StadtrÃ¤tinnen und StadtrÃ¤te des Planungsausschusses zum Austausch einlÃ¤dt. So auch am heutigen Dienstag â€“ nach der Ausschusssitzung. Diesmal aber geht es um weit mehr als einen lockeren Plausch Ã¼ber anstehende Themen.

Nach dem Brandbrief von zehn BautrÃ¤gern, der vergangene Woche verschickt wurde, und vor dem Hintergrund des anlaufenden Kommunalwahlkampfs steht das Regensburger Baulandmodell im Fokus â€“ wenn nicht sogar zur Disposition.

Das Schreiben kÃ¶nnte eine Diskussionsgrundlage sein

Bleibt die bisher gÃ¼ltige Quote von 40 Prozent gefÃ¶rderten Wohnungen in neuen Baugebieten? Wird sie reduziert, modifiziert oder vorerst ausgesetzt? Das hatte die CSU bereits im Sommer gefordert. Das schwingt auch im Schreiben der BautrÃ¤ger mit.

Viele Punkte, die darin stehen, klingen plausibel. Sie taugen als Diskussionsgrundlage, um den fast brachliegenden Wohnungsbau in Regensburg wieder auf andere Beine zu stellen. Es ist ein Problem, dass Genehmigungen oft sehr lange dauern. Stellen innerhalb der Verwaltung, bei denen man gelegentlich den Eindruck hat, sie arbeiteten gegeneinander, ein weiteres.

Hohen Standards bei der FreiflÃ¤chengestaltung, die dazu fÃ¼hren, dass fÃ¼r ParkbÃ¤nke, Lampen oder GerÃ¤te auf KinderspielplÃ¤tzen Preise jenseits von Gut und BÃ¶se aufgerufen werden, kÃ¶nnte man anpassen. Auch Ã¼ber die MiethÃ¶hen und FÃ¶rderquoten, die Planungsreferent Plajer den BautrÃ¤gern bei einer internen Elefantenrunde vorgestellt hat, lieÃŸe sich sicher reden.

Der Offene Brief ist eine Attacke

Konstruktiv wirkt es aber nicht, ein Schreiben, in dem die Akteure der Stadtverwaltung stellenweise regelrecht zerlegt werden (geschÃ¶nte Statistik, keine Ahnung von WohnbaufÃ¶rderung, fehlender Entscheidungswille), faktisch als Offenen Brief zu verschicken. Was an 50 StadtrÃ¤te geht, bleibt nicht geheim.

Teilnehmer des GesprÃ¤chs zwischen Plajer und den groÃŸen Playern am Regensburger Immobilienmarkt schildern die AtmosphÃ¤re auch nicht als sonderlich konstruktiv. â€žIm Grunde wurde alles, was der Planungsreferent dort vorgestellt hat, als falsch und nicht umsetzbar kritisiert und gefordert, das Baulandmodell zu beerdigenâ€œ, heiÃŸt es.

Das Kernproblem wird nur nebenbei erwÃ¤hnt

Erstaunlich ist auch, dass in dem Brief, der auf dieses Treffen folgte, das Kernproblem â€“ das nicht nur Regensburg, sondern StÃ¤dte in ganz Bayern plagt â€“ nur nebenbei erwÃ¤hnt wird: der zu geringe Umfang der WohnbaufÃ¶rderung durch Bund und Freistaat. Folge: Die 40-Prozent-Quote lÃ¤sst sich nicht oder nur Ã¼ber sehr lange ZeitrÃ¤ume erfÃ¼llen.

In Regensburg gibt es derzeit rund zehn BebauungsplÃ¤ne, die fertig wÃ¤ren, bei denen aber wegen fehlender FÃ¶rdergelder nichts vorangeht. DafÃ¼r ist nicht in erster Linie die Stadt Regensburg verantwortlich.

Bereits seit Mitte 2025 sind die FÃ¶rdertÃ¶pfe des Freistaats leer und wurden nicht aufgestockt.

FÃ¶rdermittel, die nach viel klingen, aber wenig sind

Glaubt man den aktuellen AnkÃ¼ndigungen von MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der, dann sind im Doppelhaushalt 2026/27 jÃ¤hrlich 1,2 Milliarden Euro fÃ¼r den gefÃ¶rderten Wohnungsbau â€“ kurz: EOF â€“ vorgesehen. Hinzu kommen weitere 1,3 Milliarden aus dem SondervermÃ¶gen des Bundes â€“ verteilt Ã¼ber zwei Jahre.

Das klingt nach viel Geld, blendet aber einiges aus. WÃ¤hrend Baupreise und Zinsen in den vergangenen Jahren rasant gestiegen sind, bleiben die bereits jetzt nicht ausreichenden FÃ¶rdermittel erneut gleich. Anders gesagt: FÃ¼r dasselbe Geld entstehen immer weniger preisgÃ¼nstige Wohnungen.

Versprochene Wohnbauoffensive beerdigt

Von der Wohnbauoffensive, die Markus SÃ¶der 2018 ankÃ¼ndigte, ist wenig Ã¼brig geblieben. 10.000 neue Wohnungen sollte die staatliche Gesellschaft Bayernheim bis Ende 2025 bauen â€“ es werden nur etwas mehr als 500.

Von der 10.000er-Marke hat man sich bereits im vergangenen Jahr verabschiedet. Weitere rund 7.200 Wohnungen der Bayernheim seien aber â€žin der Pipelineâ€œ, heiÃŸt es. Das bedeutet zugleich: Ein GroÃŸteil des FÃ¶rdertopfs wird zugunsten der Wohnbaugesellschaft des Freistaats ausgegeben. Privatwirtschaftliche, genossenschaftliche und kommunale Bauvorhaben in angespannten WohnungsmÃ¤rkten â€“ allen voran MÃ¼nchen und Regensburg â€“ kÃ¶nnen damit weiterhin nicht auf eine nennenswerte Steigerung der FÃ¶rdermittel hoffen.

VerÃ¤nderte FÃ¶rdermodalitÃ¤ten machen Wohnungsbau teurer

ZusÃ¤tzlich dazu plant der Freistaat nun, die FÃ¶rdermodalitÃ¤ten zu Ã¤ndern. Kurz gesagt: Die FÃ¶rdermittel flieÃŸen einerseits Ã¼ber zinsgÃ¼nstige Darlehen, andererseits Ã¼ber direkte ZuschÃ¼sse. Anstatt wie bisher Ã¼ber drei Jahre soll die Auszahlung nach den aktuellen PlÃ¤nen nun auf fÃ¼nf Jahre gestreckt werden.

Die Folge: Bauherren mÃ¼ssen zwischenfinanzieren. Das mag fÃ¼r potente BautrÃ¤ger Ã¼ber Kredite mÃ¶glich sein, macht das Bauen aber erneut teurer â€“ gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsen. Weniger finanzstarke Bauherren wie Genossenschaften oder Wohnbauvereine dÃ¼rften unter solchen Bedingungen nichts oder deutlich weniger bauen.

Kurz vor den Kommunalwahlen: â€žgoldener ZÃ¼gelâ€œ bei der WohnbaufÃ¶rderung

Irritierend ist auch das Ansinnen der bayerischen Staatsregierung, den Bezirksregierungen die Hoheit Ã¼ber die Verteilung der FÃ¶rdermittel weitgehend zu entziehen. WÃ¤hrend bisher etwa die Regierung der Oberpfalz entscheidet, wer hier welche FÃ¶rderung erhÃ¤lt, soll sie â€“ wie alle anderen Bezirksregierungen auch â€“ kÃ¼nftig nur noch VorschlÃ¤ge machen dÃ¼rfen. Die letzte Entscheidung fiele dann in MÃ¼nchen bei der Staatsregierung.

Kritiker sprechen bereits von einem â€žgoldenen ZÃ¼gelâ€œ, an dem Kommunen gehalten wÃ¼rden. Konkret: Die Zuweisung von FÃ¶rdermitteln kÃ¶nnte kÃ¼nftig vom Parteibuch des Stadtoberhaupts abhÃ¤ngen. Eine bemerkenswerte Ã„nderung unmittelbar vor den Kommunalwahlen in Bayern â€“ und gerade fÃ¼r Regensburg brisant, das die CSU gern zurÃ¼ckerobern mÃ¶chte.

Seit 2018 kamen 57 Prozent der FÃ¶rdermittel in der Oberpfalz der Stadt Regensburg zugute â€“ pro Jahr etwa 30 Millionen Euro, Darlehen und ZuschÃ¼sse von durchschnittlich 200.000 Euro pro Wohnung. Ob das so bleibt, wird kÃ¼nftig in MÃ¼nchen entschieden.

Erste Ã„nderungsvorschlÃ¤ge des Planungsreferenten

Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen Ã„nderungen â€“ nicht nur des hiesigen Baulandmodells â€“ diskutiert werden. Zuletzt hat Planungsreferent Florian Plajer in internen Runden einige VorschlÃ¤ge gemacht â€“ befristet bis 2029 und mit Evaluation nach zwei Jahren. Unter anderem:

Die Herstellungspflicht fÃ¼r gefÃ¶rderten Wohnraum soll von fÃ¼nf auf sieben Jahre verlÃ¤ngert werden. Das soll die Bauherren zeitlich und finanziell entlasten.

Das bisher geltende Ankaufsrecht der Stadt Regensburg fÃ¼r den Fall, dass binnen fÃ¼nf Jahren der gefÃ¶rderte Wohnraum nicht fertiggestellt ist, wird vorlÃ¤ufig ausgesetzt.

Spiel- und GrÃ¼nflÃ¤chen mÃ¼ssen nicht mehr kostenfrei an die Stadt abgetreten werden, sondern bleiben im Wesentlichen in Privateigentum

Die Quote von 40 Prozent gefÃ¶rderten Wohnraums bleibt bestehen. Bei fehlenden FÃ¶rdermitteln sollen nur noch 30 Prozent â€žpreisgedÃ¤mpftâ€œ entstehen â€“ ein Drittel zur ortsÃ¼blichen Vergleichsmiete plus Neubauzuschlag, ein Drittel 20 Prozent darunter, ein Drittel 20 Prozent darÃ¼ber.

BautrÃ¤ger lehnen Modell zur PreisdÃ¤mpfung ab

Insbesondere dieser Vorschlag zur PreisdÃ¤mpfung stieÃŸ beim SpitzengesprÃ¤ch mit den BautrÃ¤gern auf Ablehnung. Das geht auch aus dem Offenen Brief hervor. Kern der Kritik: Die ortsÃ¼bliche Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel bilde die RealitÃ¤t nicht ab. WÃ¶rtlich heiÃŸt es:

â€žDie Werte des Mietpreisspiegels und auch die festgesetzte ortsÃ¼bliche Vergleichsmiete im vorgeschlagenen Ersatzmodell sind von den Marktmieten fÃ¼r Neubauwohnungen vÃ¶llig entkoppelt. Diese weichen bei einzelnen Standorten (z.B. Stadtwesten) um Ã¼ber 100 % von der Miete des Mietspiegels ab.â€œ

Investitionen seien unter diesen Bedingungen â€žwirtschaftlich nicht umsetzbarâ€œ.

Mehrfache Forderung: Baulandmodell aussetzen, der Markt soll es richten

Auch wenn es im Brief nicht so steht: Bei der internen Runde gab es nicht nur einmal die Forderung, das Baulandmodell vorerst komplett auszusetzen â€“ und den Markt das Wohnungsproblem regeln zu lassen. Anders werde es nicht funktionieren. Das klingt nicht nach einem Diskussionsvorschlag, sondern nach einem Ultimatum.

Nach der Runde am heutigen Dienstagabend wird sich abzeichnen, wie sich die einzelnen Stadtratsfraktionen positionieren. Klar ist bereits jetzt: Ein kÃ¼nftiges Stadtoberhaupt muss eine laute Stimme sein, um den fehlenden FÃ¶rderwillen von Bund und Freistaat in den Fokus zu nehmen.

StÃ¤dtetag: Skeptisch beim Bauturbo, Forderung nach mehr FÃ¶rdergeld

Wie das geht, zeigt der Informationsbrief des Bayerischen StÃ¤dtetags vom November. Dort wird das Problem klar benannt:

â€žInwieweit der Bau-Turbo tatsÃ¤chlich das Bauen beschleunigt oder eher die Einnahmesituation der BautrÃ¤ger verbessert und bei den StÃ¤dten fÃ¼r weitere BÃ¼rokratie sorgt, wird erst die Praxis zeigen. (â€¦) Vielerorts â€“ und dies gilt aktuell sogar in den verdichteten RÃ¤umen â€“ liegt der Einbruch des privaten Wohnungsbaus keineswegs an fehlenden Baurechten und Genehmigungen, sondern an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und am fehlenden Geld. Hier sind Bund und Freistaat gefragt.â€œ

Eine solche Problembeschreibung mit Blick Ã¼ber den Regensburger Tellerrand hÃ¤tte man auch von einem BautrÃ¤ger-Brandbrief erwarten kÃ¶nnen.