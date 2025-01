Baudesaster Köfering: Die Graf Lerchenfeld GmbH ist pleite

Am heutigen Freitag hat die Graf Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG Insolvenz angemeldet. Damit dürften sich die geringen Hoffnungen zerschlagen, das Unternehmen für das Desaster auf dem Baugenbiet in Köfering zivilrechtlich haftbar machen zu können.

Der Spiritus Rector des Graf Lerchenfeld-Quartiers in Köfering zieht die Reißleine. Am heutigen Freitag hat der geschäftsführende Gesellschafter Markus Dirnberger beim Amtsgericht Regensburg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die Graf Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG (GLQ) beantragt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Regensburger Rechtsanwalt Daniel Barth bestellt.

Bei dem Großprojekt am nordwestlichen Ortsrand der 3.000-Seelen-Gemeinde Köfering (Landkreis Regensburg) sollten in drei Bauabschnitten zunächst 355 Häuser auf dem 24 Hektar großen Areal entstehen. Doch nach dem Spatenstich 2021 kam das Projekt rasch ins Stocken.

Baupleiten und Umfirmierungen

Es gab Beschwerden wegen Verzögerungen und Baumängeln. Eine erste Baufirma, die LiaTon Wohnbau GmbH &Co. KG ging Ende 2023 pleite. Die anschließend mit dem Weiterbau beauftragte Urban Green erhielt zwar Verlautbarungen zufolge 4,5 Millionen Euro aus einem Sonderfonds der GLQ. Doch es ging weiter nichts voran.

Das Unternehmen wurde umfirmiert, weiterverkauft und meldete schließlich ebenfalls Insolvenz an. Spätestens seitdem sind die Bauherren auf dem Quartier auf sich allein gestellt. Die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der GLQ GmbH sei „erschöpft“, ließ Markus Dirnberger sie in einem letzten Schreiben wissen. Man sei ja auch nur für den Verkauf der Grundstücke zuständig, nicht für die Fertigstellung der Häuser.

Es geht um über 100 Betroffene, deren Häuser einer Fertigstellung harren und deren wirtschaftliche Existenz im Feuer steht.

Ermittlungsverfahren gegen Baufirma

Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Geschäftsführer der LiaTon eröffnet. Der Verdacht: Insolvenzverschleppung und Betrug. Einer der beiden war zeitgleich auch Geschäftsführer der GLQ Vertriebs GmbH und einerseits für die Fertigstellung der mängelbehafteten Häuser zuständig, andererseits für die weitere Vermarktung des Gebiets.

Der Ansatzpunkt der Ermittlungen: Verkaufte er in dieser Doppelrolle weiter Grundstücke, obwohl er von der Schieflage der Baufirma wusste? Eine andere Frage ist, inwieweit GLQ-Chef Markus Dirnberger von seinem Vertriebschef über diese Umstände informiert wurde. Er selbst gab sich in offiziellen Statements von der Insolvenz der LiaTon Ende 2023 überrascht.

Fachkanzleien prüften zivilrechtliche Ansprüche

Derzeit prüfen Fachkanzleien im Auftrag mehrerer Bauherren auch Haftungsansprüche gegenüber der Graf Lerchenfeld GmbH und deren geschäftsführende Gesellschafter. Es geht dabei auch um die Vermarktung und Werbung, über die suggeriert wurde, das Häuser und Grundstücke aus einer Hand kommen würden. Ein Versprechen, dass mit den am Ende unterschriebenen Verträgen aber nichts zu tun hat.

Mit dem nun eröffneten Insolvenzverfahren der Graf Lerchenfeld GmbH dürften sich aber auch die letzten Hoffnungen zerschlagen, dass dort oder bei Markus Dirnberger etwas zu holen sein könnte. Wer das Quartier nun fertigstellen soll, steht in den Sternen. Bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird standardmäßig die Staatsanwaltschaft beteiligt, um den Sachverhalt zu prüfen. Ob sich daraus weitere Ermittlungen ergeben, muss sich erst zeigen.