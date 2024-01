Bauernvertreter wettert in Regensburg: „Wir könnten anders, wenn wir radikal sein wollten.“

Bauernproteste in Regensburg. Das große Verkehrschaos blieb im Stadtgebiet aus. Um die tausend Traktoren wollten auf den Parkplatz bei der Donau-Arena, wo die Landwirte ihrem Frust Luft machten.

„Du hast den schönsten Arsch der Welt“, wummert es ein paar Minuten nach zehn aus den Lautsprechern, die neben der Bühne unterhalb der Schwabelweiser Eisenbahnbrücke stehen. Es folgt eine Cover-Version des Wolfgang Fiereck-Reißers „Resi, i hol’ di mit mei’m Traktor ab“ und schließlich „Highway to Hell“ von AC/DC. Das alles ist so laut, dass es die gleichfalls nicht leisen Hupen der Traktoren übertönt, die seit den frühen Morgenstunden auf den Straßen rund um Regensburg unterwegs sind und die jetzt von allen Seiten zum Großparkplatz bei der Donau-Arena kommen.

Es ist eine von über 200 Versammlungen, die für diese Woche in ganz Bayern angekündigt sind. Protest der Landwirtinnen und Landwirte gegen die (wieder zurückgenommenen) Pläne zur Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung und die (etwas entschärfte) Streichung der Förderung von Agrardiesel durch die Ampel-Regierung.

Die Abschaffung von „überholten Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer“, die auch Landwirte trifft, wurde allerdings – das sei der Vollständigkeit halber erwähnt – erst am 15. Dezember vom Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags gefordert. Einstimmig, auch mit den Stimmen von CDU/CSU und AfD, die sich nun mit den protestiuerenden Landwirten zu solidarisieren suchen. Die Abgeordneten folgten mit dem Beschluss einer Empfehlung des Bundesrechnungshofs. Doch das nur am Rande.

Polizei: 6.000 Fahrzeuge oberpfalzweit unterwegs

Doch ohnehin scheint dies – das wird bei den späteren Reden öfter gesagt – nur der letzte Tropfen gewesen zu sein, der das Fass zum Überlaufen und die Traktoren auf die Straße gebracht hat. Oberpfalzweit registriert die Polizei bis zum Montagmittag „30 Aktionen an denen insgesamt bis zu 6.100 Personen mit rund 6.000 Fahrzeugen teilnahmen“.

Auf ihrem Weg zur Donau-Arena ernten die protestierenden Landwirte augenscheinlich viel Zuspruch. Passanten an der Frankenstraße applaudieren. Eine Frau im silberfarbenen 190-er Mercedes reckt beim Überholen den hochgestreckten Daumen aus dem Fenster und nickt immer wieder, während ein Sattelschlepper mit Walhalla-Aufdruck „The Final Countdown“ auf seiner Melodiehupe ertönen lässt. Ein Pärchen an der Donaustauferstraße begrüßt mit Klatschen und zu Herzchen geformten Fingern die eintrudelnden Trecker.

Geschätzt mindestens 800 Fahrzeuge sind es, die sich zur Kundgebung einfinden, die ob des Andrangs mit einer halben Stunden Verspätung beginnt. Für viele andere Traktoren ist kein Platz mehr auf der Fläche, die das Stadtwerk Regensburg den Anmeldern von Bauernverband und LSV zur Verfügung gestellt hat.

Von Klimaklebern, Veganern, Neuwahlen – und Landwirten

Auch auf der Bühne wird es eng, als örtliche Politikerinnen von CSU und Freien Wählern nach und nach eintreffen und dort schon mal vorab für Selfies und Social Media-Posts posieren. Sie dürfen später ein paar Grußworte halten.

Bei denen betont Landrätin Tanja Schweiger einerseits ihre Wertschätzung für die Bäuerinnen und Bauern und lobt deren „neue Geschlossenheit“ und „gesunden Menschenverstand“. Andererseits versäumt es die Lebensgefährtin von Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger aber nicht, Seitenhiebe auszuteilen gegen Vegetarier und Veganer, Klimakleber, Heizungsgesetz und Krankenhausfinanzierungsgesetz und gegen Städter, „die glauben, das Essen wächst im Supermarkt“. „So kann es nicht weitergehen in unserem Land“, ruft Schweiger. Die Politik fahre einen „Angriff auf die normale Nachhaltigkeit“. Und da wisse jeder, „wer gemeint ist“.

Wer gemeint ist, spricht dann der CSU-Abgeordnete Patrick Großmann offen aus. „Die Ampel muss weg“, ruft er unter Applaus, nachdem er ein wenig warm gelaufen ist und fordert „Neuwahlen am 9. Juni“.

Bundestagsabgeordneter Peter Aumer (CSU) gerät derweil ein wenig mit Staatssekretär Tobias Gotthardt (FW) aneinander, angesichts der Frage, ob nicht auch Gotthardts Parteifreund, Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, mal „seine Hausaufgaben machen“ müsse bezüglich der roten Gebiete in der Düngeverordnung, die den Landwirten sauer aufstößt. Solche Sticheleien seien doch unnötig, meint Gotthardt anschließend. Man müsse doch jetzt „gemeinsam“ unterwegs sein und nicht gegeneinander.

Kaum Parteipolitik von den Bauernvertretern

Vertreter von SPD, Grünen und FDP werden nicht gesichtet. Sie wären, nimmt man Transparente und vereinzelte Sprechchöre wie „Ampel abschalten“ oder „Ampel muss weg“ wohl auch nicht erwünscht. Zwei Vorstände der hiesigen AfD stehen zwar Deutschlandfähnchen schwenkend in den vorderen Reihen, ernten aber abgesehen von ein paar Handyfotos keine nennenswerte Resonanz.

Kaum parteipolitisch geprägt sind zuvor die Reden der Vertreter der Bauernschaft. Das mag vielleicht daran liegen, dass zwischen 2005 und 2021 nicht die nun im Fokus der Kritik stehenden Grünen, sondern die Union den Bundeslandwirtschaftsminister stellte. Doch das nur am Rande.

Andreas Fischer, Schweinezüchter aus Amberg, nimmt sich mit Abstand am meisten Zeit. Er redet eine knappe halbe Stunde. Fischer spricht für den LSV Bayern e.V., Landesverein des 2019 angestoßenen und 2021 als Verein gegründeten LSV Deutschland. Und es ist nicht selbstverständlich, dass LSV und Bauernverband nun an einem Strang ziehen.

Der Bundesvorsitzende des LSV ist in der Vergangenheit mehrfach durch rassistische und rechtsextreme Äußerungen aufgefallen. Bei Kundgebungen des LSV in Berlin und Baden-Württemberg wurden zuletzt auch Traktoren mit Galgen und Schlinge oder der Fahne der NSDAP-nahen Landvolkbewegung gesichtet.

„Gebrodelt hat es schon die ganze Zeit.“

So etwas sieht man an der Donau-Arena allerdings nicht. Und dergleichen kann man Fischer am Montag nicht nachsagen, auch wenn er immer wieder wettert. Der Landwirt beklagt, dass die Regierung mit den geplanten Kürzungen den Bauern eins habe „reinwürgen“ wollen, spricht von einer „Frechheit“ und einem „Betrugsversuch“ von Finanzminister Christian Lindner, um irgendwie einen Haushalt hinzukriegen.

Doch tatsächlich sei das, diese Kürzungen, nur der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. „Gebrodelt hat es schon die ganze Zeit.“ Da sei das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gewesen, dann die strenge Düngeverordnung, Dokumentationszwang, Bürokratisierung, Einschnitte und Auflagen. Die deutsche Landwirtschaft werde so zum Verlierer, denn: „Die anderen Länder scheißen sich einen Scheißdreck darum.“ Und die deutschen Landwirte bekämen allen Auflagen zum Trotz auch nicht mehr Geld als die anderen.

Seit dem Krieg würden nun von der EU subventioniert Unmengen an Raps und Getreide aus der Ukraine importiert. Weil Tschechien und Polen nichts mehr nähmen, käme fast alles nach Deutschland. Das mache hier die Preise kaputt. Das wirke, als wolle man die Bauern in Deutschland „bewusst kaputt machen“.

Vielleicht wolle die Politik dadurch ja die verordnete Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen in Deutschland beschleunigen, spekuliert Fischer. Wenn diese, wie geplant fortgeführt werde, würden „vier bis fünf Millionen“ Menschen weltweit verhungern. Wenig später erhöht der LSV-Vertreter diese Schätzung auf fünf bis zehn Millionen.

„Alle leben sie von den Bauern.“

Die Warnungen vor einer Radikalisierung sieht Fischer als regelrechten Affront. „Sobald vier oder fünf von uns beieinander stehen heißt es gleich, wir würden uns radikalisieren.“ Doch das sei völlig aus der Luft gegriffen. Bei vergangenen Demonstrationen sei nie jemand verletzt worden und es habe kaum Sachbeschädigungen gegeben. „Wir könnten anders, wenn wir radikal sein wollten. Dann liefe auf den Straßen gar nix.“ Doch das wolle man nicht. Man wolle ja etwas erreichen und das gehe nur mit einem guten Ruf.

Wie Bauern wirklich seien, sehe man doch schon daran, „dass wir auch die mitfüttern, die gegen uns sind“, so Fischer. „Alle leben sie von den Bauern“, so sein Fazit. Er wünsche sich mehr Verständnis für die Landwirtschaft in Politik und Gesellschaft. Und mehr Wertschätzung für die Bauern.

So lange man in „hochtechnisierte Länder“ wie China und Indien Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe überweise, brauche man „nicht beim deutschen Bauern knausern“, meint Fischer. Dafür erntet er den lautesten Applaus des Tages und „Bravo“-Rufe. „Wir müssen uns wehren“, sagt er zum Schluss. „Denn sonst geht es uns noch schlechter.“