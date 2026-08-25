Baufälliges BUZ in Regensburg Burgweinting: Investmentgesellschaft Modulus lässt sich Zeit – und schweigt

Verschleppen die Investoren im BUZ Burgweinting den Bebauungsplan und ein dringend notwendiges Sanierungskonzept? Die Stadt Regensburg wirkt hilflos.

Am 5. März 2024 beschloss der Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats einen Bebauungsplan „im beschleunigten Verfahren“ für das BUZ Burgweinting. Schon im April folgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, um die Pläne der Hamburger Modulus Real Estate GmbH für das marode Einkaufszentrum vorzustellen.

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Das zeigt: Es brennt. Die Stadt trat aufs Gas. In der Beschlussvorlage heißt es nicht ohne Grund, es drohe die „Gefahr eines Funktionsverfalls des Nahversorgungsstandortes“.

Baufääligkeit bekannt – Sanierungskonzept nicht

Doch zweieinhalb Jahre später gibt es noch immer kein Ergebnis – und das BUZ rottet – wie berichtet – vor sich hin. Stahlträger müssen die Balustrade abstützen. Herabfallende Betonteile bergen Verletzungsgefahr. Und die Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Modulus Real Estate, die 2024 noch mit großen Ankündigungen auftrat, schweigt.

Die Stadt wirkt hilflos. Man kenne die Schäden, teilt sie auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Deshalb habe man die Abstützungen angebracht – als „temporäre Sicherungsmaßnahme“. Vor bald zwei Jahren.

Das BUZ sei Privateigentum, so die Stadt. Deshalb seien „die Handlungsmöglichkeiten der Stadt Regensburg hinsichtlich des baulichen Zustands (…) rechtlich begrenzt“. Der Eigentümer erarbeite „derzeit“ ein Sanierungskonzept. Aber: „Eine konkrete Zeitplanung für die Umsetzung liegt der Stadt Regensburg bislang noch nicht vor.“ Es solle „zeitnah“ vorgelegt werden.

Bebauungsplan: es fehlen Unterlagen

Bis dahin gehen Besucher und Beschäftigte im BUZ das Risiko ein, von einem Betonteil getroffen zu werden. Auf die Frage, wie man mit diesen Gefahren umgeht, hat Modulus Real Estate nicht reagiert. Ebenso wenig dazu, wie es mit den Plänen von 2024 weitergeht.

Auch die Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren liegen offenbar vor allem bei der Hamburger Investmentgesellschaft. Einen Zeitplan für das weitere Verfahren gibt es nicht, „da die Bebauungsplanunterlagen noch nicht fertiggestellt sind“, teilt die Stadt mit.

Bei einem Investorenbebauungsplan wie dem fürs BUZ muss Modulus Real Estate Pläne und Gutachten bei der Stadt einreichen. Das geschieht offenbar gar nicht – oder im Schneckentempo. Zweioeinhalb Jahre für ein solches Verfahren sind auffällig lange.

Verfall des BUZ: ein Problem für die Stadt, nicht für die Investoren

Aus dem Umfeld der Verwaltung ist von Unstimmigkeiten zwischen Investor und Stadt zu hören – etwa bei der sozialen Nutzung, konkret dem Bürgersaal.

Die Hamburger Investmentgesellschaft dürfte den längeren Atem haben. Der fortschreitende Verfall des BUZ bedroht das soziale Gefüge in einem der größten Regensburger Stadtteile. Hier steht der einzige Supermarkt, den man zu Fuß oder mit dem Rad erreicht.Das bringt die Stadt in die Zwickmühle. Vielleicht reagiert man deshalb eher zögerlich auf das offensichtliche Gefahrenpotenzial der bröckelnden Balustrade. Eine leerstehende Bauruine mitten in Burgweinting wäre fatal.

Ein Bebauungsplan ohne soziale Bindungen und mit der Option, das Parkhaus abzureißen, würde den Wert des Areals deutlich steigern. Unter diesem Blickwinkel ist es wirtschaftlich nachvollziehbar, dass Modulus Zeit schindet. Die Zeit läuft der Stadt davon – nicht den Investoren.