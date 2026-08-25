Ökologisch oder nur ästhetisch? Pflasterstreit in Regensburg Königswiesen Süd
Anwohner der Nicolaus-Gallus-Straße begehren auf, weil ihre gepflasterte Straße asphaltiert werden soll. Sie pochen auf die klimatischen Auswirkungen durch Versickerung. Eine solche finde schon jetzt kaum statt, sagt die Stadt und verweist auf die hohen Kosten.
Als die Münchner Planungsgesellschaft TOPOS 1980 den städtebaulichen Wettbewerb für das neue Stadtviertel Königswiesen Süd gewann, war sie ihrer Zeit voraus. Hier setzten Planer erste Prinzipien der Schwammstadt um – in einer Epoche, als der Klimawandel nur Fachleuten geläufig war und der Begriff „Schwammstadt“ noch keiner kannte.
Üppige Grünflächen und Wasser in vielen Formen prägen das über 40 Hektar große Quartier. Sie lassen Regen versickern, spenden Verdunstungskühle und dämpfen die Hitze. Eine weitere Besonderheit: Nur die Hauptverkehrsstraßen sind asphaltiert, die Nebenstraßen wurden gepflastert. Das ändert sich nun Schritt für Schritt – und dagegen regt sich in der Nicolaus-Gallus-Straße Widerstand.
Anwohner pochen auf Schwammstadt-Prinzip
Ihre Straße soll – wie schon der Tassiloweg und der Welfenweg – asphaltiert werden. Es ist Teil des Straßenerhaltungsprogramms der Stadt Regensburg, das der Stadtrat am 26. März einstimmig beschlossen hat. Weil für Glasfaserarbeiten der Untergrund ohnehin geöffnet wurde, will man die Asphaltierung gleich mit erledigen.
47 Unterschriften haben die Anwohner gesammelt – bei 42 betroffenen Häusern. Von Partikularinteressen einiger weniger will Manuela Peisl-Gunckel nichts wissen. „Am Ende geht es hier nicht nur um die Nicolaus-Gallus-Straße, sondern um ganz Königswiesen Süd.“
Asphalt statt Pflaster sei mehr als eine optische Veränderung. Versickerung fiele weg, das wirke aufs Mikroklima im Viertel. „Die Koalition hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Prinzip der Schwammstadt zu stärken. Das fordern wir ein.“
Neben den befürchteten Klimaeffekten verweisen die Anwohner auf den Charakter der Straße. Eine Asphaltierung störe den harmonischen Gesamteindruck und verleite – anders als Pflaster – zu schnellerem Fahren.
CSU blitzte mit Antrag ab
Die CSU griff das Thema auf. In einem Dringlichkeitsantrag Anfang Juli forderte die Fraktion, die Pflasterung beizubehalten, „zumal, wenn die überwiegende Mehrheit der Anwohner dies wünscht“. Doch sie blitzte ab. Die Sache sei Angelegenheit der laufenden Verwaltung.
„Ich bin schon etwas verwundert darüber, dass sich die CSU jetzt an die Spitze der Entsiegelungsbewegung stellt“, reagiert Oberbürgermeister Thomas Burger. Er habe die CSU bei diesem Thema bislang als Bremser erlebt. „Da ist dann plötzlich jeder Parkplatz wichtiger.“
OB: „Einzige wirtschaftlich sinnvolle und dauerhafte Lösung.“
Er könne zwar nachvollziehen, dass einem die optische Veränderung durch die Asphaltierung etwas ausmache, sagt Burger. „Allerdings ist das die einzige wirtschaftlich sinnvolle und dauerhafte Lösung.“
Die Straße neu zu pflastern koste rund 560.000 Euro und dauere drei Monate. Eine Asphaltierung dauere eine Woche und koste weniger als die Hälfte – 210.000 Euro. „Diese Mehrkosten zulasten der gesamten Bevölkerung lassen sich nicht rechtfertigen.“
Doch was ist mit den klimatischen Auswirkungen, die die Anwohner befürchten, und mit dem Schwammstadtprinzip?
Stadtverwaltung: Schon jetzt keine Versickerung
Hier mache Asphalt statt Pflaster so gut wie keinen Unterschied, argumentiert die städtische Pressestelle: „Entscheidend für die Versickerungsfähigkeit ist nicht allein die sichtbare Pflasterfuge, sondern der gesamte Straßenaufbau.“
In der Nicolaus-Gallus-Straße habe sich die oberste Lage der Frostschutzschicht – Sand – durch langjährige Nutzung und Wassereintrag stark verfestigt. „Dadurch ist bereits im Bestand keine nennenswerte Versickerung von Oberflächenwasser möglich, soweit diese Möglichkeit überhaupt jemals nennenswert bestanden hatte.“
Deshalb widerspreche die Maßnahme auch nicht dem Schwammstadtprinzip, das sich die aktuelle Regierungskoalition auf die Fahnen geschrieben hat. Dieses werde bei Neuplanungen und geeigneten Umgestaltungen berücksichtigt, „indem beispielsweise Flächen entsiegelt, Regenwasser zurückgehalten oder vor Ort versickert beziehungsweise genutzt werden kann“.
Bei der Nicolaus-Gallus-Straße handle es sich jedoch um eine Unterhaltsmaßnahme – Ersatz für teils marodes Pflaster. „Da über den bestehenden Straßenaufbau bereits bislang keine nennenswerte Versickerung von Oberflächenwasser möglich war, wird durch den Austausch des schadhaften Pflasterbelags gegen Asphalt keine Änderung herbeigeführt.“
Grünen-Chef: Ästehtische Frage, keine ökologische
Daniel Gaittet, Fraktionschef der Grünen, größte Kraft in der Koalition, sieht das ähnlich. „Durch den Unterbau versickert dort jetzt schon so gut wie kein Wasser, sondern landet am Ende im Kanal.“ Dort sei das durch Streusalz und Reifenabrieb verunreinigte Wasser auch gut aufgehoben. Die Asphaltierung sei eine ästhetische Frage, aber keine ökologische. „Und dann halte ich Kosten, die mehr als doppelt so hoch sind, nicht für gerechtfertigt.“
Im Bebauungsplan für Königswiesen Süd, der 1983 rechtskräftig wurde, gibt es laut Pressestelle keine Festsetzungen „hinsichtlich der Befestigung der Fahrbahnoberflächen“. Ob in Königswiesen Süd langfristig alle gepflasterten Straßen durch Asphalt ersetzt werden, lässt die Stadt offen.
Kein Plan fürs gesamte Quartier
Der Stadtratsbeschluss vom März zum Straßenunterhaltungsprogramm 2026 umfasst mehrere Straßenzüge, bei denen schadhafter Pflasterbelag durch Asphalt ersetzt wird. „Daraus lässt sich jedoch kein generelles Programm zur Asphaltierung des gesamten Quartiers ableiten.“ Man entscheide von Fall zu Fall.
Im Ferienausschuss will nun die AfD offenbar einen Dringlichkeitsantrag zur Pflasterung einbringen. Deren Bundesvorsitzende Tino Chrupalla und Alice Weidel haben erst kürzlich in den Sommerinterviews den menschengemachten Klimawandel geleugnet.
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Kommentare (7)
Oleg
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Unsere Straße wurde auch von Pflaster auf Asphalt “umgestellt”.
Optisch ist es sicherlich etwas anderes (vorallem auch dann, wenn der Asphalt zum Flickenteppich wird). Auch ist der schwarze Asphalt deutlich heißer als das graue Pflaster.
Vorteilhaft am Asphalt ist, dass darüberrollende Fahrzeuge nicht mehr so viel Geräusche verursachen.
Das bei solch einem Pflaster kaum Wasser versickert, sollte eigentlich jedem klar sein. Es ist zwar positiv aber als Entscheidungsgrundlage einfach zu dünn.
Sascha Jacobi
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Wäre in diesem Bereich die Verwendung von Drainasphalt eine Option?
Karin
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Treibende Kraft hinter den Unterschriften und dem Eilantrag der CSU waren meiner Quelle nach wohl stadtbekannte Ex-Stadträte und andere Politgrößen aus Regensburg, die dort in einer Nebenstraße wohnen und die Optik vor ihren Häusern in Gefahr sehen…
Steffi
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@Sascha
“Drainasphalt” oder auch offenporiger Asphalt entwässert nur in den oberen Zentimetern und liegt auf einer geschlossenen Tragschicht. Hier findet keine Entwässerung in den Untergrund statt. Zusätzlich ist diese Art Asphalt nicht für solch ein Einsatzgebiet geeignet.
Wenn man eine ortsnahe Versickerung möchte, dann müsste man wohl schon Sickerrigolen setzen, was aber hier wieder den Kostenrahmen sprengen würde.
Nesrin
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Mag sein, dass nicht viel da versickert. Bewachsene Fugen bringen aber offenbar schon was gegen Hitze: https://www.spektrum.de/news/bewachsene-fugen-superunkraeuter-gegen-hitzestress/2142636
Dazu muss man die Fugen halt aber bewachsen lassen, Gott bewahre. Wie das ausschaut.
idefix
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Zum Grundsätzlichen:
Städtebau/ Straßenraumgestaltung
Im Beschluss des Stadtrates im Jahre 1983 zum Ausbau der Wohnstraßen im neuen Wohngebiet Königswiesen-Süd wurde beschlossen, alle verkehrsberuhigten Wohnstraßen einheitlich aus stadtgestalterischen Gründen mit einen ockerfarbigen Pflasterbelag auszubauen. Gründe waren:
• Ockerfarbiger Pflasterbelag verbindet den Straßenraum zwischen den Gebäuden, den Gärten und Vorgärten) als erkennbaren Teil des Wohnumfeldes
• Heller Pflasterbelag wirkt verbindend gegenüber einem dunklen sterilen Asphaltstraßenband
• Einheitlicher Pflasterbelag in den Wohnstraßen unterstreicht die Planungsqualität und Erkennbarkeit des neuen Wohngebietes
• Pflasterbelag unterstreicht die straßenverkehrsrechtliche Funktion des verkehrsberuhigten Bereichs mit Rücksicht auf das Wohnumfeld. Schrittgeschwindigkeit Kfz und Rad 7 km/h; Fußgänger dürfen die ganze Straße nutzen; gegenseitige Rücksichtnahme
• Der flächige, durch Fugen strukturierte Pflasterbelag lässt zusammen mit der straßenbegleiten-den Bepflanzung zwischen den Gebäuden keine Trennwirkung entstehen. Er passt sich dem Siedlungscharakter an und verbindet positiv die Räume des Wohnumfeldes und die Nachbarschaften.
Dem damaligen stadtplanerischen Anspruch, die öffentlichen Straßenräume im neuen Wohngebiet mit einem einheitlichen Pflasterbelag und begleitente Pflanzinseln qualitätsvoll und menschengerecht zu gestalten wurde damals zum ersten Mal in Regensburg Rechnung getragen. Diese Qualität haben die Anwohner mit ihren Erschließungsbeitrag (90%) bezahlt. Sie konnten darauf vertrauen, dass diese erhalten bleibt.
Der Beschluss von 1983 wurde nie aufgehoben und die Anlieger mit dem Beschluss von 2026, von diesem städtebauliche Planungskonzept abzuweichen, vor den Kopf gestoßen. Es wurde von der Verwaltung versäumt, sich mit den Entscheidungen aus früherer Zeit auseinander zu setzen. Ebenso hat der Stadtrat aus Unkenntnis seine fatale Entscheidung pro Asphalt und gegen die Anlieger ohne Rückfrage einfach durchgewunken.
Kein Geschäft der laufenden Verwaltung ist ein kompletter Wechsel der Straßenbelagsart (z.B. von Pflaster auf Asphalt) in einer bisher unberührten Siedlung, was erhebliche strukturelle Bedeutung für den Charakter eines Wohngebietes und die Wohnqualität hat. Solche Entscheidungen erfordern in der Regel die Auseinandersetzung mit dem früheren Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum Ausbau der Straßen. Die Anwohner als frühere Kostenträger, die von der Änderung des Straßenbelages betroffen sind, sind zu beteiligen, was bisher versäumt wurde. Ein unentschuldbares Versäumnis.
Pflaster versus Asphalt
Die Art des Pflasterbelag ist sehr wohl eine ökologische Frage, denn
• der Pflasterbelag aus Beton mit seinen Fugen nimmt im Gegensatz zu dem 100% dichten Asphaltbelag Feuchtigkeit durch das Niederschlagswasser auf, speichert es, und gibt es nach und nach durch langsame Verdunstung wieder ab.
• nachweislich trocknet Im Schattenbereich der Gebäude ein Pflasterbelag wesentlich langsamer ab als ein absolut dichter Asphaltbelag.
• die Fugen bleiben nach Niederschlägen noch lange feucht, der Bewuchs in den Fugen ist der Nachweis von Feuchtigkeit.
• die Oberfläche des Pflasterbelag hat zusammen mit den Fugen eine Schwammwirkung nach oben.
• Die langsame Verdunstung der Feuchtigkeit im Pflaster kühlt ab, hält die Luft rein und trägt so zur Verbesserung des Mikroklimas vor den Gebäuden im Wohngebiet im Sinne der Wohnqualität bei.
• der Pflasterbelag heizt sich weniger auf.
Ein dunkler monotoner Asphaltbelag in den Wohnstraßen
• missachtet das städtebauliche Konzept ohne Rücksicht auf den Charakter des Wohnumfeldes
• lässt die Wohnstraßen (Welfenweg, Tassiloweg) als dunkles steriles schwarzes, unstrukturiertes wohn- und menschenfeindliches schwarzes Band erscheinen. Das Erscheinungsbild des Straßenraums wird völlig verändert
• verändert den Charakter eines verbindenden Straßenraums zwischen den Nachbarschaften widerspricht den Grundsätzen der Verkehrsberuhigung, zu der auch die Aufenthaltsqualität gehört.
• lässt die Trennwirkung zwischen den Wohngebäuden deutlich zum Ausdruck kommen.
• speichert keine Feuchtigkeit und führt das Niederschlagswasser schnell über den Kanal ab.
• ein dunkler Asphaltbelag heizt sich im Gegensatz zu einem hellen Plattenbelag im Sommer auf und verändert das Kleinklima im Bereich der Wohngebäude zu Lasten der Anwohner
• machen spätere Aufgrabungen des Asphaltbelags im Vergleich zu einem strukturierten Plattenbelag zu einem unansehnlichen Fleckerlteppich.
• der glatte Asphaltbelag verleitet im verkehrsberuhigten Bereich zu schnellerem Fahren von Kfz und Radfahrern zu Lasten der Anwohner (erhöhte Unfallgefahr widerspricht dem Ziel des Grundsatzes der Verkehrsberuhigung)
• wurde rein aus Zweckmäßigkeitsgründen unter Missachtung der früheren Beschlusslage und der Interessen der Anwohner durchgedrückt
Fazit: Die sich bei jeder Gelegenheit besonders ökologisch im Sinne des Umweltschutzes gebende Koalition hat mit dem Beschluss zur Asphaltierung von Wohnstraßen in Königswiesen-Süd unglaubwürdig ein Eigentor geschossen. Die genannten Argumente gegen diese 100% Versiegelung wurden ignoriert. Die Anwohner lehnen sich deshalb zu Recht auf. Der Beschluss ist zu korrigieren.
El
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wie glaubwürdig ist so eine koalitonsvereinbarung zur entsiegelung von plätzen u.a. flächen, wenn es schon so losgeht?
wieso kann für das anstehende projekt nicht auf solche steine zurückgegriffen werden?
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