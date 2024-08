Befragung zum Stadtbahn-Entscheid: Stadt Regensburg will an 4.000 Menschen verschickten Fragebogen geheim halten

Aus Angst vor „aktuellen medialen Meinungsäußerungen Dritter“ rückte die Stadt Regensburg den Fragebogen zur Stadtbahn-Nachwahlbefragung nicht an die CSU heraus. Das ist lächerlich und zeigt, dass diese Befragung sinnvoll ist.

Der Meinung, dass einige der Fragen, welche die Stadt Regensburg im Rahmen einer Nachwahlbefragung zum Stadtbahnentscheid an 4.000 ausgewählte Bürgerinnen und Bürger verschickt hat, nun „manipulativ bis unverschämt“ sind, wie uns ein Stadtbahngegner schreibt, muss man nicht sein. Es ist auch nicht unbedingt überraschend, dass die CSU als ausgewiesene politische Gegnerin des Verkehrsprojekts sich gegen diese Befragung ausspricht. Man befürchtet dort die Vorbereitung einer Neuauflage der Stadtbahn, nachdem die Bindungsfrist des ablehnenden Bürgerentscheids – ein Jahr – abgelaufen ist.

„Der Bürgerwille ist zu respektieren“, wettert deshalb CSU-Fraktionschef Michael Lehner in einer gestern verschickten Pressemitteilung. Die Entscheidung gegen die Stadtbahn (rund 53 Prozent stimmten mit „Nein“) sei „eindeutig“ gewesen. „Jetzt brauchen wir Ideen für ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept, anstatt weiterhin Steuergelder in ein gescheitertes Projekt zu investieren“, so Lehner.

Entscheidungsgründe sollen detaillierter beleuchtet werden

Man kann sich sogar durchaus auf den Standpunkt stellen, den Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in dem Anschreiben an die Empfängerinnen des Fragebogens formuliert: „Da ein Bürgerentscheid grundsätzlich nur eine Entscheidung mit ‘Ja’ oder ‘Nein’ zulässt, ist es hierbei nicht möglich, die Gründe und Argumente, die die Abstimmungsberechtigten zu ihrer jeweiligen Entscheidung bewogen haben, detaillierter zu beleuchten.“

Außerdem ist es sicher sinnvoll, wenn die Stadt Regensburg oder von ihr beauftragte Agenturen mal ein wenig dazu lernen. Gerade in Zeiten, in denen nicht nur in Regensburg Großprojekte immer häufiger am Widerstand der Bürgerinnen und Bürger scheitern. In Bezug auf Regensburg ist es zudem offenkundig, dass die öffentliche Kommunikation von städtischer Seite in punkto Stadtbahn deutlich verbesserungswürdig gewesen wäre.

Auch in der Vergangenheit hat man sich in punkto Kommunikationsverhalten nicht mit Ruhm bekleckert. Man erinnere sich nur an die „Bürgerbefragung“ zu einem Kultur- und Kongresszentrum am Ernst-Reuter-Platz, die nichts anderes war, als ein teurer, sinnfreier und manipulativer Versuch, den Bürgerinnen und Bürgern die politisch erwünschte Position in den Mund zu legen und damit die eigene, bereits feststehende Entscheidung zu legitimieren.

Fragen zu Quellen, Argumenten und Verkehr

Vor diesem Hintergrund also ist es durchaus sinnvoll, bei den Bürgern abzufragen, wie sie sich innerhalb der Stadt fortbewegen, wie sie die Verkehrssituation in Regensburg beurteilen, aus welchen Quellen sie sich im Vorfeld des Bürgerentscheids informiert haben, welche Argumente von Gegnern und Befürwortern bei ihnen auf Resonanz gestoßen sind und welche Seite sie am Ende überzeugen konnte.

Vermutlich muss man so einen Fragenkatalog auch nicht unbedingt mit allen politischen Vertretern im Stadtrat abstimmen. Das unter anderem kritisiert die CSU, die es aber ohnehin rundweg ablehnt, so eine Befragung durchzuführen. Dies sei nur „in kläglicher Versuch, eine Erklärung für das Scheitern des Projekts zu finden“, heißt es in einer Presseerklärung der CSU. „Dafür zusätzliche Kosten zu generieren, ist rückwärtsgewandt.“ Eine Position, die man nicht teilen muss.

„Möchten den Fragebogen derzeit nicht den Stadtratsfraktionen zur Verfügung stellen.“

Geradezu lächerlich ist es allerdings, wenn Verantwortliche bei der Stadt Regensburg anfragenden Fraktionen den Zugriff auf den an 4.000 Personen versandten Fragebogen mit fadenscheiniger Begründung verweigern. Genau das ist CSU-Chef Michael Lehner passiert, als er im Vorfeld der gestern versandten Pressemitteilung bei der Stadt anfragte und um Zusendung des besagten Fragebogens bat.

Diesen hätten nämlich ausschließlich 4.000 ausgewählte Personen erhalten, heißt es in einer Antwort des Baureferats an Lehner. „Für ein objektives Ergebnis ist wichtig, dass die befragten Personen ihre damalige Meinungsbildung und Entscheidung reflektieren können, ohne dass dies durch eventuelle aktuelle mediale Meinungsäußerungen Dritter überlagert wird.“ Und aus diesem Grunde „bitten wir um Verständnis, dass wir den Fragebogen derzeit nicht den Stadtratsfraktionen zur Verfügung stellen möchten“.

Mögliche Lerneffekte bereits jetzt

Dass man bei der Stadt Regensburg tatsächlich glaubt, durch diese Geheimniskrämerei solche „Meinungsäußerungen Dritter“ zu vermeiden, belegt allerdings wiederum, wie notwendig eine solche Nachwahlbefragung ist. Und dass man mit dieser Heimlichtuerei eine umso schärfere „aktuelle mediale Meinungsäußerung Dritter“, die Pressemitteilung der CSU, bedingt hat – es berichteten neben uns unter anderem die MZ, die Regensburger Zeitung und der Filter – sorgt vielleicht sogar für erste Lerneffekte.

Zum Mitschreiben: Einen Fragebogen, der an 4.000 Menschen verschickt wurde, kann man nicht geheim halten – hier als PDF-Download. Und ebenso sollte man bei der Stadt immer in Betracht ziehen, dass es, bei allem was man tut, immer wieder mal „aktuelle mediale Meinungsäußerung Dritter“ geben kann und es eben keine Kommunikation und Diskussion nach ihrem Gusto gibt.