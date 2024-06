Die Stadtbahn Regensburg ist tot, die Koalition auch?

53,6 Prozent haben beim Bürgerentscheid gegen eine Stadtbahn gestimmt. Wie es mit dem ÖPNV in Regensburg nun weitergeht, bleibt bislang ebenso offen wie die Zukunft der heillos zerstrittenen Rathauskoalition.

Es ist kurz nach 22 Uhr, als Regensburgs CSU-Chef Michael Lehner und Bürgermeisterin Astrid Freudenstein mit einer kleinen Entourage an Parteifreunden schließlich doch noch zur „Wahlparty“ im Veranstaltungsraum des Stadtbahnamts eintreffen. Zuvor hatte man andernorts das Ergebnis des Bürgerentscheids abgewartet, ließ dann noch eine Pressemitteilung verschicken, und nun geht Lehner durch den Saal, um ein paar Hände zu schütteln.

FDP-Stadtrat Horst Meierhofer ist nicht der einzige, der darauf gerade keinen Bock hat. „Ich muss gehen, bevor ich unfreundlich werde“, murmelt er. Seine Koalitionspartner von CSU und Freien Wähler seien (mit ihren Querschüssen kurz vor dem Abstimmungstermin) „der Sargnagel“ gewesen, mit dem die Stadtbahn endgültig beerdigt worden sei.

„Schienengebunden ist kein Weg für Regensburg.“

53,6 Prozent der Regensburgerinnen und Regensburger, die abgestimmt haben, lehnen das Verkehrsprojekt ab. Damit sei der „Lakmustest für die Mobilitätswende in Regensburg“ eindeutig genug ausgefallen, sagt Stadtplanungsreferent Florian Plajer. „Der Weg mit einem schienengebundenen System ist kein Weg für Regensburg. Das ist wirklich schade.“

Als Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer eine gute halbe Stunde zuvor, merklich angefasst, das Ergebnis verkündet, spricht sie davon, dass Regensburg „eine historische Chance verpasst“ habe. Das sei nach wie vor ihre Überzeugung – und vereinzelte Zwischenrufe werden daraufhin von lautem Applaus übertönt. Hier im Stadtbahn Show Room, der nun geschlossen wird, sind die Befürworter in der Mehrheit.

VCD befürchtet Beharren auf dem Schwerpunkt Auto

Von denen spricht Wolfgang Bogie vom VCD davon, dass die Kritiker des Vorhabens es erfolgreich geschafft hätten, Teile der Bürgerschaft „an Hand von falschen oder falsch dargestellten Informationen“ zu verunsichern. „Wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen nicht an Sachinformationen orientieren und das gleiche gilt leider auch für Teile der politischen Parteienlandschaft.“

Bogie hat kaum Hoffnung, dass es nun zu einer anderweitigen Verkehrswende kommen wird. „Wir werden jetzt in Regensburg wieder erleben, dass politisch weiter auf das Thema Auto gesetzt wird.“ Sallerner Regenbrücke, Ausbau der Nordgaustraße, Ausbau der A3, Parkhäuser in Innenstadtnähe. Ausgeben, die ebenfalls die Milliarde überschreiten werden. Man erkenne daran deutlich, dass Geld keine Rolle spiele, sondern der politische Wille, so Bogie. „Nur wenn es einem nicht ins politische Konzept passt, wird die Entscheidung per Stadtratsentscheid an die Bevölkerung abgeschoben.“

BI Gleisfrei bleibt zurückhaltend

Eher zurückhaltend bleiben am Sonntag die anwesenden Stadtbahngegner von der BI Gleisfrei. Man werde die Bürgerinitiative zwar nun auflösen, die habe ihren Zweck erfüllt, dennoch wolle man bei dem weiteren Weg zu einer Verkehrswende für Regensburg mitarbeiten, sagt deren Sprecher Christian Pöschl.

In einer Auflistung, die er mitgebracht hat, werden der Ausbau des Radwegenetzes genannt, neben Platooning, Seilbahn, „Priorisierung von PKW mit mehreren Mitfahrern“, alternative Flussquerungen, autonome fahrende Kleinbusse und die Schaffung von Umsteigepunkten für das geplante DB-S-Bahn-Netz. Es brauche „jetzt schon mutige Maßnahmen zur Neuverteilung des öffentlichen Raums unter Priorisierung des Fuß-, Rad- und Busverkehrs“, heißt es abschließend.

IHK und CSU bleiben allgemein

Die IHK, die sich im Vorfeld ebenfalls kritisch gegen die Stadtbahnpläne ausgesprochen hatte, lässt nach dem Ausgang des Bürgerentscheids wissen, dass die Politik jetzt nicht in Schockstarre verfallen, sondern die „gewonnenen Erkenntnisse zügig für alternative, technologieoffene und flexiblere Mobilitätslösungen“ nutzen solle.

Ähnlich unkonkret bleibt die CSU in ihrer noch am Sonntagabend verschickten Pressemitteilung. Man lobt das Bürgervotum und lässt über Katrin Fuchshuber fordern, dass „sofort auf Basis einer aktuellen fundierten Quell- Zielanalyse aller Verkehre ein zukunftsfähiges, technologieoffenes und flexibles Mobilitätskonzept geplant werden“ müsse.

Freie Wähler glänzen durch Abwesenheit

Die Fraktion der Freien Wähler, Umweltbürgermeister Ludwig Artinger mit Familie, taucht am Sonntag gar nicht auf und meldet sich auch anderweitig nicht zu Wort. Das Stadtratstrio war knapp eineinhalb Wochen vor dem Bürgerentscheid ausgeschert und hatte sich öffentlich gegen die Stadtbahn ausgesprochen.

Eine „gewisse Genugtuung“ verspürt am Sonntag Christian Janele (CSB), der als einziger Stadtrat von Anfang an gegen die Stadtbahn gestimmt hatte. Öffentlich geäußert habe er sich dann nicht mehr. „Ich habe mich an die Koalitionsvereinbarung gehalten.“ Das Verhalten von CSU und Freien Wählern bezeichnet Janele denn auch als „sehr unglücklich“. So etwas tue man nicht. „Die haben zuvor alle Beschlüsse mitgetragen.“

Die Koalition müsse sich vor dem Hintergrund all dessen die Frage stellen, „ob sie überhaupt noch in der Lage ist, diese Stadt zu führen“, meint am Sonntag Thomas Thurow (Brücke). Und zumindest diese Frage scheint auch die Oberbürgermeisterin zu beschäftigen.

Ein Vertrauensbruch mit Folgen?

„Ich bin davon ausgegangen, dass man sich auch unterschriebene Vereinbarungen mit Koalitionspartnern verlassen kann“, sagt Maltz-Schwarzfischer auf Nachfrage. Man müsse „in den nächsten Tagen“ darüber nachdenken, wie man mit dem Vertrauensbruch durch CSU und Freie Wähler umgehe. Etwas deutlicher wird SPD-Fraktionschef Thomas Burger: „Ich sehe in der derzeitigen Situation keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr, die Pressemitteilungen von CSU und FW waren ein demonstratives Verlassen der gemeinsamen Grundlage Koalitionsvereinbarung.“

Was den ÖPNV angeht, müsse man nun alles tun, um das Bussystem zu verbessern, so die OB. Dieses sei aber nur „begrenzt optimierbar“. Und alle Maßnahmen, die man ergreife, „werden uns in 20 Jahren nicht retten“. Sie befürchte, dass es Regensburg irgendwann gehe wie Wiesbaden, wo der ÖPNV aus Personalmangel eingeschränkt werden muss.

OB hält Bürgerentscheid nach wie vor für richtig

War es vor dem Hintergrund all dessen ein Fehler, den Bürgerentscheid durch den Stadtrat anzustoßen, ein Jahr, ehe Planungsreife und damit verlässlichere Daten vorgelegen wären? „Nein“, glaubt Maltz-Schwarzfischer. „Einen Bürgerentscheid hätte es so oder so gegeben. Und die Argumente hätten sich nicht geändert – auch nicht die falschen.“

Bemerkenswert: Die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid lag mit 55,9 Prozent noch deutlich unter dem der Europawahl (66,3 Prozent). Fast der Hälfte der wahlberechtigten Regensburger war das Thema Stadtbahn offenbar egal. Im Gegensatz zur Europawahl durfte beim Bürgerentscheid erst ab 18 abgestimmt werden.