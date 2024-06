Streit um Stadtbahn für Regensburg: SPD fordert CSU und Freie Wähler zum Verlassen der Koalition auf

Kurz vor dem Bürgerentscheid positionieren sich CSU und Freie Wähler in zwei Pressemitteilungen deutlich gegen die Stadtbahn. SPD-Fraktionschef Thomas Burger spricht von einem „Schlusspunkt“ der Koalition.

„Reines Dagegen ohne eigene Perspektive.“ So nennt SPD-Fraktionschef Thomas Burger das Vorgehen seiner Koalitionspartner von CSU und Freien Wählern in Sachen Regensburger Stadtbahn. Dass die CSU sich gegen das im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekt ausspricht ist schon länger bekannt, kürzlich hatte sich auch der in der Öffentlichkeit zu dem Thema bislang schweigsame Bürgermeister Ludwig Artinger (Freie Wähler) öffentlich als Stadtbahn-Gegner geoutet.

Diesen Mittwoch, keine zwei Wochen vor dem anstehenden Bürgerentscheid am 9. Juni verschickten nun beide Fraktionen nahezu zeitgleich entsprechende Pressemitteilungen, in denen sie das Verkehrsprojekt frontal angreifen. Bemerkenswert: Beide Fraktionen hatten sämtliche Stadtbahn-Beschlüsse bislang durchweg mitgetragen.



So oder so zu teuer: Freie Wähler wollen keine weiteren Planungen

Die dreiköpfige Freie Wähler-Fraktion (Artinger, seine Ehefrau Kerstin Radler und sein Schwiegersohn Christoph Schießl) bemängelt in erster Linie ein fehlendes Finanzierungskonzept für den städtischen Eigenanteil (laut derzeitigen Schätzungen für 2030: 464 Millionen Euro). Das Szenario, das Artinger, Radler und Schießl zeichnen: die Stadt werde womöglich Pflichtaufgaben vernachlässigen müssen.

Die von Kämmerei und Stadtwerk vorgelegte Hochrechnung zu den Kosten des ÖPNV für die nächsten 30 Jahre mit und ohne Stadtbahn (beides wird demnach in etwa gleich viel kosten), bezeichnen die Freien Wähler als „nicht nachvollziehbar“. Weitere Planungen – die eigentliche Planungsreife mit konkreteren Zahlen und Vergleichen liegt nach derzeitiger Einschätzung Ende 2025 vor – lehnt die Fraktion aus Kostengründen ab. Die Stadtbahn könne sowieso nicht finanziert werden (die Pressemitteilung als PDF).

CSU: „planerischer und rechnerischer Blindflug“

Ähnliches schreibt die CSU-Fraktion. Dort spricht man von „Milchmädchenrechnung“ und einem „planerischen und rechnerischen Blindflug“. Namens Seniorenbürgermeisterin Astrid Freudenstein stürzt man sich zusätzlich auf den bislang zu schleppend laufenden barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in Regensburg. Man hätte schon lange die Sicht frei machen müssen auf ein „zukunftsfähiges, flexibles Mobilitätskonzept für Regensburg und seine Einpendler“, teilt die größte Regierungsfraktion im Regensburger Stadtrat mit (die Pressemitteilung als PDF).

SPD-Fraktionschef Burger sieht die Papiere von CSU und Freien Wählern hingegen als „Themaverfehlung“. „Jetzt nicht mehr das letzte Jahr weiterzuplanen und alles, was bereits vorliegt einfach wegzuwerfen, ist dramatisch fahrlässig.“ CSU und Freien Wählern fehle es am Willen, konstruktiv an der Stadtpolitik mitzuarbeiten. Eine klar erkennbare Haltung oder Perspektive, wie es mit dem ÖPNV weitergehen solle, fehle bei den Koalitionspartnern völlig. „Das ist allein ein destruktives Dagegen.“

„Endlich Zeit ist für einen Schlusspunkt?“

Das Bejammern der schlechten Zusammenarbeit mit der CSU durch Thomas Burger kennt man schon länger – bei vielen Themen ist man sich mit dem Koalitionspartner uneins. Doch nun stellt der SPD-Fraktionschef die weitere Zusammenarbeit zur Disposition. „Wenn es bei einem solchen Zukunftsthema so läuft wie jetzt, müssen wir nun ernsthaft beraten, ob es nicht endlich Zeit ist für einen Schlusspunkt.“

Die Rückendeckung der SPD-Basis hätte die Fraktion für diesen Schritt schon länger. In einer aktuellen Mitteilung bezeichnen die beiden Vorsitzenden Raphael Birnstiel und Claudia Neumaier das Verhalten von CSU und Freien Wählern als „unerträglich“. Maßgeblich für deren Politik „scheinen die Wünsche und das Verhalten ihrer jeweiligen Parteimonarchen zu sein und nicht die Zukunft dieser Stadt“, so Birnstiel. „Wenn man einfach nicht mit und in einer Koalition zusammenarbeiten möchte, dann sollte man diese verlassen. Das sollten Freie Wähler uns CSU dementsprechend umsetzen, wenn sie in Regensburg noch ernst genommen werden wollen.“