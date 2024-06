Ansage nach Koalitions-Aus in Regensburg: „Es wird andere Themen geben und es wird anders entschieden werden.“

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer will künftig mit wechselnden Mehrheiten regieren. Fraktionsübergreifende Kritik gibt es an den Freien Wählern, vor allem aber an der CSU.

Die „Regensburg-Koalition“, so die gelegentliche Selbstbezeichnung, oder auch „Graue Koalition“, so der Name, den ihr viele Kritiker gaben, ist beendet. Daran lassen am Freitagmittag nicht nur Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und mehrere Exponenten ihrer SPD-Fraktion keinen Zweifel. Auch Horst Meierhofer und Gabriele Opitz von der FDP sitzen mit am Podium bei der Pressekonferenz – und Christian Janele (CSB).

Die gemeinsame Botschaft: eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der CSU, größte Koalitionsfraktion, aber auch mit den Freien Wählern, sei nicht mehr möglich. Für die letzten knapp zwei Jahre ihrer Amtszeit werde sie themenbezogen mit wechselnden Mehrheiten regieren, so die OB. „Das wird nicht einfacher, aber schwieriger wird es auch nicht.“ Das sei für Regensburg vielleicht noch neu, aber in vielen anderen Kommunen schon länger gang und gäbe.

Ein Bruch, der sich schon lange angekündigt hat

Anlass dieses Bruchs, der sich schon mehrfach angekündigt hatte, aber bislang nie vollzogen wurde: Keine zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid zur Stadtbahn hatten sich CSU und Freie Wähler in zwei Pressemitteilungen offen gegen das Verkehrsprojekt positioniert. Schon damals hatte SPD-Fraktionschef Thomas Burger von einem möglichen „Schlusspunkt“ der Koalition gesprochen.

Dieser Schlusspunkt wäre, das betont Burger am Freitag, so oder so gekommen – „auch wenn es für de Stadtbahn ausgegangen wäre“. Es gehe nicht um das Ergebnis, sondern um das Vorgehen von CSU und Freien Wählern im Vorfeld.

„CSU und Freie Wähler sind aus dem Koalitionsboot ausgestiegen“

Es habe die klare Vereinbarung gegeben, sich im Vorfeld des Bürgerentscheids zurück- und neutral zu verhalten, so Burger. So habe es beispielsweise Christian Janele (CSB) gehandhabt – von Anfang an ein Gegner der Stadtbahn, aber loyal zur Koalitionsvereinbarung.

CSU und Freie Wähler seien hingegen „aus dem Koalitionsboot ausgestiegen und machen keine Anstalten, wieder zurückzukehren“, so das Bild, das der SPD-Fraktionschef bemüht. Daran hätten auch klare Ansagen beim letzten Koalitionsausschuss nichts geändert. Bei der CSU sei ein solches Ausscheren und Querschießen auch nicht das erste Mal der Fall.

„Der CSU geht es mehr um Wahltaktik als Inhalte“

Horst Meierhofer wird noch deutlicher: „Ich habe schon seit längerem den Eindruck, dass es der CSU weniger um Inhalte, als mehr um Strategie und Wahltaktik geht.“ Während die Zusammenarbeit in der Bunten Koalition, zunächst unter OB Joachim Wolbergs, nach dessen Suspendierung unter Gertrud Maltz-Schwarzfischer, trotz vieler widriger Umstände von einem „tiefen Vertrauen“ geprägt gewesen sei, habe die CSU in der jetzigen Koalition von Anfang an über diverse Parteigruppierungen, Positionen und Einzelpersonen vieles öffentlich ausgetragen.

Der Umgang mit dem Thema Stadtbahn habe die Basis für diese ohnehin schwierige Zusammenarbeit endgültig zerstört, so Meierhofer.

Deshalb sei er auch mit zu dem Pressetermin gekommen, um zum Ausdruck zu bringen: „Ich bin aktiv der gleichen Meinung wie die SPD, dass es mit der Koalition so nicht weitergehen kann.“ Vor allem mit der CSU fehle dafür die Vertrauensbasis, obwohl es inhaltlich vielleicht sogar mehr Schnittpunkte gebe als mit der SPD. Meierhofers Fazit: „Das brauch ich nicht mehr.“

OB: „Es war nicht mehr stabil und nicht mehr verlässlich.“

Die Oberbürgermeisterin rekapituliert die Genese des Bruchs ein wenig. Man sei gestartet mit einer Koalitionsvereinbarung mit inhaltlichen Zielen – insbesondere auch die Stadtbahn. Es sei vereinbart worden, gefasste Beschlüsse aus der Vergangenheit um- und gestartete Projekte fortzusetzen. Änderungen seien möglich, müssten aber miteinander besprochen und dann einvernehmlich vertreten werden.

Die OB nennt unter anderem ein zunächst geplantes Fahrradverleihsystem, das ursprünglich auf der Agenda stand, insbesondere auch ein Projekt der SPD war, dann aber nach internen Diskussionen aus Kostengründen zurückgestellt wurde – zum Leidwesen ihrer Fraktion. „Das haben wir nach außen gemeinsam mit vertreten und haben dafür auch die Prügel eingesteckt.“

Vor allem mit der CSU habe das aber immer wieder nicht geklappt. Maltz-Schwarzfischer nennt das geplante Containerdepot der Deutschen Bahn im Stadtosten als Beispiel, die Querschüsse der CSU bei der Verkehrsberuhigung am Hauptbahnhof. Zunehmend seien interne Diskussionen und Hickhack durchgesteckt worden. „Es war nicht mehr stabil und nicht mehr verlässlich.“

Andere Themen, andere Entscheidungen: „Sie werden es feststellen.“

Man sei fast jede Woche einen Vormittag damit beschäftigt gewesen, die Mehrheit in der eigenen Koalition zu organisieren. Da werde es kein größerer Aufwand, an Themen orientiert wechselnde Mehrheiten zu organisieren, glaubt Maltz-Schwarzfischer.

Manche Themen würden nun „anders entschieden werden“ und es würden andere Themen auf die Tagesordnung kommen. „Die lege ich fest“, betont die OB ungewohnt resolut.

Da gehe es zum Beispiel um Streetwork, die Umgestaltung des öffentlichen Raums, Verkehrsberuhigung im Obermünsterviertel. „Sie werden es feststellen.“

Nur eingeschränktes Lob für Zusammenarbeit mit CSU-Bürgermeisterin

Gefragt danach, wie die Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Astrid Freudenstein und Bürgermeister Ludwig Artinger künftig funktionieren soll, sie behalten ihe Positionen bis zur nächsten Wal, betont die OB, dass sie insbesondere mit Artinger, abgesehen vom Thema Stadtbahn, stets vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet habe.

Mit Freudenstein sei die Zusammenarbeit „in weiten Teilen“ gut gewesen. Den sozialen Bereich habe sie ja früher selbst verantwortet – und da sei man sich dann „irgendwann“ auch immer einig geworden.

Die beiden Referenten müssten aber nun auch selbst verstärkt um Mehrheiten werben, wenn sie manches Thema umsetzen wollten. „Und auch für deren Ausschüsse lege ich die Tagesordnung fest.“

Fragen, ob diese Entscheidung, die von der SPD-Basis schon seit langem gefordert wird, zu spät kommt, wiegeln Burger und Maltz-Schwarzfischer ab. Solche Überlegungen brächten zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts mehr.

Artinger: „Wandernde soll man nicht aufhalten.“

CSU und Freie Wähler wurden kurz vor der Pressekonferenz per E-Mail von der Entscheidung der SPD informiert. Das sei angesichts der jahrelangen konstruktiven Zusammenarbeit kein guter Stil, sagt Bürgermeister Ludwig Artinger, den wir im Urlaub erreichen.

„Ich und die Freien Wähler waren immer ein loyaler Partner“, sagt er. Nur beim Thema Stadtbahn habe man „den Finanzierungsvorbehalt gezogen“ und das halte er nach wie vor für richtig. Ein Verlassen der Koalition sei das nicht gewesen, so Artinger. „Aber Wandernde soll man nicht aufhalten.“ Die Regierbarkeit der Stadt werde dadurch „sicher nicht besser“.

CSU-Chef Lehner: „Tut mir led für Regensburg.“

Betont gelassen gibt sich CSU-Chef Michael Lehner. Er wolle zwar darauf hinweisen, dass die SPD sich bei anderen Themen – etwa in Bezug auf das Vorgehen in Sachen Schmack-Berg – ebenfalls nicht an die Koalitionsvereinbarung gehalten habe. Doch die CSU sei trotzdem weiter zur Koalition gestanden und hätte dies auch jetzt getan.

Aber, so Lehner, „wenn die SPD das so sieht und jetzt die Koalition aufkündigt, dann tut es mir leid für sie, aber auch für Regensburg.“ Er glaube, dass es bei Themen der Sozialbürgermeisterin auch weiterhin kaum Probleme geben werde, sie durch den Stadtrat zu bringen.

Grünen-Fraktionschef sieht „Chance für Regensburg“

Durchweg begrüßt wird das Koalitionsende von den anderen Fraktionen, wenngleich mit unterschiedlichem Zungenschlag. Daniel Gaittet, Fraktionschef der Grünen und damit der nach der CSU zweitgrößten Fraktion im Stadtrat, spricht von einer „Chance für Regensburg“ nach „vier verlorenen Jahren“.

Die Grünen seien auf ein Szenario mit wechselnden Mehrheiten vorbereitet, würden sich auf die inhaltliche Diskussion freuen und dabei auch konstruktiv verhalten. Die CSU müsse sich hingegen als größte Koalitionsfraktion fragen lassen, „ob die überhaupt regierungsfähig sind, wenn es nicht schaffen, den Laden sechs Jahre lang zusammenzuhalten“, so Gaittet. Das liege nämlich nicht allein in der Verantwortung der Oberbürgermeisterin.

ÖDP-Fraktionschef begrüßt Ende der „Streitkoalition“

„Es ist absolut Zeit geworden für diesen Schritt“, sagt ÖDP-Fraktionschef Benedikt Suttner. „Regensburg hat etwas Besseres verdient.“ Ständig sei gesagt worden, dass die Koalition Verlässlichkeit und Stabilität gewährleiste. „Dabei war das nur noch eine Streitkoalition und den Bürgerentscheid haben CSU und Freie Wähler als Wahlkampfthema in eigener Sache missbraucht.“

Die ÖDP sei gesprächsbereit, um im Sinne des Kollegialorgans Stadtrat mit allen demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten. „Vielleicht bringen wir bei den wichtigen Themen doch noch etwas auf den Weg. Bislang herrscht hier weitgehend Stillstand.“

Ex-OB Wolbergs: „CSU geht es nur um eine OB Freudenstein“

Als einen „Fehler von Anfang an“, bezeichnet Ex-OB und Brücke-Fraktionschef Joachim Wolbergs die nun beerdigte Koalition. Diese habe „nix zustande gebracht“ und nur dem Ziel gedient, „Posten zu verteilen“. Die Brücke werde sich, wie schon in der Vergangenheit, ebenfalls konstruktiv verhalten. Er werde sich im Zweifel auch zurücknehmen und es anderen in seiner Fraktion überlassen, wenn es Gesprächsbedarf gebe, so Wolbergs.

Dass sich viel ändert, erwartet er hingegen nicht. „Da wird weiter gewurschtelt, wie bisher.“ CSU und Freie Wähler hätte mit den Bürgermeisterposten „komfortabelste Positionen“, um sich für die kommende Wahl in Szene zu setzen. „Der CSU geht es ja ausschließlich um eine Oberbürgermeisterin Freudenstein. An der Stadt haben die kein Interesse.“ Und die SPD, so Wolbergs, sei „am Ende“.