Stadtbahn: Stadt Regensburg kontert Fragen der Freien WÃ¤hler

Eine ungewöhnliche Situation: die Stadtverwaltung muss über den Weg einer Pressemitteilung Fragen eines mitregierenden Bürgermeisters und einer mitregierenden Fraktion beantworten, die diese wiederum via Pressemitteilung aufgeworfen haben. Dabei geht es um den Kostenvergleich, ums autonome Fahren und Platooning.

Die Aufregung innerhalb der Koalition ist nach wie vor groß angesichts des Umstands, dass sich nach der CSU auch die Fraktion der Freien Wähler letzten Mittwoch, eineinhalb Wochen vor dem Bürgerentscheid, öffentlich von dem Projekt Stadtbahn Regensburg distanzierte. Zwischenzeitlich stellt SPD-Fraktionschef Thomas Burger vernehmlich die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Koalitionspartnern in Frage.

Doch auch innerhalb der Stadtverwaltung scheint man nicht sonderlich amüsiert gewesen zu sein von den Aussagen und Fragen, die Ludwig Artinger, Kerstin Radler und Christoph Schießl kurz vor knapp in ihrer anderthalbseitigen Pressemitteilung aufgeworfen haben.

So kommt es zu der eher ungewöhnlichen Situation, dass die Stadt Regensburg nun (auf Nachfrage unserer Redaktion) die Fragen eines mitregierenden Bürgermeisters und Referenten Ludwig Artinger, der Bestandteil der Stadtverwaltung ist, und einer mitregierenden Fraktion nun ihrerseits via Pressemitteilung beantwortet. Offenbar scheint auch die interne Kommunikation völlig zerrüttet zu sein. Wir veröffentlichen die Fragen aus der Pressemitteilung der Freien Wähler und die dazugehörigen Antworten der städtischen Pressestelle im kompletten Wortlaut mit kleinen Ergänzungen.

1. Warum bleiben die Finanzierungskosten außen vor?

Warum etwa werden in eine solche Vergleichsberechnung nicht die Finanzierungskosten für die Stadtbahn, also Zinsen, eingerechnet, wäre doch in einem solchen Fall die Investitionssumme – anders als im Ohnefall – relativ kurzfristig und im Gesamten zu finanzieren? (Anmerkung der Redaktion: Es geht um die Vergleichsberechnung der prognostischen Gesamtkosten – notwendige Investitionen und Betrieb – für den ÖPNV über 30 Jahre mit und ohne Stadtbahn, die kürzlich von Stadt und Stadtwerk vorgelegt wurde. Demnach lägen diese Kosten in etwa gleichauf bei rund 1,5 Milliarden Euro.)

Die Kapitalkosten bleiben bei der Rechnung bis dato außen vor, da unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten existieren (z.B. Darlehen, Leasing, Gründung von Tochtergesellschaften) und diese jeweils mit sehr unterschiedlichen Kosten für den Kapitaldienst verbunden sind. Nachdem die Zahlen der NKU (Nutzen-Kosten-Untersuchung, Anm. d. Red.) seit März 2024 vorliegen, hat die Kämmerei auf dieser Basis mit der Prüfung möglicher Finanzierungswege begonnen. Es ist aber noch zu früh, um hier eine Tendenz oder gar eine Entscheidung zu treffen.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann belastbar festgehalten werden, dass die Kapitalkosten die angegebenen Investitionskosten – in jedem Szenario und bei jeder Variante – spürbar erhöhen werden.

Im Mitfall (ÖPNV mit Stadtbahn, Anm. d. Red.) sind im Vergleich deutlich höhere Investitionskosten als im Ohnefall (ÖPNV ohne Stadtbahn mit Ausbau des Bussystems, Anm. d. Red.) hinterlegt, die laufenden Betriebskosten dafür aber im Mitfall deutlich niedriger. Sobald ein Finanzierungskonzept vorliegt, werden auch die nötigen Kapitalkosten in die Betrachtung eingestellt.

2. Wie erklärt sich der Kosten-Unterschied zwischen Mitfall und Ohnefall?

Warum beträgt der Eigenanteil an Investitionskosten im Mitfall nur 30 Millionen mehr als für die Stadtbahn alleine, sollen doch damit die gesamten Busanschaffungen (immerhin muss ja die E-Busflotte mit 130 Fahrzeugen erst aufgebaut werden), wie auch die Batterie-Ersatzbeschaffungen finanziert werden?

Die Aussage, der Eigenanteil an Investitionskosten im Mitfall betrage nur 30 Millionen Euro mehr als für die Stadtbahn alleine, ist nicht korrekt. Die Differenz in Höhe von circa 30 Millionen Euro bezieht sich auf den Gesamtkostenvergleich Mitfall zu Ohnefall auf 30 Jahre, wobei neben Investitionskosten auch die laufenden Betriebskosten zu beachten sind.

Die Wertangaben der angesprochenen Vergleichsrechnung setzen sich wie folgt zusammen (Alle wirtschaftlichen Betrachtungen sind dabei auf einen Zeitraum von 30 Jahren ausgerichtet, was die Anzahl an Fahrzeugbeschaffungen erklärt.):

Mitfall (Stadtbahn und zugehörige Anpassung mit Ausbau Busnetz):

ca. 494 Millionen Euro Eigenanteil an Investitionskosten (jeweils Preisstand 2023) für die Erstellung der Stadtbahn samt Betriebshof und 24 Stadtbahnfahrzeugen sowie die Beschaffung von rund 235 E-Bussen und circa 125 Ersatzbatterien. Von diesen 494 Millionen Euro hängen 334 Millionen direkt mit der Stadtbahn zusammen. Der Eigenanteil an Investitionskosten im Mitfall beträgt damit 160 Millionen Euro mehr als für die Stadtbahn alleine.





ca. 1.026 Millionen Euro an Betriebskosten (jeweils Preisstand 2023) im Mitfall in einer 30-jährigen Betrachtung

Ohnefall (keine Stadtbahn / Ausbau Busnetz):

ca. 280 Millionen Euro Eigenanteil an Investitionskosten (jeweils Preisstand 2023) für die Beschaffung von rund 380 E-Bussen und ca. 200 Ersatzbatterien sowie für den Bau eines zusätzlich erforderlichen Busbetriebshofs und den barrierefreien Umbau von etwa 60 Haltestellen





ca. 1.209 Millionen Euro an Betriebskosten (jeweils Preisstand 2023) im Ohnefall+ in einer 30-jährigen Betrachtung

Die gesamte Vergleichsrechnung bezieht sich auf den Preisstand 2023. Bei den ebenfalls in der öffentlichen Diskussion stehenden 464 Millionen Euro Eigenanteil an Investitionskosten für die Stadtbahn handelt es sich dagegen um die auf das Jahr 2030 hochgerechnete Prognose. (Für den Preisstand 2023 beträgt dieser Wert die o.g. 334 Millionen Euro.)

3. Wie ist das mit den barrierefreien Haltestellen?

Müssen im Mitfall nicht auch Haltestellen barrierefrei umgebaut werden und gibt es für einen solchen Umbau nicht auch Förderungen und wenn ja, in welcher Höhe?

Im Mitfall werden 30 Haltestellen (jeweils beide Fahrtrichtungen) für die Stadtbahn barrierefrei ausgebaut und sind in der Vergleichsrechnung enthalten. In der Vergleichsrechnung wurde die gleiche Anzahl pauschal auch im Ohnefall berücksichtigt.

Darüber hinaus werden bereits heute im gesamten Stadtgebiet sukzessive Haltestellen barrierefrei umgestaltet. Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen wird durch den Freistaat gefördert (Förderquote aktuell 20 Prozent). Die jährlich abrufbaren Mittel sind aber pro Stadt derzeit auf wenige Stück im Jahr begrenzt. Dieser Ausbau läuft unabhängig von der Stadtbahnplanung und ist daher nicht in der Vergleichsrechnung aufgenommen.

4. Warum ein weiterer Betriebshof?

Warum muss ein zusätzlicher Bus-Betriebshof für 70 Busse mehr gebaut werden, ist doch ein Neubau des Bus-Betriebshofes gerade in Planung?

Aktuell geplant ist, den bestehenden Bus-Betriebshof in der Markomannenstraße für E-Busse umzubauen. Die rund 200 Busse, die für einen verbesserten ÖPNV ohne Stadtbahn erforderlich wären, lassen sich aber aus Kapazitäts- sowie logistischen Gründen nicht mehr über einen einzigen Betriebshof abwickeln. Dafür wäre ein zweiter Betriebshof erforderlich, der aus logistischen Gründen im Stadtnorden liegen müsste.

5. Wie ist das mit den Beschaffungen von Ersatzbatterien?

Warum werden nach acht Jahren noch Ersatzbeschaffungen für Batterien der E-Busse vorgenommen, wenn die Laufzeit der Busse selbst ohnehin nur zwei Jahre länger ist?

Ein E-Bus braucht erfahrungsgemäß über seine Lebensdauer einmal eine Ersatzbatterie. In der Vergleichsrechnung wurde die Lebensdauer konservativ mit 15 Jahren und die Ersatzbeschaffung entsprechend nach acht Jahren angenommen. Aktuell liegt die Lebensdauer eines E-Busses tatsächlich bei circa zehn, maximal zwölf Jahren, der Akku wird dem entsprechend in der Praxis auch früher ausgetauscht.

6. Und was ist mit autonomen Fahren und Co?

Warum wird völlig vernachlässigt, dass in dem Betrachtungszeitraum autonomes Fahren ein Thema sein wird (siehe das Modellprojekt etwa in Hamburg, mit dem ein Beitrag zur Mobilitätswende geleistet werden soll)?

Es ist offensichtlich, dass autonomes Fahren wohl am einfachsten auf schienengebundenen Verkehrsmitteln umgesetzt werden kann. Insofern spricht dieses Argument für die Stadtbahn.

Das autonome Fahren hat bisher nur Modellcharakter und wird über die nächsten Jahre keine Zulassung bekommen. So haben es uns Experten der Branche (u.a. von AVL) vermittelt, die auch lieber heute als morgen damit starten würden. Darüber hinaus haben auch autonom fahrende Busse immer noch das Problem, dass sie für unseren Zweck zu klein sind und die erforderliche Beförderungsleistung der Stadtbahn nicht erreichen können. Viele zu beschaffende Busse, die auch noch die Technik für das autonome Fahren beinhalten sollen, werden nicht günstiger zu bekommen sein als die kalkulierten E-Busse.

Auch das sogenannte Platooning hat für den Anwendungsfall der Stadtlinienbusse den Modellcharakter noch nicht erfolgreich überstanden. Die Technik ist nicht erprobt, die erforderliche Infrastruktur völlig unklar und die Kosten für ein solches Vorhaben sind ebenfalls unkalkulierbar.

Die Möglichkeit, für solche Vorschläge Fördermittel zu erhalten, ist ebenfalls völlig ungewiss und macht diese Anwendungen unkalkulierbar. Was aber gewiss ist, dass diese Bussysteme niemals die Beförderungsqualität einer Stadtbahn erreichen werden und darüber hinaus nicht nachhaltig sind.