Ein Armutszeugnis für Regensburg

Die CSU schießt wieder einmal quer, die SPD macht wieder einmal „dududu“ und dass noch drei andere Parteien mitregieren, fällt nicht auf. Der Zustand der Regensburger Rathaus-Koalition ist unerträglich.

Die CSU-Fraktion im Regensburger Stadtrat bleibt ihrer Linie treu und geriert sich in einer aktuellen Pressemitteilung (hier als PDF) als Kritikerin der vormaligen und aktuellen Regierungspolitik, obgleich sie die größte Regierungsfraktion stellt und ausgestattet ist mit einer Bürgermeisterin. Die SPD-Fraktion hält ebenfalls Kurs – und bleibt bei ihrer Linie, die CSU für einen neuerlichen Querschuss mit einem ganz bösen „Dududu“ zu kritisieren, aber keine Konsequenzen zu ziehen. Man kennt das mittlerweile zur Genüge (willkürlich gewählte Beispiele hier und hier und hier und hier und hier…).

WERBUNG





Anlass dieses Mal: die aktuelle Haushaltslage der Stadt Regensburg angesichts derer die CSU nach einer Fraktionsklausur zu dem Thema vor einem „finanziellen Crash“ warnt. Nach vier Jahren in Regierungsverantwortung kündigt man zum einen einen „schmerzhaften, aber notwendigen Sparkurs“ an und beklagt gleichzeitig den „enormen Investitionsstau“.

Öfter mal „Nein“ sagen

Die Lage sei ernst, man müsse jetzt auch mal öfter „Nein“ sagen und schuld sei vor allem die „Bunte Koalition“ (SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Piratin, zunächst unter OB Joachim Wolbergs, dann unter seiner Stellvertreterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer), unter deren Ägide die Anzahl der Vollzeitstellen „explodiert“ sei. Von „horrenden Folgekosten“ des damaligen Stellenplans – 2014 – ist die Rede, den man abgelehnt habe. Keine Rede davon, dass man seit 2020 für alle Stellenpläne die Mitverantwortung trägt.

Es werden zahlreiche Projekte genannt, die angegriffen werden müssten und andere, die zu teuer geworden seien, wie der Schulneubau am Sallerner Berg (mitbeschlossen von der CSU) oder das Luxusklo am Schwanenplatz (beschlossen noch unter OB Schaidinger und durchgängig mitgetragen von der CSU).

Vorschläge, abgesehen von der (für den einen wohlfeil, für den anderen bedrohlich klingenden) Ankündigung eines „schmerzhaften aber notwendigen Sparkurses“: Fehlanzeige.

„Katastrophen-Fraktion“ mit eigener Bürgermeisterin

Fehlanzeige, was das Inhaltliche anbelangt, muss man aber auch der kurz darauf folgenden Erwiderung von SPD-Fraktionschef Thomas Burger attestieren. Der mahnt zwar (wieder einmal) ein „konstruktives Miteinander“ an, erklärt (wieder einmal), dass die CSU die „besonderer Verantwortung stehende größte Koalitionsfraktion“ sei und stellt (immerhin) den offensichtlichen Widerspruch in der CSU-Mitteilung heraus, die einerseits Personalabbau in der Verwaltung fordert, zeitgleich aber auch, dass diese mehr Aufgaben übernehmen und weniger nach außen vergeben werden soll.

Die CSU präsentiere sich „erneut als Katastrophen-Fraktion“, lautet Burgers wenig überraschendes Fazit, versehen mit einer kleinen Spitze in Richtung von Sport- und Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU), die ja derzeit bei ihren Aufgaben im „Sportpark Ost“ aus dem Referat der Oberbürgermeisterin heraus „entlastet“ werde.

Von einer solchen Koalition wendet man sich ab

Das alles liefert zwar interessante Einblicke in die Innereien einer seit Jahren zerstrittenen Koalition, dürfte aber bei vielen Wählerinnen und Wählern eher dazu führen, dass sie sich mit Grauen von diese Parteien ab- und im schlimmsten Fall rechtsradikalen Populisten zuwenden.

Die CSU scheint ihr Handeln bereits seit längerem ausschließlich an den Zielen für die nächste Kommunal- und OB-Wahl auszurichten. Inhaltliche Vorschläge: nicht wahrnehmbar. Beim großen Thema Stadtbahn: irgendwie dagegen, aber ohne sich offen dazu zu bekennen. Bei der aktuellen Pressemitteilung: viel Horrorszenario ohne konkrete Gegenvorschläge.

Die SPD und vor allem Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer haben dem offensichtlich nichts entgegenzusetzen. Man hat offenbar weder die Kraft noch den Willen, mit der CSU zu brechen und mit wechselnden Mehrheit zu regieren.

Vom Rest der Koalition – FDP, CSB und die mit einem eigen Bürgermeister versehenen Freien Wähler – hört man in aller Regel überhaupt nichts, wohl in der Hoffnung, dass sie als Bestandteil dieses zerstrittenen Haufens übersehen werden. Diese Koalition ist ein Armutszeugnis für Regensburg. Je eher hier ein Crash stattfindet, desto besser.