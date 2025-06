Bescherte die Dauerbaustelle der Stadt Regensburg dem Leeren Beutel das Aus?

Nach 37 Jahren macht das Restaurant Leerer Beutel Ende Juni dicht. Die Brauerei hat den Vertrag gekündigt und spricht von „aufgelaufenen Außenständen“. Zu denen dürfte das Gerüst seinen Teil beigetragen haben. Es steht seit bald einem Jahr – und bleibt noch länger.

Vor 45 Jahren, im Jahr 1980, öffnete die Stadt Regensburg nach einer umfassenden Sanierung die Tore ihrer Galerie im spätmittelalterlichen Getreidespeicher Leerer Beutel. Fast ebenso lange, nämlich seit 37 Jahren, prägt die Gaststätte im Erdgeschoss das kulturelle Leben der Stadt. 1988 übernahmen Winnie und Traudl Freisleben die Regie und machten das Lokal zu einer Institution, einem Kultort, an dem unzählige Jazzkonzerte, Partys und der Sozialpolitische Aschermittwoch der Sozialen Initiativen stattfanden.

WERBUNG





Doch am 1. Juli endet diese Ära. Wie Freisleben auf Nachfrage bestätigte, wurde sein Pachtvertrag zum 30. Juni gekündigt – nicht von der Stadt Regensburg, sondern von der Brauerei Paulaner, an die die Stadt die Gastronomie unterverpachtet hat.

Gesprächstermin zwischen OB und Brauerei kommt zu spät

„Wir bedanken uns von Herzen bei allen Gästen, Kolleg:innen, Veranstalter:innen, Künstler:innen, Musiker:innen – und bei allen, die die letzten 37 Jahre zu etwas Besonderem gemacht haben. Wir hatten eine großartige Zeit und würden uns freuen, wenn ihr im Juni noch einmal vorbeischaut, um Servus zu sagen. Reservierungen nehmen wir noch bis zum 27.06. entgegen.“ So lautet das knapp gehaltene Statement, das der Gastronom auf seiner Homepage veröffentlicht hat.

Auch wenn Freisleben sich bislang nicht zu den Gründen der Kündigung äußern möchte, klingt durch, dass er darüber nicht glücklich ist. Ebenso wenig die Stadt Regensburg. Wie die Pressestelle bestätigt, wurde ein Gesprächstermin zwischen der Oberbürgermeisterin und der Brauerei vereinbart. Doch das Aus für das Lokal dürfte damit nicht mehr abzuwenden sein.

Paulaner: „Es konnte leider keine Einigung erzielt werden.“

Die Brauerei betont gegenüber unserer Redaktion, dass man sich die Entscheidung „keinesfalls leicht gemacht“ habe. „Jedoch mussten wir sie aufgrund der aufgelaufenen Außenstände treffen.“ Zuvor habe es „wiederholte Versuche“ gegeben, „gemeinsam wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die Zukunft des Betriebs zu finden“, auch „konkrete Vorschläge von unserer Seite“. Doch es „konnte leider keine Einigung erzielt werden“.

Fest steht, dass die Baustelle am Leeren Beutel zu massiven wirtschaftlichen Einbußen in dem Restaurant geführt hat. Im August hatten sich Ziegel vom Dach gelöst. Rasch wurde ein Gerüst aufgestellt. Während der Arbeiten mussten Galerie und Lokal schließen. Es stellte sich heraus: Die Dachziegel auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern müssen ausgetauscht werden. Es wurde weiter untersucht.

Im Februar 2025, das Gerüst stand da schon ein halbes Jahr, kam durch eine Nachfrage der Brücke im Planungsausschuss heraus: auch der Dachstuhl ist marode. Feuchteschäden. Es müssen Holzteile getauscht werden. Im März hieß es, dass erneute Untersuchungen notwendig seien.

Beginn der Arbeiten mehrfach verschoben

Freisleben erklärte damals gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung, er versuche, mit der Stadt Regensburg ein Konzept zu erstellen, um das Überleben des Leeren Beutels zu sichern. Die Stadt Regensburg ließ wissen, dass man versuche, die Parteien im Haus im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Das hat für das Restaurant offensichtlich nicht funktioniert.

Der Termin zum Beginn und Abschluss der Arbeiten wurde mehrfach nach hinten verschoben. Aktuell heißt es, das Dach werde im kommenden Jahr erneuert.

Hochzeiten und Feiern abgesagt

Während all dieser Zeit – die zweite Biergartensaison in Folge, eine dritte in Aussicht – muss der Leere Beutel auf einen Teil seines Freisitzes verzichten. Was davon übrig ist, unterhalb von Gerüst und grünem Fangnetz, ist nicht sonderlich einladend. Mehrere Hochzeiten und Feiern, ein wichtiges Standbein des Lokals, wurden in der Folge abgesagt. Es scheint nicht verwunderlich, dass Freisleben, folgt man den Aussagen der Brauerei, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet.

Jetzt war wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Der nun anberaumte Gesprächstermin zwischen der Oberbürgermeisterin und der Brauerei kommt zu spät.