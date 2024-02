Bestechung und Enteignung in Kroatien: Die Thurn und Taxis Affäre

Im Mai 2015 warf die kroatische Tageszeitung Jutarnji List die provokante Frage auf: Wird es den Anwälten der Prinzessin Gloria von Thurn und Taxis gelingen, Kroatien die letzten Stücke ihres Familiensilbers abzunehmen? Der Regensburger Professor Klaus Buchenau grub die Hintergründe dieser Frage aus, die bereits vor gut 150 Jahren ihren Lauf genommen hatten.

In seinem aktuellen Buch (From Grand Estates to Grand Corruption, 2023) stellt er sie vor. Es geht um Investition in und Verstaatlichung von Großgrundbesitz, Korruption von Politikern und Anwälten und um Restitutionsforderungen des Familienunternehmens Thurn und Taxis gegen den Staat Kroatien.

Im Evangelischem Bildungswerk (EBW) stellte Buchenau letzte Woche sein sehr spannendes und verdienstvolles, englischsprachiges Buch (Untertitel: The battle over the possessions of Prince Albert of Thurn and Taxis in interwar Yugoslavia) vor. Es handelt von riesigen Grundbesitzungen der Familie Thurn und Taxis, die sie im damals noch zu Österreich-Ungarn (k.u.k-Monarchie) gehörenden Kroatien erworben haben.

Vor allem geht es um Wälder, die nach der Gründung des Königreichs Jugoslawien (1918) und nach 1945 verstaatlicht wurden und um die Versuche des Regensburger Familienkonzerns den Verlust an Eigentum und Nutzungsrechten rückgängig zu machen.

Buchvorstellung im EBW: „Ich hätte noch ewig zuhören können.“

Rund 40 Interessierte (meist Studenten und Wissenschaftlerinnen, aber auch der ehemalige Kulturreferent Klemens Unger) lauschten Buchenaus Forschungsergebnissen im EBW. Gastgeber Carsten Lenk meinte danach: „Ich hätte noch ewig zuhören können.“ Die Forschungen drehen sich zunächst um fast 40.000 Hektar Grundbesitz, fast 90 Prozent davon sind Waldgebiete, die südlich von Zagreb verstreut zwischen den Orten Delnice und Lekenik liegen. Das Haus Thurn und Taxis kaufte sie um 1870 von verarmten Adeligen der k.u.k.-Monarchie (Zu Grundstückskäufen allgemein siehe Infokasten am Ende des Textes).

Verwaltet wurde der Besitz von Beamten und Förstern des Fürstenhauses. Gedacht als längerfristige Investition seien die Waldgebiete nach modernen wissenschaftlichen Methoden bewirtschaftet und teils erst wieder aufgeforstet worden. Neue Wege seien in entlegene Gebiete angelegt und die Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmern und meist verarmten Kleinbauern gesucht worden, so Buchenau.

Autor forscht an der Universität Regensburg seit langem zum Thema Korruption

Der Historiker Buchenau, Professor für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg, forscht schon vielen Jahre zu Korruption (zu Thurn und Taxis seit 2015), unter anderem zusammen mit Kollegen anderer Disziplinen in einem von der DFG geförderten Projekt.

Da das Regensburger Fürstenhaus seine Wälder bereits in den 1920er Jahren mit viel Bestechungsgeldern wieder zurückholen wollte, und sich zu den entsprechen Vorgängen im fürstlichen Zentralarchiv eine außerordentliche Aktenfülle und Bekenntnisse zur Bestechung erhalten haben, konnte Buchenau sein Buch sogar mit einer kurzen Grammatik der Bestechungen (The Rules of the Game: A Short ‘grammar’ of Corruption) abschließen.

Die Frage, so Buchenau, ob Korruption im ehemaligen Jugoslawien stärker wie etwa in Frankreich aufgetreten sei, können man nicht wirklich beantworten, weil es keine seriöse vergleichende Forschung dazu gebe.

Zwangsverwaltung und Enteignung in Kroatien

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zerbrach die Monarchie Österreich-Ungarn und es entstanden eine Reihe von neuen Nationalstaaten, darunter die Republik Polen, die Tschechoslowakische Republik und das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, wo das Haus Thurn und Taxis seinerzeit jeweils große Waldgebiete besaß. Im Zuge der von den jungen Staaten bald in die Wege geleiteten Agrar- und Bodenreformen verlor das Fürstenhaus fast alles.

Buchenau zeichnet in seinem Buch nach, wie im Königreich Kroatien die Wälder von Thurn und Taxis (wie bei anderen Großgrundbesitzern auch) im Jahr 1919 unter staatliche Zwangsverwaltung (Sequestration) gestellt und zum Teil an die örtlichen Kleinbauern verteilt wurden.

Als Thurn und Taxis dagegen juristisch vorging, wurde die Zwangsverwaltung wieder aufgehoben, dann teils wiedereingeführt und zwischendurch wurden wertvolle Eichenwälder für Eisenbahnschwellen gerodet. Obschon die Sequestration 1928 erneut aufgehoben wurde, erklärten die jugoslawischen Behörden im Juni 1930 einen Großteil der T+T-Waldungen zu Schutzwäldern und schränkten ihre Nutzung wieder stark ein. Andere Teile wurden im Zuge der wiederaufgenommenen Agrarreform – ein zentrales sozialpolitisches Versprechen aller kroatischen Parteien – verstaatlicht.

Erster Anlauf: Bestechung und Regierungskrise

Um die Sequestration ihrer Waldgebiete rückgängig zu machen schließt Thurn und Taxis im Jahr 1922 einen Vertrag mit dem Belgrader Anwalt Jakov Čelebonović ab. Dieser soll im Erfolgsfall ein Honorar 25 Millionen Dinar (entspricht etwa 1,9 Millionen Schweizer Franken) erhalten und mit der österreichischen Staatsbürgerschaft, die Fürst Albert (1867 – 1952) besitzt, die Rückgabe fordern.

Laut Buchenaus Analyse verwendet Čelebonović Teile seines Honorars zur Bestechung jugoslawischer Politiker. Dies sei laut Buchenau mit Wissen und Absicht des Hauses Thurn und Taxis geschehen, und als „legitimes Mittel, um sich gegen Unrecht zu wehren“ betrachtet worden.

In der Folge wird eine jugoslawische Briefkastenfirma-AG (Mehrheit liegt beim Fürsten) gegründet, Safes zur Geldübergabe an Politiker diverser Parteien werden eingerichtet und Entscheidungsträger geschmiert. Der daraus resultierende Erfolg (Aufhebung des Sequesters 1924) hielt aber nicht lange, da die Korruption bis ins Ministeramt ruchbar wurde. Der öffentlich thematisierte Bestechungsskandal habe zum Zerfall der Regierungskoalition geführt und die jugoslawische Presse seinerzeit von der „Thurn-und-Taxis-Affäre“ gesprochen.

Laut Buchenau waren die damaligen Vorgänge auch überlagert von älteren Auseinandersetzungen, die aus der politischen, ethnischen und religiösen Zersplitterung im damaligen Königreich resultierten. So habe sich der bestochene Justizminister beispielsweise damit gerechtfertigt, dass er den von ihm freigegebenen fürstlichen Besitz nur vor einem serbischen kriminellen Kartell gerettet habe.

Zweiter Anlauf in den 1930er: Bestechung und Enteignung

Nachdem die Bestechungserfolge des Anwalts Čelebonović nur kurz anhielten und dieser im Zuge der „Thurn-und-Taxis-Affäre“ zunehmend selber kompromittiert wurde, setze die T+T-Verwaltung vor Ort einen neuen Anwalt ein: Vjekoslav Rotkvić. Dieser hatte keinen jüdischen Background wie erster. Er stammte aus einem kroatisch-katholischen Milieu, sollte weitere Enteignungen abwehren und mit dem jugoslawischen Staat einen Vergleich erzielen.

Parallel wurde von T+T ein deutsch-jugoslawisches gemischtes Schiedsgericht angerufen. Nicht nur der jugoslawische Vertreter dieses Gerichts sei bestochen worden, so Buchenau, indirekt wohl auch der Vorsitzende Richter und später auch Beamte, die viele Waldgutachten anfertigten. Die Lage verschlimmert sich noch: im Februar 1932 wurden im Zuge der Agrarreform radikale Enteignungen vorgenommen, 1934 mehrere Razzien durchgezogen und von Mai 1935 bis Mai 1937 liefen juristische Verfahren gegen fürstliche Vertreter in Jugoslawien wegen „Bilanzfälschung, Steuerhinterziehung und Bestechung“. Diese wurde ohne Verurteilungen mit einer Einstellung beendet.

Der jüdische Anwalt Jakov Čelebonović hingegen wurde 1934 in tendenziösen Presseberichten wegen seiner großzügigen Villa angegriffen, ein Jahr später wurde er ihn U-Haft genommen, aber 1937 in einem Prozess freigesprochen. Seine Reputation als Anwalt, Vorsteher und Mäzen der Belgrader jüdischen Gemeinde sei mit dieser „antisemitischen Maßnahme“ völlig ruiniert worden, so Buchenau im Vortrag.

Dritter Anlauf: „Die Wende kam mit der Unterstützung der Nationalsozialisten.“

Mit den großen politischen Rahmenbedingungen, sprich mit der Annäherung von Jugoslawien und Nazi-Deutschland änderten sich auch die Chancen des Familienunternehmen Thurn und Taxis auf Entschädigung und Rückerstattung der verlorenen Waldgebiete. Buchenau: „Die Wende für das Fürstenhaus kam mit der Unterstützung der Nationalsozialisten.“

Bereits 1935 liefen Gespräche mit der deutschen Botschaft und bald signalisierten Vertreter Jugoslawiens, die Angelegenheit klären zu wollen. Im Dezember 1939 kam es in der Sache zu einem Ausgleich: die Enteignungen von 1932 wurden aufgehoben und eine finanzielle Entschädigungsleistung wurde vereinbart.

Vorausgegangen war dem eine Anpassung des Fürstenhauses an das NS-Regime, die Buchenau mit „sich dem Opportunismus hingeben“ umschreibt. Aus den Akten und der internen Korrespondenz des Hauses ergäben sich nur wenige Hinweise dafür, dass führende Mitglieder der T+T-Verwaltung pro-nationalsozialistische Sympathien hegen würden.

Die Kontaktaufnahme zum NS-Regime sei über Albrecht Haushofer gelaufen, einen völkischen Geographen mit guten Verbindungen zu Außenminister Joachim von Ribbentrop. Haushofers ideologisches Argument: „Das Anwesen des Fürsten von Thurn und Taxis in Jugoslawien ist für das Deutschtum von sehr großer Bedeutung“. Zudem habe, so Buchenau im Vortrag, das NS-Außenministerium Grundstückstauschgeschäfte oder Bergbaukonzessionen angeboten, auch um selber etwa an dortige Rohstoffe zu kommen und letztlich sogar mit Wirtschaftssanktionen gegen Jugoslawien gedroht.

Fürstenhaus kollaborierte mit dem NS-Regime

Doch seitens des Hauses Thurn und Taxis war nicht nur Opportunismus im Spiel. Gegenüber den NS-Behörden erklärte man nicht nur, dass Fürst Albert immer „absolut loyal gegenüber der NSDAP“ gewesen sei. Darüber hinaus versuchte das Fürstenhaus, seine Regimenähe mit dem Verweis auf Alberts Sohn, Prinz Raphael Rainer, zu belegen, der schon 1933 in die SS eingetreten ist.

Buchenaus eher vorsichtige Wertung, das Fürstenhaus habe sich gegenüber dem NS-Regime nur opportunistisch verhalten, wird leider nicht durch tiefergehende Untersuchungen gestützt. Stattdessen verweist er auf eine unkritische Studie, die über eine von Fürst Albert geschaffene Stiftung gefördert wurde und in der „I.D. Fürstin Gloria von Haus Thurn und Taxis und Herrn Prälat Wilhelm Imkamp“ für das gewährte großzügige Stipendium gedankt wird.

Darin wird die seit der Arbeit von Helmut Halter (1994) bekannte weitreichende Kollaboration von Fürst Albert mit dem NS-Regime schlicht ausgeblendet (Beispiele für Kollaboration finden sich im untenstehenden Infoblock).

Vorläufiges Ende nach 1945?

Die oben erwähnten vereinbarten Entschädigungszahlungen von 1939 sind nur zum Teil an das Haus Thurn und Taxis geflossen. Denn im Sommer 1941 haben die Armeen Nazi-Deutschlands die ganze Region besetzt und das danach entstehende faschistische Ustaša-Regime konnte oder wollte die restlichen Zahlungen nicht leisten, so Buchenau. Obwohl das NS-Außenministerium sich weiter für T+T stark machte und sogar Alternativen ausarbeitete.

Im Mai 1945 hörte Ustaša-Kroatien auf zu existieren, und das Land Kroatien wurde Republik des sozialistischen Jugoslawiens. Zwischen 1945 und 1948 wurde dann der gesamte restliche Besitz der Familie Thurn und Taxis entschädigungslos verstaatlicht.

Klaus Buchenau, der im Zuge seiner Forschungen auch die Kommunen mit ehemaligen T+T-Waldgebieten bereist und mit den dortigen Bauern gesprochen hat, sieht abschließend Chancen für einen Kompromiss in den strittigen Fragen zur Rückerstattung. Die Geschichte von Thurn und Taxis in Kroatien zeige auch, so Buchenau, dass es für ein gutes Leben nicht ausreicht, einfach die alten Eliten zu enteignen. „Eine zentrale Frage ist vielmehr, wie die enteigneten Ressourcen genutzt und anschließend weiterentwickelt werden.“

Der eingangs erwähnte kroatische Zeitungsartikel trägt die Überschrift: „Die deutsche Prinzessin will die Rückgabe ihres Eigentums in Kroatien“. Ob es ihr dies gelingen wird und sie dafür zu Kompromissen bereit ist, steht noch in den Sternen. Wie der Zeitungsartikel endet auch dieser: „Wir werden sehen.“

Infoblock I: Das Haus Thurn und Taxis und das NS-Regime in Regensburg

Obwohl es einzelne führende NS-Funktionäre wie den Oberpfälzer Regierungspräsident Wilhelm von Holzschuher gab, die die Privilegien des Hauses Thurn und Taxis beschneiden wollten, war die Zusammenarbeit von Albert von Thurn und Taxis mit dem NS-Bürgermeister Otto Schottenheim und der NS-Stadtverwaltung unter Hans Herrmann vielfältig, systemstabilisierend und ertragreich. So stellte das Fürstenhaus zum Beispiel Baugrund für den Bau von NS-Kasernen und für die Schaffung von NS-Siedlungen zur Verfügung. Im Gegenzug wurde Thurn und Taxis im Jahr 1936 das Recht eingeräumt, in der Göring-Siedlung zwei Gaststätten zu betreiben und ihr Bier im nahegelegenen Flugzeugwerk des Messerschmitt-Konzerns an die vielen tausend Beschäftigten zu verkaufen.

Nach einer größeren Holz-Spende für Gebäude in der Schottenheim-Siedlung um 1934 bekam T+T auch in der nationalsozialistischen Mustersiedlung das exklusive Recht zugesprochen, Gaststätten zu betreiben. Für den geplanten, aber nie umgesetzten Bau einer neuen Stadthalle im Stadtpark stiftete Albert von Thurn und Taxis anlässlich seines 70. Geburtstag (1937) und zu seiner Goldenen Hochzeit (1940) jeweils 50.000 RM. Die neue Stadthalle sollte ein gigantischer Repräsentationsbau des Regensburger NS-Systems und seiner Führungsfiguren werden und die alte Halle als „Zentrum der nationalsozialistischen Agitation“ (Halter) ablösen.

Bei der Gründung der in Schwabelweis errichteten Werke der Süddeutschen Holzverzuckerungswerke AG, Regensburg (Südholag) zeichnete das Familienunternehmen T+T neben zwei anderen Firmen große Anteile am Gründungskapital (von einer Mio. RM). Der NS-Staat sicherte unlimitierte Abnahmegarantien für den in dem unwirtschaftlichen aber kriegswichtigen Vorzeigeprojekt erzeugten Sprit zu und war bereit, jeden Preis dafür zu zahlen.

Das Haus Thurn und Taxis suchte also einerseits als Investor des nationalsozialistischen Aufrüstungsprojekts (mit über 340 Zwangsarbeiter/innen im Jahr 1944) und wohl auch als auch als Lieferant des Rohstoffes Holz (jährlich 120.000 Ster waren geplant) zu verdienen.

Anders als Helmut Halters Standardwerk (Stadt unterm Hakenkreuz, 1994) – aus dem diese Beispiele stammen -, blenden (auch neuere) wissenschaftliche Arbeiten zur T+T-Geschichte (zum Beispiel Fabian Fiederer, „an allen alten Traditionen festhalten“, 2017) diese tiefgehende Kollaboration zwischen Fürsthaus und NS-Regime aus. Stattdessen finden sich dort Formeln wie: „Die oft negative Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus drückte sich jedoch, wie bei einem Großteil des bayerischen Adels, mehr in Passivität denn in Aktivität aus.“

Infoblock II: Das Haus Thurn und Taxis – Privilegien, Monopole, Verstaatlichung

Die Familie Thurn und Taxis kam um 1500 als Kurierdienst des Habsburger Kaiserhauses zu Reichtum und (Adels-)Titeln. Zunächst zum vererbbaren Amt des kaiserlichen Generalpostmeisters, Anfang des 17. Jahrhunderts wurde sie dann in Reichsfreiherrenstand erhoben und Ende des Jahrhunderts in den Reichsfürstenstand. Nach Regensburg kam Thurn und Taxis Mitte des 18. Jahrhundert als kaiserliche Repräsentanten des damals in Reichssaal tagenden am Immerwährenden Reichstags.

Prinzipalkommissar nannte sich ihr standesgemäßer Titel, das Amt und das kaiserliche Postwesen übten sie bis zum Zerfall des Reichs 1806 alleine aus. Nach 1806 verfielen auch viele T+T-Privilegien, wie etwa das Postmonopol im Reich der Habsburger und Hoheitsrechte in anderen Ländern.

Wie in anderen Herrschaftsgebieten auch bekam die Familie Thurn und Taxis aber nach der Verstaatlichung der Post beispielsweise im Königreich Bayern für den daraus resultierenden Verlust im Jahr 1812 als Entschädigung wertvolle Immobilien und Ländereien zugesprochen: neben dem Regensburger Kloster St. Emmeram, die Herrschaften Wörth und Donaustauf auch andere Grundstücke im Inn- und Ausland. Die Fürstabtei Sankt Emmeram selber wurde kurz zuvor, 1802/03, von den Bayerischen Kurfürsten säkularisiert und ausgeraubt und der Klosterbetrieb aussterben lassen.

In den deutschen Mittelstaaten hingegen konnte die Familie Thurn und Taxis ihr erbliches Monopol auf den Postbetrieb (nun Lehenspost) bis Mitte des 19. Jahrhundert beibehalten, bis Preußen die Post auch diesen Gebieten verstaatlichte. Die daraus resultierenden Entschädigungszahlungen investierte das Fürstenhaus in riesige Grundstücke, hauptsächlich Wald, im damaligen Böhmen und Preußen; und im früheren Königreich Kroatien. Ende des 19. Jahrhunderts war das fürstliche Haus somit zu einem der größten Landbesitzer Europas aufgestiegen: „Mit rund 136.000 Hektar Gesamtfläche übertraf der fürstliche Grundbesitz manches damals noch selbständige Staatswesen, wie das Fürstentum Lippe mit seinen 120.000 ha.“ (Quelle: Homepage des Hauses Thurn undTaxis)

Gewisse feudale Vor- und Sonderechte genoss T+T allerdings weiter, so etwa in Bayern eine eigene Gerichtsbarkeit, die erst 1900 ganz wegfiel, als das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) endlich unterschiedslos für alle Menschen galt. Während das Fürstenhaus von den Säkularisierungen und Verstaatlichungen in Bayern eher profitierte, musste es nach dem 1. Weltkrieg in den daraus neu entstandenen Nationalstaaten (Republik Polen, Tschechoslowakische Republik und Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen) größere Verluste hinnehmen, die aus den jeweiligen nationalen Agrarreformen und Kriegs-Reparationsforderungen entstanden.

Gegen die Verluste im jetzigen Staatsgebiet Kroatiens geht das Haus Thurn und Taxis juristisch vor, wie Prof. Klaus Buchenau in seinem aktuellen Buch berichtet.