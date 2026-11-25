Ein kurzes öffentliches Statement von Ordnungsamtsleiter Michael Bleckmann, anschließend 23 Minuten nichtöffentliche Sitzung: Das ist das Ergebnis eines Antrags der AfD-Fraktion zum Sachstand in der Kfz-Zulassungsstelle in Regensburg am Dienstag bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses.

Wie berichtet, ist die Behörde regelmäßig überlastet. In den sozialen Medien häufen sich bissige Kommentare, wenn die Rufnummernausgabe vorzeitig schließt. Recherchen von regensburg-digital ergaben: Zwischen Ende Juni und Anfang Oktober schloss die Zulassungsstelle an 26 von 73 Öffnungstagen vorzeitig – in mehr als 35 Prozent der Fälle. Grund: Arbeitsschutz – als völlig überlastete Mitarbeiter.

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In öffentlicher Sitzung lieferte Bleckmann dieselbe Begründung, die die Stadt bereits gegenüber Medien verlautbart hatte: Umbaumaßnahmen im Sommer hätten für eine Ausnahmesituation gesorgt.

Toxisches Arbeitsklima, selten volle Besetzung

„Der Umbau wurde Mitte September abgeschlossen, seitdem stabilisiert sich eigentlich die Situation wieder.“ Hinzu komme ein Personalproblem. Derzeit seien von den neun Stellen in der Zulassungsstelle eineinhalb unbesetzt. Doch auch hier zeichne sich Entspannung ab. Eine Halbtagsstelle sei zum 15. November nachbesetzt worden. Eine weitere Kollegin werde zum 1. Dezember ihren Dienst antreten.

In nichtöffentlicher Sitzung kam dann allerdings auch zur Sprache, was Schilderungen von Bürgern, die selbst vor Ort waren, schon länger nahelegen: In der Zulassungsstelle herrscht mittlerweile ein toxisches Arbeitsklima. Teilweise blaffen sich überlastete Mitarbeiter vor den Augen des Publikums an.Diese teils sehr konkreten personellen Probleme waren mit ein Grund, warum Bleckmann darüber nur nichtöffentlicher Sitzung berichtete.

Das Problem besteht schon lange

Das Problem ist alles andere als neu. Schon in den zurückliegenden Jahren gab es immer wieder Beschwerden über die vorzeitige Schließung der Nummernausgabe, überlastete Beschäftigte und eine hohe Personalfluktuation – ähnlich wie bei der Ausländerbehörde.

Die aktuelle Koalition und Oberbürgermeister Thomas Burger haben diese seit Jahren ungelösten Problem „geerbt“. Die Ursache scheint weniger in der Zahl der Beschäftigten als im System selbst zu liegen.

Lange Einarbeitungszeit, begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten, Stress

Einerseits ist eine längere Einarbeitungszeit bis zu einem halben Jahr nötig, um sich in der Materie zurechtzufinden. Die anschließende Tätigkeit selbst ist von viel Eintönigkeit geprägt und wenig vielfältig.

Andererseits sind die Aufstiegsmöglichkeiten in der Zulassungsstelle und die damit verbundene Besoldung begrenzt – auch wenn umfangreichere Anmeldungen durch Autohäuser oder Händler durchaus stressig werden können.

Der Effekt: häufige Personalwechsel, verbunden mit dem erheblichen Zeitaufwand, den die Einarbeitung neuer Beschäftigter erfordert. Die nominelle Besetzung mit neun Stellen ist dadurch oft nicht gegeben.

Sind Online- und Bürgerbüro-Service zu unbekannt?

Ein weiteres Problem: Die Möglichkeiten für Privatleute, ihre Anliegen in den Bürgerbüros oder vollständig online zu erledigen, scheinen nach wie vor nicht ausreichend bekannt zu sein. Zumindest werden sie nicht in dem Umfang genutzt, der möglich wäre.

Für Abmeldung, Umschreibung, Wiederzulassung, die Änderung von Halterdaten und ähnliche Standardvorgänge ist kein Termin in der Zulassungsstelle nötig. Diese Anliegen bearbeiten auch die Bürgerbüros. Bei Fahrzeugen ab 2015 kann die Zulassung vollständig online vorgenommen werden.

Überlastung vorprogrammiert

Auf die Zulassungsstelle angewiesen sind vor allem Händler und Autohäuser, die beispielsweise eine größere Zahl von Neuzulassungen vornehmen lassen wollen.

Kommen dann noch mehrere Privatleute hinzu, die ihr Anliegen statt im Bürgerbüro in der Zulassungsstelle erledigen wollen und spontan vorbeikommen, sind Überlastung und Enttäuschung vorprogrammiert. Im Online-Service der Zulassungsstelle ist der frühestmögliche Termin aktuell erst wieder am 3. Dezember verfügbar.

„Blick von außen“ auf die Zulassungsstelle

Mit mehr Personal allein sei das Problem nicht zu lösen, heißt es aus dem Umfeld der Koalition. Dem Vernehmen nach soll nun zunächst ein „Blick von außen“ auf die Zulassungsstelle geworfen werden, um jene vermeintlich vorübergehende Ausnahmesituation aufzulösen, die in Wahrheit ein seit Jahren immer wieder aufploppender Dauerzustand ist. Ihren Antrag erklärte die AfD nach der nichtöffentlichen Sitzung am Dienstag für erledigt.