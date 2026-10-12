„Aus Gründen des Arbeitsschutzes“: Zulassungsstelle Regensburg machte an 26 von 73 Arbeitstagen früher dicht
Die Stadt spricht von einer „Ausnahmesituation“ in der Zulassungsstelle. Doch tatsächlich scheinen die Beschäftigten dort chronisch überlastet zu sein.
War es eine Ausnahmesituation aufgrund von Umbauarbeiten oder liegt ein grundlegendes Problem bei der Zulassungsstelle der Stadt Regensburg vor? Am 21. September wurde der Automat für Wartenummern bereits um 8:10 Uhr geschlossen. Keine Stunde nach der Öffnung der Behörde in der Johann-Hösl-Straße um 7:30 Uhr konnten potentielle “Kunden” wieder nachhause gehen. „Wegen der Personalsituation“ sei leider nur ein eingeschränkter Betrieb möglich, hieß es auf einem Aushang, der sich rasch in den sozialen Medien verbreitete.
Die Pressestelle der Stadt Regensburg sprach gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung von einer „Ausnahmesituation“. Aufgrund mehrerer Schließtage wegen Umbauarbeiten habe es ein erhöhtes Besucheraufkommen gegeben. Doch das werde sich in den nächsten Wochen wieder „relativieren“.
Von neun Beschäftigten nmur drei einsatzfähig
Seitdem haben sich mehrfach Bürgerinnen und Bürger an unsere Redaktion gewandt, die vor und nach dem 21. September die Zulassungsstelle aufgesucht haben.
Sie schildern Szenen, in denen überforderte Mitarbeiter sich gegenseitig lautstark angingen. „Einen Vorwurf kann man den Leuten dort nicht machen“, so eine Quelle, die berufsbedingt häufiger die Dienstleistungen der Zulassungsstelle in Anspruch nimmt.
„An einem Tag waren sie dort nur zu dritt, und das sei kein Einzelfall, berichtete eine dort beschäftigte Person.“ Nach städtischen Angaben sind jedoch neun Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit für die Sachbearbeitung zuständig. Regelmäßige Überlastungsanzeigen hätten keine Konsequenzen. Die Vorgesetzten sähen weg, heißt es aus dem Umfeld der Beschäftigten.
Die Zulassungsstelle ist vor allem für „Spezialfälle“ zuständig: Neuzulassung fabrikneuer Fahrzeuge, Änderung technischer Daten, Oldtimer- oder Ausfuhrkennzeichen. Vor allem Händler und Autohäuser sind darauf angewiesen. Umschreibungen nach Umzug oder Wiederzulassungen können auch in den Bürgerbüros oder, bei Fahrzeugen ab 2015, online vorgenommen werden.
An mehr als einem Drittel der Öffnungstage: Nummernausgabe vorzeitig beendet
Dennoch scheint es in der Johann-Hösl-Straße ein Problem zu geben, das nicht erst seit dem 21. September und nicht nur ausnahmsweise besteht. Fotos, die uns zugeschickt wurden, belegen: Immer wieder wird die Nummernausgabe vorzeitig geschlossen – so zum Beispiel am 9., am 21., am 29. und am 30. September. Also vor und nach den Umbauarbeiten und der vorgeblichen Ausnahmesituation.
Eine genauere Nachfrage bei der Stadt Regensburg ergibt: Zwischen dem 30. Juni (vorher gibt es keine Dokumentation) und dem 8. Oktober 2026 wurde die Nummernausgabe an 26 Tagen vor Ende des offiziellen Parteiverkehrs gesperrt. An mehr als einem Drittel der 73 Arbeitstage.
Begründung: Arbeitsschutz. Anders ausgedrückt: Die verbliebenen Beschäftigten in der Zulassungsstelle waren heillos überlastet.
Stadt verweigert Auskunft zu Überlastungsanzeigen
Bemerkenswert: Die Stadt Regensburg verweigert jedwede Auskunft zu Überlastungsanzeigen, also schriftlichen Meldungen, mit denen Beschäftigte auf eine unzumutbare Arbeitsbelastung oder einen Personalmangel hinweisen. Diese unterlägen „als Personalangelegenheiten der Vertraulichkeit“.
Diese Vertraulichkeit in Personalangelegenheiten dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre von Beschäftigten. Hier scheint sie jedoch vorgeschoben zu werden, um ein mögliches Organisationsversagen zu verschleiern.
„Normalisierung der Situation“ sollte jetzt eintreten
Offiziell heißt es gegenüber unserer Redaktion, dass das Besucheraufkommen in den Sommermonaten „ungewöhnlich hoch“ gewesen sei. Es habe besagte Umbaumaßnahmen gegeben, dazu „Urlaub, Krankheitsfälle sowie Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen“.
Nach Abschluss der Umbauarbeiten und dem Ende der Haupturlaubszeit erwarte man eine „Normalisierung der Situation“. Beides ist zwischenzeitlich schon vorbei.
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Kommentare (10)
Mr. Baseball
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So ein Quatsch…im Januar 2024 wollte ich meinen neuen Wagen im Bürgerbüro Nord zulassen. Nach ein guten halben Stunde des Wartens hat mir die freundliche Mitarbeiterin erklärt, dass man allerdings im Bürgerbüro keinen neuen Leasingfahrzeuge zulassen kann und das nur in der J.-Hösl-Str. geht. Ich also um kurz nach 10 Uhr wieder ins Auto und einmal quer durch die Stadt zur Zulassungsstelle…alle Sitze gefüllt, stehe ich als um 10.20 Uhr vor dem Nummernautomaten will eine Nummer ziehen. Kommt aber keine ! Auf Nachfrage am Info-Schalter => alle Nummern für den Vormittag sind schon weg. Erst wieder ab 13.30 Uhr. Boah…nun gut. War dann um 13.00 Uhr wieder da, die Warteschlange reichte dann bis auf den Parkplatz…hab’ dann eine der letzten Nummern erwischt (zwei hinter mir wurde dann die Nummervergabe gestopt) und bin dann um kurz vor 15.30 Uhr drangekommen. Einen ganzen Tag für die Zulassung eines Auto !!! Das ist schon ne’ Topleistung. Und wie man hier auf RD liest ist das ja auch im Jahr 2026 noch so !!! Daumen hoch !!!
Wuzzi
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Bin da 1x im Jahr. War das da jemals anders? Ist das nicht ein effektiv arbeitendes Amt mit sehr vielen und ausreichenden Parkplätzen für die an- und umzumeldende Kfz?
michinga
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bei wuzzis kommentar hatte ich eigentlich die Forderung nach Personalabbau bei der Stadt erwartet ;)
Burgweintinger
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” Einen ganzen Tag für die Zulassung eines Auto !!! Das ist schon ne’ Topleistung.”
Ganz schnell KI einsetzen und das Ganze Online ermöglichen.
Dann können von den 9 Mitarbeitern dauerhaft 6 zuhause bleiben.
Tom
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Was ich mich frage – in anderen Berichten ist davon die Rede, dass sich die Stadt Regensburg mehr Mitarbeiter als bei einer vergleichbaren Größe leistet (ca.16% höhere Personalausgaben). Warum schafft man es dann nicht einen ordentlichen Service für die Bürger bereitzustellen? Und in welchen Bereichen arbeiten dann die zahlreichen Mitarbeiter? Leider erlebt der Bürger häufig keine effektive Verwaltung trotz der überdurchschnittlichen hohen Personalaufwendungen. Es wäre erfreulich, wenn das Personal für diese hoheitlichen Aufgaben bereitgestellt würde. Meiner Meinung nach beginnt ein funktionierender Staat genau in solchen unmittelbaren Erfahrungen der Bürger wie Ämter funktionieren, zu deren Aufsuchen er verpflichtet ist.
Florian
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Ich habe ähnliche Erfahrungen mit der Führerscheinstelle gemacht, als ich meinem LKW-Schein verlängern wollte. Bereits im Februar war der frühest mögliche Termin im Juli. Zum Glück hat mich im Mai eine Mitarbeiterin der Stadt aus dem Bürgerbüro angerufen und mir einen Termin Juni angeobten. Ansonsten wäre es mit der Verlängerung zum August aufgrund der Bearbeitunszeit von bis zu 8 Wochen knapp geworden.
Bruckmandlsepp
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@Tom: Im Grunde sind die meisten Stellen wahrscheinlich irgendwelche Stabs-, Personal- oder Projektstellen. Letztere sind unmittelbar an einen Zweck geknüpft und nachvollziehbar. Bleiben noch zwei Aspekte:
1. Bürokratie und Dokumentation: Das “frisst” einfach Arbeitszeit und bindet Personal.
2. Planung und Konzepte: Ich denke da an übergeordnete Planung mit unkonkreter Zielsetzung. Stichwort “Smart City” zum Beispiel. Das ist so schwammig und abgedroschen, aber trotzdem wollen alle diese Signalworte hören und lesen.
Es ist außenstehenden oft nicht klar, wie viel Personal in Projekten gebunden ist, wo alles (Planung, Bürokratie, Konzeption und Dokumentation) beackert wird. Würde mal behaupten, dass das ein Punkt ist.
Auch sind solche Stellen nicht die, die am Ende den klassischen Service im Bürgerbüro übernehmen. Ich rechne bei den Stellen für Publikumsverkehr mit viel Fluktuation weil es gerade so ist wie es ist. (siehe erster Kommentar)
alphaville
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KFZ Zulassung und Führerscheinstelle sind Paradebeispiele für ein Problem in der öffentlichen Verwaltung.
Die Leute müssen in die Materie eingelernt werden, Zeitaufwand bis zu einem halben Jahr. Und dann finden sie sich in einer Besoldung-/Vergütungseinstufung, die keine Aufstiege bietet.
Da die Tätigkeiten dann auch – von wenigen Ausnahmen, die dann die
Abteilungs- oder Sachgebietsleitung übernimmt – nicht besonders differnziert und vielfältig sind und viel Routinearbeiten umfassen. wenn ein Handler mit 20 KFZ-Neuanmeldungen kommt dauert es zwar lang, aber es läuft eintönig und gleichförmig ab.
Folge: Die Tätgikeit ist nach der Eingruppierung nicht besonders hochwertig und für den Stress bekommt man nicht mehr Geld.
Daraus folgt, die Mitarbeitenden sehen sich teils schon nach kurzer Zeit nach Aufstiegsmöglichkeiten um, eine Möglichkeit sind die Bürgerbüros, dort gibt es ein breiteres Aufgabenfeld und dadurch höhere Stellenbewertungen, andere Möglichekeiten gibt es immer wieder irgendwo in der Stadt Verwaltung oder in irgendeiner (Heimat)-Gemeinde.
Dieser Drehtüreffekt führt gerade dort zu höherer Fluktuation als an anderen Stellen mit den entsrpechenden folgen für die tatsächliche Stellenbesetzung.
Solche Ämter sind ein Paradebeispiel dafür, dass Rasenmäher beim Stellenabbau nicht funktionieren kann. Sonst braucht man für eine KFZ Neuanmeldung nicht einen Tag sondern mehrere Tage wie zeitweise in München oder Berlin.
Sehr zielführend ist auch wieder mal der Kommentar von Burgweintinger – wenn er von 9 Leuten 6 einspart, dann bleiben gerade mal noch die 3 übrig, die die KI und die Onlineanmeldung auf Plausbilität prüfen können. Am Schalter steht dann gar niemand mehr.
Von den 3 Übriggebleibenen ist dann im Schnitt immer eine/r im Urlaub, krank, auf Lehrgang, in einem Meeting, muss gerade wegen Personal-Fluktuation eingelernt werden, muss Überstunden abfeiern oder ist sonst irgendwie verhindert (Personalratstätigkeit, Betriebsversammlung, Kind zu Hause krank etc.).
Thomas
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Also mal im Kontrast dazu das Landratsamt in Regensburg. Ich hatte in den letzten Jahren 3x nen Besuch dort (Autozulassungen, neuer Führerschein usw.)
Termin gebucht und bei allen 3 Besuchen hatte ich jeweils weniger als 5 min Wartezeit.
Und das beste daran. Das Personal war nicht nur freundlich, sondern konnte mir sogar sehr gute Empfehlungen in einer Sache geben.
Klar jammern alle über die Ämter. Aber ich schreibs deswegen, weil es auch mal positive Ausnahmen gibt. Aber als Ex-Stodera merk ich schon auch, das am Land da vieles besser ist, wenns um die Ämter geht.
any
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Gibt es denn Erfahrungen mit i-Kfz? In der Theorie sollte das mit eingerichteter Bund-ID zukünftig kein Problem mehr sein.
Ich habe letztens das Fachverfahren zur Wohnungsummeldung genutzt, es hatte etwas Schluckauf (Server kurzzeitig nicht erreichbar), aber insgesamt schneller Prozess vom Sofa aus zeitautark erledigt.
https://www.regensburg.de/rathaus/aemteruebersicht/rechts-und-regionalreferat/amt-fuer-oeffentliche-ordnung-und-strassenverkehr/online-service-online-zulassungsstelle#/