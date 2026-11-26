Sie inszenierten sich im Graf-Lerchenfeld-Quartier als Retter in der Not. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sie wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, Betrug und Unterschlagung. Gemeint sind die Verantwortlichen der Urban Green Wohnbau GmbH, später umfirmiert zur Köfering Projektbau GmbH.

Am Mittwoch durchsuchten Ermittler, wie berichtet, zahlreiche Objekte in Bayern und Hessen.

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Wie hoch der Schaden für Häuslebauer und Handwerker ist, bleibt unklar. Doch laut Insolvenzgutachten vom 30. Januar 2025 belaufen sich allein die Schulden der Gesellschaft auf über sieben Millionen Euro.

2023: LiaTon geht pleite – Ermittlungen seit 2025

Ein Rückblick: Im Juni 2021 lud die Graf Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG (GLQ) zum Spatenstich nach Köfering. Geplant waren 350 Häuser – bezahlbar für Familien, fertig bis 2022. Doch das Vorhaben scheiterte. Die LiaTon Wohnbau GmbH, als Generalunternehmer für den Bau beauftragt, war überfordert. Ende 2023 meldete sie Insolvenz an.

Seit Januar 2025 laufen Ermittlungen gegen die beiden Geschäftsführer wegen Betrugs- und Insolvenzverschleppungsverdachts.

2024: Urban Green insolvent – Durchsuchungen 2026

Nach der LiaTon-Pleite präsentierte die GLQ einen neuen Partner: die im Sommer 2022 gegründete Urban Green Wohnbau GmbH aus Regensburg. Sie versprach, die Häuser der rund 120 Betroffenen fertigzustellen. Ein Sonderfonds der GLQ in einer kolportierten Höhe von 4,5 Millionen Euro sollte dies zum Festpreis ermöglichen – so die Ankündigung.

Doch auch diesmal kam der Bau nicht voran. Im September 2024 beklagte Urban Green in einem Schreiben, dass Bauherren „mehrere Millionen Euro“ schuldeten. Man könne so nicht weitermachen und lasse sich insolvenzrechtlich beraten.

Handwerksbetrieb wartet auf 300.000 Euro

Fast zeitgleich änderte die Firma ihren Namen und Sitz: Aus der Urban Green Wohnbau GmbH in Regensburg wurde die Köfering Projektbau GmbH in Regenstauf. Am 13. September 2024 verkaufte man die Gesellschaft für einen Euro an einen Geschäftsmann aus Schwandorf. Ermittler vermuten, dies sollte Gläubigern den Zugriff erschweren.

Recherchen zeigen: Urban Green war bereits überschuldet, bevor sie den Auftrag im Graf-Lerchenfeld-Quartier übernahm. Ende 2023 fehlten fast eine halbe Million Euro, die nicht durch Eigenkapital gedeckt waren. Dennoch trat die Firma in Köfering als Retter auf und kassierte Gelder in unbekannter Höhe. Diese Mittel leitete sie offenbar nicht oder nicht vollständig an die beauftragten Handwerksbetriebe weiter. Ein Maler- und Verputzbetrieb, der mehrere Häuser bearbeitete, wartet bis heute auf über 300.000 Euro.

Kurz vor der Insolvenz noch Gelder abgezweigt

Im September 2024, kurz vor der Umfirmierung und dem Verkauf, wies der Kaufvertrag Verbindlichkeiten im siebenstelligen Bereich und Steuerschulden von 800.000 Euro aus. Die Insolvenz meldete die Köfering Projektbau GmbH erst Anfang Oktober an. Zuvor soll noch ein sechsstelliger Betrag auf das Konto einer anderen GmbH geflossen sein – ohne Gegenleistung.

Ermittelt wird gegen vier Beschuldigte, die als Geschaftsführer und/oder Gesellschafter bis zur Insolvenz bei der Urban Green Wohnbau bzw. Köfering Projektbau GmbH involviert waren. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.