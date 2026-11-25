Die Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt wegen der Baupleite beim Graf-Lerchenfeld-Quartier in Köfering gegen vier Beschuldigte. Unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, Betrug und Unterschlagung. Am Mittwoch wurden 14 Objekte durchsucht.

Im Januar 2025 wurden erste Ermittlungen wegen der Baupleite auf dem Graf-Lerchenfeld-Quartier in Köfering bekannt. Am frühen Mittwochmorgen folgten nun groß angelegte Razzien.

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Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg unserer Redaktion bestätigte, wurden insgesamt 80 Durchsuchungsbeschlüsse in 14 Objekten in Bayern und Hessen vollstreckt. „Die Tatvorwürfe lauten unter anderem auf Insolvenzverschleppung, Bankrott, Verstoß gegen das Bauforderungssicherungsgesetz und bei einem Beschuldigten auf gewerbsmäßigen Betrug und Unterschlagung“, so Staatsanwalt Thomas Schug. Insgesamt wird gegen vier Beschuldigte ermittelt.

Der Traum vom Eigenheim wurde zum Desaster

Das mit vollmundigen Versprechen beworbene Graf-Lerchenfeld-Quartier in Köfering wurde für viele Familien, die von einem bezahlbaren Eigenheim nahe Regensburg träumten, zum Desaster (unsere damalige Recherche).

2017 hatten es zwei Regensburger Immobilienunternehmer erworben und über ihre Graf Lerchenfeld Quartier GmbH vermarktet. Doch von Beginn an gab es Probleme: Baumängel, Stillstand und schließlich diverse Firmenpleiten brachten Bauherren an den Rand ihrer Existenz.

Gemeinsamer Vertrieb, aber getrennte Verträge – verdecktes Bauherrenmodell

Zwar vermarktete die GLQ Häuser und Grundstücke zusammen. In Imagebroschüren und auf dem Web-Auftritt der GLQ war noch bis mindestens Ende Juli 2024 davon die Rede, dass man die Käufer mit einer „Immobilien-Workflow-Methode und unserer Full-Service-Philosophie“ von „der ersten Kaufberatung über die Umsetzung und den gesamten Bauprozess hinweg“ begleiten werde. Die vertragliche Gestaltung sah aber anders aus – ein sogenanntes verdecktes Bauherrenmodell.

In dem Vertrag, der bei einem gemeinsamen Termin unterschrieben und beurkundet wurde, sind Grundstücks- und Hauskauf explizit getrennt. Das Grundstück erwarb man über die GLQ GmbH & Co. KG, das Haus sollte die LiaTon Wohnbau GmbH & Co. KG errichten.

Der ersten Pleite folgte die nächste – und die GLQ war nicht zuständig

Nach deren Pleite sollte das eine Urban Green GmbH übernehmen. Doch die ging nach Umfirmierung in Köfering Projektbau GmbH, kurzzeitiger Geschäftsführung durch einen Rechtsanwalt aus Offenbach und Verkauf ebenfalls insolvent. Ein „Sonderfonds“ von 4,5 Millionen Euro, um die Probleme zu beheben, verpuffte.

Die GLQ verwies darauf, dass man für den Hausbau nicht zuständig sei. Man ließ die Bauherren wissen, dass „die Leistungsfähigkeit und auch die Leistungsbereitschaft der Graf Lerchenfeld Quartiers GmbH & Co. KG (…) erschöpft“ sei.

So hatten die Betroffenen die Wahl: noch einmal investieren und mit einer eigenen Firma weiterbauen oder aufgeben. Über 100 Bauherren waren standen vor dieser Entscheidung. Viele Familien brachte das an den Rand ihrer Existenz. Auch kleinere Handwerksbetriebe gerieten in den Pleitestrudel. Schließlich meldete auch die Graf Lerchenfeld GmbH Insolvenz an.

Auffällige Überschneidung

Regensburg-digital hatte mehrfach über personelle und gesellschaftsrechtliche Überschneidungen zwischen der GLQ und der LiaTon berichtet. Einer der LiaTon-Geschäftsführer war zeitgleich auch Geschäftsführer der Graf Lerchenfeld Vertriebs GmbH. Er war also einerseits dafür zuständig, dass die Vermarktung auf dem Graf-Lerchenfeld-Quartier für die gemeinsam beworbenen Häuser nebst Grundstück richtig rund läuft.

Ab November 2022 war er bis zur LiaTon-Pleite auch einer derjenigen, die dafür sorgen sollten, dass Mängel beseitigt und die Häuser endlich fertiggestellt werden. In seiner Eigenschaft als LiaTon-Geschäftsführer war der Mann dafür verantwortlich, dass im März 2023 Insolvenzgerüchte der Baufirma noch dementiert wurden. Das Unternehmen habe genügend Kapital, „um jederzeit sämtlichen finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen und einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten“, sagte er damals.

Es ist nur ein Beispiel für diverse Merkwürdigkeiten in Zusammenhang mit dem gescheiterten Großprojekt.

Diverse Gesellschaften betroffen

Bereits seit Januar 2025 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen die beiden Geschäftsführer der LiaTon wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung und Betrug. Diese Ermittlungen wurden in der Folge deutlich ausgeweitet – Konsequenz sind die nun vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse.

Gegenstand der aktuellen Durchsuchungen ist nach Informationen unserer Redaktion die Urban Green bzw. Köfering Projektbau GmbH und die dort Verantwortlichen.

Für alle vier Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.