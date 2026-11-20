Weihnachtswunsch der Regensburger CSU: Freie Fahrt über den Hauptbahnhof
Der Glaubenskrieg um die Verkehrsführung in der Regensburger Altstadt bekommt eine weihnachtliche Note. Die CSU nutzt die anstehenden Christkindlmärkte, um die vorübergehende Aufhebung der Durchfahrtssperre am Hauptbahnhof zu fordern.
Man wolle „eine praktikable und sichere Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleisten“, heißt es im Antrag, der am kommenden Dienstag auf der Tagesordnung des Planungsausschusses steht.
Im Kommunalwahlkampf war die Aufhebung der Durchfahrtssperre ein zentrales CSU-Thema – obwohl die Partei den entsprechenden Beschluss im März 2023 mitgetragen hatte. Aus Koalitionsdisziplin, wie es damals hieß. Dagegen war man gleichwohl schon immer.
Und weil sich die komplette Öffnung nach der Wahlniederlage derzeit nicht durchsetzen lässt, versucht es die CSU nun mit einer befristeten.
CSU befürchtet „massive Verkehrsprobleme“
Die Begründung: Schon jetzt sei die Verkehrssituation in der Innenstadt „erheblich eingeschränkt und zunehmend unübersichtlich“. Mit den Christkindl- und Weihnachtsmärkten werde sich das noch verschärfen – es „drohen massive Verkehrsprobleme“.
Deshalb brauche es im Vorfeld „eine klare, nachvollziehbare und leistungsfähige Verkehrsführung“. Über den Bahnhof.
Bereits in der Sitzung des Planungsausschusses am 10. November versuchte man es mit einem Dringlichkeitsantrag – um „Chaos zum Schaden für die Stadt“ zu vermeiden, wie CSU-Chef Michael Lehner sagte. Doch er blitzte ab.
Zum einen sei der Antrag nicht dringlich, so OB Thomas Burger. „Es entsteht kein wesentlicher Nachteil für die Stadt, wenn man den Antrag erst in der nächsten Sitzung behandelt (am 24. November, Anm. d. Red.).“
Zum anderen handle es sich um ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“. Heißt: Ob die Straße vorübergehend geöffnet wird oder nicht, liegt in deren Verantwortung. Gegen die Stimmen von CSU und AfD lehnte der Ausschuss die Dringlichkeit ab.
SPD: „Auf die Idee muss man erst einmal kommen.“
So steht der Schlagabtausch erst am kommenden Dienstag an. Oder auch nicht. Denn wenn es tatsächlich ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist, würde der Antrag auch dann von der Tagesordnung genommen.
Selbst wenn die freie Fahrt über den Bahnhof am Dienstag zur Debatte stünde, ist eine Mehrheit für den Vorstoß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Die SPD hat bereits per Pressemitteilung auf den CSU-Antrag reagiert – Titel: „Mehr Autos gegen das Verkehrschaos in der Innenstadt? Auf die Idee muss man erst einmal kommen.“
Verwaltung liefert mündlichen Bericht
Der Tenor: Schon in der Vergangenheit sei der Verkehr rund um die Altstadt während der Christkindlmärkte rasch zusammengebrochen. „Wer diese Zustände vermeiden möchte, sollte den Verkehr reduzieren, statt zusätzliche Durchfahrtsmöglichkeiten zu schaffen“, so SPD-Fraktionschef Alexander Irmisch. Co-Vorsitzende Claudia Neumaier verweist auf den ÖPNV und Park-and-Ride-Angebote.
Auch inhaltlich haben sich OB und Verwaltung gegen den CSU-Antrag gewappnet. Auf der Tagesordnung steht ein mündlicher Bericht zur aktuellen Verkehrssituation in der Altstadt.
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Kommentare (13)
Mr. T.
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Die Regensburger CSU ist sich für nichts mehr zu blöd. Die müssen echt aufpassen, um nicht Regensburg zum ersten Ort zu machen, an dem die AfD seriöser wie die CSU wird.
Hätte der Antrag nicht so pressiert, hätte der Lehner wohl auch noch eine Forderung nach Öffnung der Steinernen Brücke mit reingeschrieben, um den Christkindlmarkt am Katharinenspital besser zu erreichen.
KW
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Dieser CSU-Nonsens ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, aber wen wundert’s?
OK, es gibt wahrscheinlich tatsächlich ein paar oder paar mehr, die den Schwachsinn gutheissen, aber so sind die Leute eben.
Was ich mit “so” meine werde ich nicht weiter definieren, soll sich jeder selbst denken :-)
Muli
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Fragt doch mal alle Altstadtbewohner , Parkhaus Dauerparker wie die Verkehrssituation jedes bisherige Weihnachten war. Und jetzt kommt noch oben eins drauf. Ich geh eh nicht in die Stadt, daher ist mir das Verkehrschaos in der Altstadt egal … Tolle Einstellung
michinga
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man könnte doch einfach das *wunderschöne* neue parkhaus aka “Mobilitätsdrehscheibe” nutzen. dafür ist es doch da. dann kann man sich die hälfte der Staustrecke sparen und gratis mit dem Altstadtbus fahren oder wenn ok zu Fuß auch einfach laufen – oder *trommelwirbel* einfach gleich mit den öffis anreisen – ist auch besser mit Glühwein und co.
Bruckmandlsepp
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Mehr Autos innenstadtnah gibt der CSU nur ein Argument für mehr Durchfahrten innenstadtnah. Irgendwoher muss das Verkehrschaos ja kommen.
Als jemand, der in eine deutlich größere Stadt im Norden an der Elbe gezogen ist, fällt es mir schwer die (Stadt-)CSU noch ernst zu nehmen. Was hier alles an Baustellen, Verkehrschaos und Strecken von A nach B innerstädtisch anfallen, ist kein Vergleich und irgendwo geht es trotzdem. Die Strecken (und zum Glück auch die Autozahlen) im Regensburger innenstadtnahen Bereich sind so lächerlich klein, dass ich ernsthaft an der Fähigkeit mancher zweifle, ob sie einen Fuß vor den anderen setzen können.
Die meisten könnten es ja eigentlich.
Eventuell wäre mal angebracht, den P+R-Platz am Jahnstadion zu nutzen. Bricht doch niemandem ein Zacken aus der Krone wenn man mal für 10 Minuten im Shuttlebus sitzt.
Mir fehlt da auch als ehemaliger Landkreisbewohner das Verständnis. Oder suchen die ihre Wähler im Umland?
Informant
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Dass das immer noch nicht verstanden wird: Die Beschränkungen VERBESSERN den Verkehr, VERMINDERN das Chaos.
Siehe Bahnhof. Wer dort wirklich hin muss, kann das nun, besser als je zuvor. Analog dazu Fischmarkt. Verkehr, der dort eigentlich gar nicht hin oder nur durch fahren will, wird raus gehalten. Auch beim Petersweg-Parkhaus und dem Romantischen Weihnachtsmarkt ist Anfahrbarkeit von beiden Seiten das Problem: Macht doch nur mal die Marschallstraße dicht und seht, wie entspannt alles um den Emmeramsplatz herum wird.
Es käme ja auch keiner auf die Idee, Einbahnstraßen-Regelungen zu entfernern, um Verkehrschaos zu minimieren.
Burgweintinger
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Der Lehner…, noch nie so nah an der Basis gewesen wie jetzt! Unglaublich Je oller, desto doller! Der sollte mal in die Schulen gehen, damit er sieht, was es zu tun gibt!
Und zu “Iha” Muli: Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zum Bahnhof und denke mir dann wie blöd muss man sein, mit dem Auto in die Stadt zu fahren! ich rede nicht von Lieferverkehr…
Novalis
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Ich bin so froh, dass der Bahnhof verkehrsberuhigt ist. Ich komme bequem mit dem Bus hin und niemand ist hektisch und muss gleich weiter. Einmal musste ich eine Taxe nehmen – und auch das ging problemlos. Liebe CSU, wollt Ihr mal wieder regieren in dieser Stadt? Dann fangt doch bitte an, Politik nicht gegen die Menschen hier zu machen.
idefix
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Man hat den Eindruck die Stadtregierung will gerade zur Advents-/Weihnachtszeit bewusst das dar-gestellte Verkehrschaos in der Altstadt erzeugen, um dem Veranstalter des Romantischen Weih-nachtsmarktes und dem Fürstenhaus eines auszuwischen. Die Kommentatoren schlachten diesen Zustand ja genüsslich aus. Die Kritik an einer Partei und einer Person ist zu platt und ideologisch ver-engt. Die Nachteile einer sofortigen Verkehrsberuhigung einer „Order per Mufti“ (OB) für die Bewoh-ner und die Geschäftswelt werden gar nicht mehr abgewogen und mit den Betroffenen kommuni-ziert. Das Fachliche ist im Gegensatz zur Ideologie um jeden Preis bestimmter Kreise auch im Stadtrat nicht mehr gefragt. Und die Verwaltung macht das alles opportunistisch mit. Kein Wunder, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen bei den Bürgern mit den bekannten Folgen schwindet.
Man hat den Eindruck, die auswärtigen Besucher und Touristen, die auch nicht unerheblich zum Um-satz der Altstadtgeschäfte beitragen, sollen doch bitte gefälligst ausschließlich mit der Bahn oder dem Bus kommen. Als Autofahrer sind sie jedenfalls nicht willkommen. Sie sollen lieber bleiben, wo sie sind und gefälligst mit dem Rad oder dem Lastenfahrrad (für die Weihnachtsgeschenke) in das Welt-erbe zum Einkaufen und konsumieren fahren. Regensburg ist jedenfalls unter diesem Chaos kein lohnendes Ziel mehr zum Besuch eines Weihnachtsmarktes in der Altstadt. Es gibt genug Alternativen (Stadt Straubing, Cham, Landshut; Weihnachtsmärkte, DEZ) außerhalb, wo Besucher herzlich will-kommen sind und kein Verkehrschaos herrscht.
Schade, dass keine Wahl bevorsteht.
Franz Josef Avestruz
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Die CSU retardiert. Es wird immer deutlicher.
michinga
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@ idefix: jaja, ideologisch sind immer nur die anderen.
KW
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Idefix, 20.11.26, 21:54: “Man hat den Eindruck die Stadtregierung will gerade zur Advents-/Weihnachtszeit bewusst das dargestellte Verkehrschaos in der Altstadt erzeugen, um dem Veranstalter des Romantischen Weihnachtsmarktes und dem Fürstenhaus eines auszuwischen.”
Die fahren alle ins oder ums Parkhaus Petersweg rum, um quasi direkt vor die Tür des angestrebten Ziels in der Altstadt zu kommen.
Genau dies ist doch das Chaos, welches Sie kritisieren aber gleichzeitig herbeten, indem Sie noch mehr PKW-Verkehr direkt in die Altstadt ziehen wollen.
Merken Sie den Widerspruch tatsächlich nicht?
Und da Sie ja mal wieder den, von den sog. konservativen Parteien in negative gekehrten Begriff “Ideologie” bemühen, genau ihre eigene, in dem Fall destruktive ideologische Verblendung, führt zu solchen absurden Aussagen wie Sie sie hier schreiben.
Informant
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@Idefix Man kann es sich natürlich einfach machen, der ‘Gegenseite’ Ideologie vorwerfen und sich als Opfer beleidigt zurückziehen (jetzt komm ich gar nicht mehr und fahr woanders hin, ätsch!).
Man kann sich aber auch mal damit befassen, warum so gehandelt wird und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es gar nicht um eine “Autos Raus Ideologie” geht sondern um eine auf Fachwissen basierenden Lösung von Problemen.
Auch wenn ich jetzt den Abwehrmechanismus einiger gegen ‘Studierte Besserwisser’ triggere: Verkehr ist eine Wissenschaft. Es gibt verschiedene Studiengänge dazu. Genau solche Dinge, wie: “Was passiert, wenn ich eine Durchfahrt am Punkt XY sperre?” werden dort theoretisch und empirisch untersucht. D.h., man stellt eine Theorie auf, erprobt sie am Computer und in einer echten Stadt mit eine sogenannten Fallstudie und schaut, was passiert.
Deswegen ist Ihr Vorwurf:
…ein Widerspruch in sich: Das Fachliche ist sehr wohl gefragt, aber man findet es nicht bei Bewohnern und Geschäftswelt. Die sollte man fragen, informieren, ihren Input einfliessen lassen, wenn möglich. Aber auf keinen Fall sollte man sie entscheiden lassen.
Ich habe in den letzten 30 Jahren niemanden gesehen, der mit dem Auto in der Innenstadt Weihnachtsgeschenke vor der Ladentür in den Kofferraum wuchtet. Was wollen Sie eigentlich damit sagen?
Das Chaos-Argument kam auch bei der Sperrung der Bahnhofsdurchfahrt. Wahres ist nicht dran. Es wurde für alle besser, auch für den Autoverkehr. Bitte erklären Sie, warum die Durchfahrt am Bahnhof für Sie ein Problem bei der Besuch der Christkindlmärkte darstellt. Bin sehr gespannt.
Und um nochmal auf “Ideologie” zu kommen: Das Verkehrschaos, das bisher herrschte – ohne Beschränkungen – ist tatsächlich die Folge der Auto-Idoelogie: Entgegen der Tatsache, dass Autos viel Platz benötigen und dieser in einer engen Stadt sehr sehr schnell aufgebraucht ist und nichts mehr voran geht, wurde das Autofahren gefördert und unterstützt wo immer es geht. Was Sie nun erleben, ist die fachliche, auf Wissenschaft basierende Reparatur dieser Folgen.