CSU beantragt Einschnitte beim Regensburger Stadtpass – Armutsbericht plädiert für Ausbau
Als „wichtige Ressource in der Armutsbekämpfung“ lobt der Regensburger Armutsbericht den Stadtpass und empfiehlt seinen Ausbau. Die CSU verlangt in einem Antrag das Gegenteil.
Nachdem der Landkreis Regensburg die Zahl der Berechtigten für den Landkreispass drastisch gesenkt hat (unser Bericht), soll die Stadt mit ihrem Pendant Stadtpass nachziehen. Das fordert die CSU in einem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt. Die Begründung: Gleichbehandlung.
Ohne Anpassung würden Menschen in Stadt und Landkreis bei vergleichbaren Lebensverhältnissen unterschiedlich behandelt – „schwer nachvollziehbar“, heißt es in der knappen Begründung von CSU-Chef Michael Lehner. Nur: Diese behauptete Gleichbehandlung gab es nie. Bei Mobilität unterschieden sich Stadt- und Landkreispass schon immer deutlich.
Der Stadtpass: 2015 erkämpft vom Forum gegen Armut
Ein Blick zurück. Nach einer Testphase führte die Stadt Regensburg den Stadtpass zum 1. Juli 2015 ein. Er soll Menschen mit geringem Einkommen mehr soziale und kulturelle Teilhabe sowie Mobilität ermöglichen. Inhaber zahlen in kulturellen Einrichtungen den halben Preis und erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf RVV-Tickets, das Deutschlandticket eingeschlossen (mehr auf der Seite der Stadt Regensburg).
Sechs Jahre lang hatte sich das Forum gegen Armut (damals noch Sozialforum) dafür eingesetzt – ein Zusammenschluss von Attac, BI Asyl, Pax Christi, den Sozialen Initiativen und ver.di. Eine treibende Kraft: Reinhard Kellner, Gründer der Sozialen Initiativen, der im vergangenen Jahr starb.
Aktuell nutzen rund siebentausend Menschen in Regensburg den Stadtpass, berechtigt wären etwa vierzehntausend.
Der Landkreis zog 2018 nach – abgespeckte Version
2018 zog der Landkreis Regensburg mit einer abgespeckten Version nach. Wesentlicher Unterschied: Zum Sozialtarif gibt es nur das Ökoticket des RVV, werktags erst ab neun Uhr gültig (hier aufgeschlüsselt beim RVV). Eine Ungleichbehandlung von Menschen mit vergleichbaren Lebensverhältnissen besteht also seit Einführung von Stadt- und Landkreispass.
Das zeigt sich auch in den Kosten. Die Stadt gibt jährlich etwa eine Million Euro für den Stadtpass aus, beim Landkreis waren es zuletzt 108.000 Euro.
Kreistag beschränkte die Zahl der Berechtigten im Oktober
Ein Beschluss des Kreistags vom 26. Oktober hat diese Ungleichbehandlung nun noch einmal verschärft. Bislang waren einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, die staatliche Leistungen wie Wohngeld, Grundsicherung nach SGB II und SGB XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, berechtigt – analog zum Stadtpass.
Ab dem 1. Januar 2027 fallen Bezieherinnen und Bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz heraus, ebenso Grundsicherungsempfänger, die nicht zusätzlich arbeiten oder dies wegen familiärer Verpflichtungen nicht können.
Durchgesetzt wurde dieser Einschnitt vor allem mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD. Die offizielle Begründung: Haushaltskonsolidierung. Die tatsächliche Einsparung: 21.000 Euro – 0,0066 Prozent des Kreishaushalts von 319,5 Millionen Euro.
Dünne Begründung der Stadt-CSU
Die Stadt-CSU spart sich diese Begründung, wenn es darum geht, den Stadtpass zu beschneiden. Der Kreis der Berechtigten soll – wie im Landkreis – deutlich eingeschränkt werden, um „gleiche Voraussetzungen für alle“ zu schaffen. Die gäbe es tatsächlich nur, wenn es auch mit dem Stadtpass nur noch das Ökoticket des RVV vergünstigt gäbe.
Der im Mai 2025 veröffentlichte Regensburger Armutsbericht (hier als PDF) nennt den Stadtpass eine „unerlässliche Unterstützung für Armutsbetroffene“, die Mobilität und Teilhabe ermöglicht. Er sei eine „wichtige Ressource in der Regensburger Armutsbekämpfung, die stärker beworben, weiter ausgebaut und an die Bedürfnisse Armutsbetroffener angepasst werden sollte“.
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Kommentare (10)
Mr. T.
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“Gleiche Voraussetzungen für alle” ist immer so ein wunderbar nach Gleichberechtigung klingender Slogan, den man überall nach eigenem Gusto einsetzen kann, sehr zum Wohle der Gesellschaft oder tief mit Gift durchtränkt.
Es kann ja nicht sein, dass der Wohlbegüterte demjenigen, der es versäumt hat, in “gutem” Elternhause geboren zu werden oder mit ähnlich viel Fleiß zu Wohlstand gelangt zu sein, den Stadtpass neiden muss. Wer begeht schon gerne die Todsünde Neid? Also weg mit dem Stadtpass!
Monika
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Und welche Forderung kommt als nächstes? Vielleicht: Die Stadtbusse sollen nur noch dreimal am Tag fahren. Schließlich gibt es in vielen Gemeinden im Landkreis auch keinen besseren ÖPNV.
Manfred Hellwig
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Interessant: zuerst fordert die CSU im Landkreis die Reduzierung des berechtigten Personenkreises, damit man 11 Cent je Landkreisbürger (scheinbar) einsparen kann. Der Landkreispass, der erst auf Grund des Stadtpasses nach zähen Gesprächen in deutlich abgespeckter Form eingeführt wurde. Nun fordert die Stadt-CSU, aus „Gründen der Gleichbehandlung“ diese Kürzung in der Stadt ebenfalls durchzuführen. Das Erfolgsmodell, das die ehemalige Sozialbürgermeisterin der CSU auf einer bayerischen Tagung von Seniorenvertretern letztes Jahr im Jahnstadion in den höchsten Tönen als soziale Errungenschaft gepriesen hat. Man bekam fast den Eindruck, es wäre ihr Verdienst gewiesen. Irgendwie erschreckend, was in dieser CSU abläuft. „C“ und „S“, es wird Zeit dass sich diese Partei in „U“ umbenennt.
Muli
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Und die Stadt haut ihr Geld raus für freiwillige Leistungen . Irgendwie und irgendwo muss man sparen . Aber nein,alle wollen frauentaxis , Stadtkasse , erinnerungskultur , Theater, M26, Super bustaktung … 🙈
Informant
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Was ist das für eine widerliche Partei. Echt jetzt. Ohne Not Kürzungen bei den Ärmsten ansetzen. Nebenbei ein bisschen der AfD zuwinken (“keine Bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz”). Ekelhaft, schämt euch. Was soll sich dadurch bessern? Wofür steht ihr?
Novalis
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Als gläubiger Katholik schäme ich mich für diese Union, die weder C noch S ist.
Silvia Gross
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Sie machen es dem unrühmlichen Spiel im Landkreis nach. Wir von der SPD im Kreistag haben dagegen gestimmt. Kein Ausspielen von Bedürftigen. Das C ist Schall und Rauch.
El
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Ein Lied auf die Scheinheiligkeit — zu singen zur Melodie von *Es ist ein Ros entsprungen*
Es ist ein *C* zersprungen
– nur eine Union bleibt.
Teilen nur notgedrungen
Ham auch das *S* vergeigt
Grenzen die Ärmsten aus –
mitten im kalten Winter
Es ist ein wahrer Graus
Tom G.
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Der Herr Lehner fordert also eine Gleichschlechtbehandlung.
Neben sonstigen schon bestehenden Beschränkungen bei Empfängern v. Asylleistungen … Sachleistungen, Bezahlkarte, Bargeldbeschränkungen also als I-Tüpfelchen Stadtpass ganz weg. Passt zur U-Partei ohne Christliches und Soziales.
Zu Anpassungen, Einschränkungen b. Verabschiedung d. Grundsicherung sei angemerkt, dass die Intention auf Mitmirkung und Eigeninitiative zielt … das bedeutet aber eben gerade nicht immer, tatsächlich auch Arbeit zu finden. Der U-Partei sollten die formellen Hürden für eine Arbeitsaufnahme bekannt sein.
Berechtigt zum Stadtpass ist demnach, dem keine Verfehlungen vorzuwerfen sind, dem Grundsicherung nicht entzogen wurde oder wird.
Empfänger Bürgergeld / Grundsicherheit haben bei drei Nullrunden, keinen Erhöhungen die Preiserhöhungen RVV sowie städt. Einrichtungen bereits anteilig mitgetragen.
Lt. letzten Infos sind erneut Erhöhungen f. Städt. Einrichtungen v. 4 – 5 Prozent geplant. Welche grundsätzl. strukturellen Änderungen d. RVV ab 2027 plant, ist aktuell unbekannt.
Von d. Parteien, die d. Stadtpass ursprünglich zugestimmt haben, würde ich Lösungen jenseits von Alles oder Nichts, auch und trotz verändernder Haushaltslage erwarten.
Durch aktuell nicht in Anspruch genommene Stadtpässe muss also eine Rücklage entstanden sein.
Evtl. liegt ein gangbarer Weg ja in einer moderaten Anpassung beim Eigenanteil der Stadtpassberechtigten, was ja sowieso bereits gewisse weitere Einschränkungen bedeuten würde.
Da erwarte ich sozialere Gegenvorschläge.
Martin Ende
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14.000 Menschen in Regensburg sind berechtigt, den Stadtpass zu beantragen.
14.000 Menschen sind bettelarm.
Das sind etwa 10% der Bevölkerung. Jeder 10. ist so arm, dass er sich im Grunde nicht gesund ernähren kann, dass er im Winter die Heizung runter drehen muss, Bücher darf er sich nur leihen, kaufen ist nicht drin, einmal im Monat schön Essen gehen ist gestrichen.
Und dann der CSU-Spruch: “Ohne Anpassung würden Menschen in Stadt und Landkreis bei vergleichbaren Lebensverhältnissen unterschiedlich behandelt – „schwer nachvollziehbar“,”.
Ich bin dafür, dass auch die Armen in den vergleichbaren Verhältnissen leben, wie die CSU-Stadträte.
Lachsmiley, Lachsmiley.