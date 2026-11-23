„Empörung, Wut und Enttäuschung.“ So reagieren der Dachverband der Sozialen Initiativen und das Forum gegen Armut auf unseren Bericht über den CSU-Antrag, den Stadtpass Regensburg deutlich zu beschneiden.

Die CSU-Stadtratsfraktion bezog sich damit auf einen Beschluss des Kreistags Regensburg vom 26. Oktober. Bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Grundsicherungsempfänger ohne Nebenjob oder familiäre Verpflichtungen sollen ab 2027 keinen Anspruch mehr auf den ähnlich gestalteten Landkreispass haben.

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Durchgesetzt wurde das von CSU, Freien Wählern und AfD – mit dem Argument Haushaltskonsolidierung. Doch sparen wird dieser Beschluss kaum etwas. Das Einsparpotenzial liegt bei 21.000 Euro. Das entspricht 0,0066 Prozent des Kreishaushalts von 319,5 Millionen Euro.

AfD verbucht Beschluss des Kreistags als ihren Erfolg

Die AfD im Kreistag, die den Landkreispass ganz abschaffen wollte, verbucht den Schritt als ihren Erfolg. Bei einer Veranstaltung in Neutraubling am Samstag mit dem Rechtsextremisten Maximilian Krah erklärte der stellvertretende Kreisvorsitzende Georg Bäumel vor etwa 50 Anhängern, die AfD habe es geschafft, Asylbewerber künftig vom Landkreispass auszuschließen.

Die Stadt-CSU begründet ihren Vorstoß nicht mit Sparen und nennt auch keine Zahlen. In dem von CSU-Chef Michael Lehner unterzeichneten Antrag steht lediglich, Menschen in Stadt und Landkreis dürften bei vergleichbaren Lebensverhältnissen nicht unterschiedlich behandelt werden.

Stadtpass und Landkreispass – schon immer deutliche Unterschiede

Doch Stadtpass und Landkreispass unterscheiden sich, wie berichtet, seit jeher deutlich. Darauf verweisen auch die Sozialen Initiativen (SI) und das Forum gegen Armut in einer gemeinsamen Presseerklärung: „Der Stadtpass ermöglicht beispielsweise eine 50-prozentige Ermäßigung auf bestimmte RVV-Tickets und das Deutschlandticket, der Landkreispass nur das Öko-Ticket.“

Auch vergünstigte Angebote städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen gehören zum Leistungsspektrum. Der 2018 eingeführte Landkreispass wiederum ist auf die Strukturen und Angebote im Landkreis zugeschnitten. Schon deshalb waren die beiden Pässe nie vollständig identisch.

Landkreis nicht „Maßstab für Verschlechterung in der Stadt“

„Gleichbehandlung kann nicht bedeuten, dass wir ein funktionierendes soziales Angebot verschlechtern, nur weil eine andere Gebietskörperschaft mit fragwürdigen unsozialen Argumenten ihre Leistungen einschränkt“, sagt Manfred Hellwig vom Forum gegen Armut. Veränderungen im Landkreis dürften auch nicht „zum Maßstab für eine Verschlechterung in der Stadt werden“, kritisiert SI-Vorsitzende Martina Groh-Schad.

Den Stadtpass initiierte 2015 Reinhard Kellner, Gründer des Dachverbands der Regensburger Sozialen Initiativen, gemeinsam mit dem Forum gegen Armut. 6.500 Unterschriften für ein mögliches Bürgerbegehren waren bereits gesammelt, als die damalige Stadtregierung einlenkte.

Nur die Hälfte der Berechtigten hat einen Stadtpass

Der an der OTH erarbeitete Regensburger Armutsbericht, veröffentlicht im Mai 2025, nennt den Stadtpass eine „unerlässliche Unterstützung für Armutsbetroffene“, die Mobilität und Teilhabe ermögliche. Zugleich weist der Bericht darauf hin, dass viele Anspruchsberechtigte das Angebot nicht nutzen. Die Presseerklärung von SI und Forum gegen Armut liefert konkrete Zahlen.

Aktuell sind rund 7.000 Stadtpässe in Umlauf – bei etwa 14.000 offiziell Berechtigten. Diese gliedern sich in rund 7.500 Empfänger von Grundsicherung, 2.900 Wohngeldbezieher, circa 3.000 Personen nach SGB XII und Sozialhilfe sowie rund 770 Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Hinzu komme „eine erhebliche Dunkelziffer von Berechtigten, die aus Unwissenheit, Scham oder sonstigen Gründen keine Leistungen beziehen“.

„Arbeitslosigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Arbeitsunwilligkeit“

Die geplante Einschränkung werfe zudem eine grundsätzliche sozialpolitische Frage auf: Warum sollen Menschen, die Bürgergeld beziehen und derzeit keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, weniger Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe haben als Menschen, die arbeiten und ergänzend Sozialleistungen erhalten?

„Arbeitslosigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Arbeitsunwilligkeit“, heißt es in der Erklärung. „Menschen können trotz intensiver Bemühungen keine Stelle finden, gesundheitlich eingeschränkt sein oder sich in schwierigen persönlichen Lebenssituationen befinden.“

Enttäuscht über „Gesinnungswechsel“ der CSU-Fraktion

Für die Sozialen Initiativen ist zudem der „Gesinnungswechsel“ der CSU-Fraktion eine Enttäuschung. „Nach jahrelanger guter Zusammenarbeit legt die CSU eine Kehrtwende hin“, so Groh-Schad. Im Wahlkampf habe Astrid Freudenstein als Sozialbürgermeisterin den Stadtpass noch regelmäßig als Erfolgsmodell gelobt.

Die SI und das Forum gegen Armut sprechen sich entschieden gegen den CSU-Antrag aus. Als Einsparung schlagen sie vor, bei einem positiven Entscheid der Berechtigung auf Grundsicherung, SGB XII, Sozialhilfe, Wohngeld etc. automatisch einen Stadtpass auszustellen. „Damit würde der ganze Aufwand durch Beantragung des Stadtpasses entfallen.“

Koalition will Stadtpass fortführen

Auch die SPD hat reagiert. Fraktionsvorsitzender Alexander Irmisch nennt die Begründung des CSU-Antrags „beschämend dürftig“. „Die CSU sollte erklären, warum Menschen mit wenig Geld in unserer Stadt künftig mehr für die Busfahrt zum Vorstellungsgespräch oder den Schwimmbadbesuch mit ihren Kindern zahlen sollen. Genau diese Antwort bleibt sie schuldig.“

In der Koalition habe man vereinbart, den Stadtpass fortzuführen, ihn unter den Berechtigten bekannter zu machen und mögliche Erweiterungen zu prüfen.