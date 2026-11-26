Mit 27 zu 23 Stimmen wurde am Mittwoch der Haushalt für 2027 und das Investitionsprogramm bis 2030 beschlossen. Die Koalition beschwört das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Die CSU befürchtet ein Desaster.

„Da wächst was zusammen“, schließt Michael Schien seine Haushaltsrede. Am Ende stellt auch der Fraktionschef der Freien Wähler das Verbindende der „Mosaik-Koalition“ im Regensburger Rathaus heraus. Dabei hatte er zuvor – anders als seine Mitkoalitionäre – die Alleinstellung seiner Partei betont: „Die Einzigen, die im Wahlkampf die Notwendigkeit zum Sparen mit Zahlen hinterlegt haben.“ Und eher das Trennende hervorgehoben: Von der Umsetzung einer Stadtbahn sei Regensburg angesichts der angespannten Haushaltslage „meilenweit entfernt“.

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Doch auch Schien hält sich an den Dreiklang, der sich durch die Reden aller sechs Koalitionäre zieht: vertrauensvolle Zusammenarbeit, ein optimistischer Blick in die Zukunft und der Schritt zur Haushaltskonsolidierung.

Koalition plus Friedl bringen Mehrheit von 27 Stimmen

Das überzeugt nicht alle. Am Ende aber bringt Oberbürgermeister Thomas Burger das knapp 1,4 Milliarden Euro schwere Haushaltspaket, 820 Millionen davon sind das Investitionsprogramm, mit der Koalitionsmehrheit von SPD, Grünen, Brücke, Freien Wählern, ÖDP und Volt sowie der Stimme von Jakob Friedl (Ribisl) durch.

Friedl beschließt die zweieinhalbstündige Debatte mit der kürzesten Rede – 35 Sekunden nimmt er in Anspruch, von den zehn Minuten, die jeder ausschöpfen darf. Er freue sich sehr über die Mosaik-Koalition und sagt: „Ich fühle mich zugehörig, auch wenn ich nicht dabei sein darf.“

CSU, AfD, Linke und FDP-Stadtrat Horst Meierhofer lehnen den Haushalt für 2027 und das Investitionsprogramm bis 2030 ab.

CSU-Chef: „Ausgaben werden nur in die späteren Jahre geschoben.“

CSU-Chef Michael Lehner geißelt die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, den Stillstand beim Kaufhof und die aus seiner Sicht zu hohen Ausgaben für Erinnerungskultur. Beim Haushalt werde nicht gespart. „Notwendige Ausgaben werden nur in die späteren Jahre geschoben.“

Der Personalaufbau in der Verwaltung müsse gestoppt werden. „Allein die drei neuen Stellen im Umfeld des Oberbürgermeisters kosten pro Jahr 604.000 Euro. “ Außerdem teilt Lehner gegen die Linke aus. Diese befinde sich „nicht mehr im demokratischen Spektrum“.

Linke vermisst soziale Wohnungspolitik

Deren Fraktionschef Sebastian Wanner nimmt die Wohnungspolitik der Koalition ins Visier. Der Bauturbo mit seinen Ausnahmen beim sozialen Wohnungsbau und den Beiträgen zur Infrastruktur sei „nicht so mega“. Das Investitionsprogramm im Sozialbereich sei zu dünn. Und die Sanierung des Velodroms für 52 Millionen Euro sei ein „zu teures Schmuckkästchen“.

Man sehe gute Ansätze, wolle der Koalition auch nicht die Schuld für alles geben und sei erfreut über die konstruktive Zusammenarbeit. Aber: Diesem Haushalt in seiner Gesamtheit könne man sich nicht anschließen.

FDP fordert mehr Einsparungen

Horst Meierhofer fordert Einsparungen beim Personal für Bürgermeister und Fraktionen. Auch Referentenstellen könnten zusammengelegt werden. Die hohen Investitionen ins Velodrom hält Meierhofer für „völlig falsch“. Ebenso die Räume für Erinnerungskultur im Parkhaus am Dachauplatz. „Das hätte ins Historische Museum gehört. Das hätte sowieso Nachholbedarf.“

Die AfD stimmt als einzige Fraktion auch gegen die freiwilligen Leistungen. Fraktionschef Thomas Straub spricht von falschen Prioritäten. Sportvereine seien gefährdet, während die Stadt ein Queer-Festival oder das Kulturzentrum M26 fördere.

Mehr als 20 Änderungsanträgen der CSU – darunter die Streichung der Mittel für das Kreativquartier am Stadtlagerhaus und für das dritte Rathaus – stimmt nur die AfD zu.

OB kritisiert Bund und Freistaat



Die Aufzeichnung der Stadtratssitzung Zum Nachhören

OB Burger hatte zuvor in seiner Haushaltsrede die „Gemeinschaftsleistung“ von Koalition und Verwaltung betont. Man habe in Rekordzeit einen sachlich fundierten Haushalt aufgestellt. In den Fokus nimmt Burger Bund und Freistaat. Beide würden immer mehr Aufgaben auf die Kommunen abwälzen, ohne sie finanziell entsprechend auszustatten.

„Das darf sich nicht fortsetzen.“ Finanziell leistungsfähige Städte seien „entscheidend für das Vertrauen in den Staat und unsere Demokratie“. Im Mittelpunkt steht entsprechend das Programm zur Haushaltskonsolidierung. Dem Grundsatzbeschluss, mittelfristig bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr im Verwaltungshaushalt einzusparen, sollen im März konkrete Vorschläge folgen.

Finanzreferent stolz auf den Haushaltsentwurf

Finanzreferent Georg Stephan Barfuß spricht von einer entscheidenden Weichenstellung, die man vorgenommen habe: Das Investitionsprogramm werde bis 2030 nach und nach abgesenkt, die Koalition habe sich eine Schuldenobergrenze verordnet, und bis März würden erste Handlungsfelder vorgestellt, um im Verwaltungshaushalt einzusparen und diesen spätestens 2030 wieder aus eigener Kraft zu finanzieren.

Eine Verwaltung, sagt Barfuß, sei kein mechanistisches Gebilde, sondern ein soziales System. Man könne nicht einfach von oben etwas verordnen. Es brauche eine neue Verwaltungskultur, die von der Verwaltung selbst, von der Politik, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werde. „So wird aus Zahlen sichtbarer Wandel.“ In den nächsten Jahren „können wir alle zeigen, was wir draufhaben“. Auf den aktuellen Haushaltsentwurf sei er stolz.

Koalition: Hoffnung, Glückseligkeit und ein Märchen

Die Koalitionsvertreter wählen derweil unterschiedliche Mittel, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Daniel Gaittet (Grüne) findet, die Bilanz des vergangenen halben Jahres könne sich sehen lassen. Er hebt unter anderem die Verkehrsberuhigung und die Räume für Erinnerungskultur am Dachauplatz hervor.

Wichtig sei aber vor allem die Stimmung innerhalb der Koalition, die man auch in die Bevölkerung tragen wolle. In Regensburg herrsche ohnehin nicht „die Lust am Untergang“. Er wolle, als Häuslebauer und angehender Vater, „Hoffnung wieder normal machen“.

Alexander Irmisch (SPD) konzentriert sich auf inhaltliche Schwerpunkte: Wohnungen durch die Stadtbau – unter anderem auf der Prinz-Leopold-Kaserne – oder die Sallerner Regenbrücke. Die CSU kritisiert er für ihren Vorstoß, den Stadtpass eindampfen zu wollen. „Eine gestrichene Unterstützung verschwindet vielleicht aus einer Haushaltszeile. Die Not eines Menschen verschwindet dadurch aber nicht.“

Florian Rottke (Brücke) stellt heraus, dass man sich in Regensburg noch auf einer „Insel der Glückseligen“ befinde. „Wir haben eine stark aufgestellte Wirtschaft, die nicht nur von einer Branche abhängig ist.“ Außerdem betont er die gute Zusammenarbeit innerhalb der Koalition.

Man habe nicht nur ein Haushaltspaket beschlossen, sondern auch ein Konsolidierungsprogramm. „Das Wichtige: Wir haben alle begriffen, in welche Richtung es gehen muss. Es gab keine Grabenkämpfe um die eigenen Pfründe.“ Und man lasse sich von gewissen Kräften die Stadt nicht kaputtreden.

Astrid Lamby (ÖDP) wiederum wählt ein KI-generiertes Märchen à la Gebrüder Grimm, um die Koalition mit einem jungen Mann zu vergleichen, der es mit Kreativität schafft, einen Glasberg zu erklimmen, dort eine Kristallkugel zu erringen und damit ein Königreich zu gewinnen.

Und wenn „die Kassen nicht mehr voll“ seien, müsse auch die Koalition „schlau und kreativ“ sein, um „mit weniger Mitteln maximale Wirkung“ zu erzielen. Dieses „Gefühl der Selbstwirksamkeit wird uns beflügeln“.

Lisa Brenner (Volt) schließlich feiert ebenfalls den Zusammenhalt der Koalition. Die Situation in Regensburg sei „fast noch ein Träumchen“, auch wenn die bayerische Staatsregierung mit ihrem „pathologischen Hang zur schwarzen Null“ die Kommunen ausbluten lasse.

Natürlich stimme man nicht allem zu, aber das sei in einer Koalition nun einmal so. Und manches komme zu langsam voran. Zum Beispiel ein besserer ÖPNV. Und der beste ÖPNV ist für Brenner: die Stadtbahn.

Trotzdem ist sie mit Michael Schien zusammengewachsen. Bislang.