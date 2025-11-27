Chef der Energieagentur Regensburg fordert: Politik muss sich positiv zu Windkraft und Heizungsgesetz positionieren

Bei Heizungsgesetz und Windkraft kursieren viele Unwahrheiten und Emotionen. Diese Verunsicherung führe zu einer Abwartehaltung, die teuer werden kann, mahnt Ludwig Friedl.

Die Energieagentur Regensburg ist eine Erfolgsgeschichte. Das zeigt der Bericht, den Geschäftsführer Ludwig Friedl am Dienstag im Umweltausschuss den Stadträtinnen und Stadträten vorlegte. Der 2009 auf Initiative von Stadt und Landkreis gegründete Verein ist auf über 200 Mitglieder gewachsen – Stadt und Landkreis, Kommunen, Unternehmen, Verbände.

Die finanzielle Lage ist stabil, das Interesse wächst. Jahr für Jahr organisiert die Agentur Informationsveranstaltungen – inzwischen im dreistelligen Bereich. Es geht um Energieeffizienz in Gebäuden, erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit, um Klimaschutz im Alltag und in der Kommune, um Förderprogramme für Sanierung und Neubau, um Technik – von Photovoltaik bis Wärmepumpe. Praxisnah, konkret, gefragt.

„Heizungshammer“-Berichte lösten teure Abwartehaltung aus

Bis zu 1.500 Menschen nutzen jährlich die Möglichkeit einer individuellen Beratung. Ein großes Thema der letzten Jahre: die Wärmepumpe – und das viel diskutierte „Heizungsgesetz“, das es in dieser Form nie gab.

2023/24, als vor allem Springer-Medien vom „Heizungshammer“ sprachen, seien die Leute teils „völlig verwirrt“ gewesen, sagt Friedl. „Die haben im Internet gelesen und gelesen und wussten am Ende nicht, was sie tun sollen.“ Verunsicherung dominierte – und führte oft dazu, dass viele gar nichts unternahmen.

Friedl spricht von einer „Abwartehaltung“, die bis heute anhält. Schließlich steht das Gesetz derzeit auf der Kippe – ein weiterer Streit innerhalber der schwarz-roten Bundesregierung.

„Rechnungen des Nichtstuns teurer als die des Investierens.“

Ludwig Friedl gilt als unprätentiöser, kenntnisreicher Ansprechpartner. Er polemisiert nicht, er zeigt Möglichkeiten und Chancen. Vielleicht spart er es sich deshalb, die Verantwortlichen für die Verunsicherung zu benennen. Etwa CDU/CSU, die im Bundestagswahlkampf beim Thema Wärmepumpe und „Heizungsgesetz“ mit Halbwahrheiten und Falschinformationen arbeiteten, um vor allem die Grünen attackieren zu können.

Eine Folge: Im vergangenen Jahr setzten 600.000 Haushalte in Deutschland, die eine neue Heizung brauchten, auf Öl. Eine Entscheidung, die – das macht Friedl klar – nicht nur dem Klima schadet. Sie wird für die Betroffenen auch teuer, spätestens mit der steigenden CO2-Bepreisung ab 2027. „Dann sind auch alle Rechnungen des Nichtstuns teurer als die des Investierens.“

Noch immer biete kein anderes Land so gute Fördermöglichkeiten wie Deutschland. „Die Bedingungen sind sehr gut. Es ist eine sehr gute Zeit, um zu handeln. “

Fachleute warnen vor Abschaffung des Heizungsgesetzes

Friedl mahnt zudem, den Blick auf das „Heizungsgesetz“ – korrekt Gebäudeenergiegesetz – zu weiten. „Ein Gebäude hat mehr als nur eine Heizung.“ Das Gesetz sei von Fachleuten erarbeitet worden und „wirklich gut gemacht“.

Derzeit warnten Vertreter der Heizungsbranche und Fachleute eindringlich davor, dieses Gesetz abzuschaffen oder in wesentlichen Punkten zu verändern. Deutschland sei hier „gut positioniert“.

„Mit Windkraft kann eine Gemeinde richtig gutes Geld verdienen.“

Eine Lanze bricht Friedl auch für die Windenergie. Es gebe kaum ein Thema, bei dem „so viel Unwahrheiten und Emotionen“ kursieren. Die Politik müsse sich klar positiv dazu bekennen. „Jeder, der einen Taschenrechner zur Hand nimmt, weiß, dass nicht ein paar Windräder, Elektrolyseure und PV-Anlagen ausreichen, um Erdgas zu ersetzen – dafür verbrauchen wir derzeit zu viel Erdgas.“

Windstrom sei die kostengünstigste Art der Stromerzeugung. Und dass die Zukunft von Heizung und Mobilität in Städten elektrisch wird, „darin sind sich alle Fachleute weltweit einig“.

Friedls Wunsch: So wie bei Gewerbegebieten sollten sich Kommunen und Flächeneigentümer um Windkraftflächen bewerben – statt wie oft im politischen Diskurs zu versuchen, sie abzuwehren. „Mit Windkraft kann eine Gemeinde richtig gutes Geld verdienen.“