Clinch zwischen Ex-Hausmeister und Regensburger CSB-Stadtrat: Neue Runde im Rechtsstreit

Nach einem mühsamen Vergleich Ende Februar treffen sich CSB-Stadtrat und Immobilienunternehmer Christian Janele und sein früherer Hausmeister nun erneut vor dem Arbeitsgericht Regensburg.



Als Arbeitsrichter Hans Krottenthaler Ende Februar mit Müh und Not einen Vergleich zwischen Immobilienunternehmer Christian Janele und seinem früheren Hausmeister hinbekam, sah es nicht so aus, als würde dieser die eingeräumte Widerrufsfrist überstehen (unser Bericht). 12.500 Euro hatte Jürgen B. von CSB-Stadtrat Janele gefordert – vor allem für Urlaubsabgeltung und Überstunden, die bei dem 57-Jährigen bis zu seinem Beschäftigungsende im August 2023 nach eigenen Angaben aufgelaufen waren.

WERBUNG





Dem Vorschlag von Richter Krottenthaler, sich auf 7.500 Euro zu einigen, stimmten beide damals eher widerwillig zu. Vor allem Christian Janele sah sich im Anschluss dann zwar ungerecht behandelt, sprach von „Betrug“ und warf seinem früherem Mitarbeiter „Stalking“ vor, doch die Widerspruchsfrist verstrich und die Sache schien erledigt.

Nun werden sich Janele und Jürgen B. aber voraussichtlich erneut vor dem Arbeitsgericht Regensburg treffen. Denn beide werden sich nicht über den Inhalt eines ordentlichen Arbeitszeugnisses einig, das Jürgen B. im Nachgang zu dem ersten Verfahren erhalten sollte. Damals, am 19. Februar, hatte Janele eine erste Version dieses Zeugnisses übergeben.

Rechtsanwalt übt vielfältige Kritik an Arbeitszeugnis

Doch über ein Jahr nach seinem Beschäftigungsende als Hausmeister fürs Janeles Liegenschaften in Regensburg und Regenstauf, habe der 57-Jährige nach wie vor kein beanstandungsfreies Arbeitszeugnis erhalten, heißt es in der 14-seitigen Klageschrift, die kürzlich eingereicht wurde und die unserer Redaktion vorliegt.

B.s Rechtsanwalt Christian Jackisch listet darin eine Fülle an Mängeln auf. Zum einen fehlten die für ein Arbeitszeugnis gesetzlich vorgeschriebene Pflichtangaben. Es verstoße in vielfachen Punkten gegen den Grundsatz der Zeugnisklarheit und Zeugniswahrheit, so Jackisch. Der ausgeübte Aufgabenbereich werde nur unvollständig dargestellt und die Bewertung der Arbeitsleistung habe sich von zunächst „gut“ in einer ersten Version zu „unterdurchschnittlich“ verändert. Darüber hinaus enthalte das Arbeitszeugnis „unübliche Formulierungen“ sowie peinliche „Rechtschreib- und Grammatikfehler“.

Vergleichsvorschläge blieben fruchtlos

Der nun eingereichten Klage voraus ging ein monatelanger Schriftwechsel, in dem Rechtsanwalt Jackisch diverse Vorschläge für einen Vergleich unterbreitete. Jedoch: „Trotz mehrfacher Aufforderungen durch den Prozessbevollmächtigten des Klägers, wurde dem Kläger bislang kein beanstandungsfreies Arbeitszeugnis übersandt.“

Nach anfänglichen kleineren Änderungen habe Janele in einem Schreiben Ende Juni jede weitere Berichtigung abgelehnt. „Deshalb ist Klage geboten.“

Janele: Arbeitszeugnis „ohnehin wohlwollend formuliert“

Janele selbst sieht sich in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion als Opfer. Jürgen B. wünsche sich offenbar ein Arbeitszeugnis, das „mit Wunschattributen gespickt ist und ihn als wertvollen Mitarbeiter darstellen lassen“ solle. Doch das habe nichts mit der Realität zu tun.

Kündigungsgrund nach zwei Jahren Beschäftigungsdauer seien B.s „teilweise recht mangelhafte Arbeitsweise“ und „etliche Mieterbeschwerden“ gewesen. Dafür könne man auch mehrere Zeugen benennen. Außerdem habe er (das war bereits Gegenstand des ersten Arbeitsgerichtsprozesses) unberechtigt Überstunden aufgeschrieben, obwohl er im Krankenstand gewesen sei.

Vor diesem Hintergrund sei das Arbeitszeugnis ohnehin „wohlwollend“ formuliert, so Janele. „Nach den Bestimmungen eines Arbeitszeugnisses gilt die Note 3 als Standard. Wird eine bessere Note begehrt, muss das dargelegt und auch bewiesen werden, dass er besser als der Durchschnitt war.“

Mieterbeirat: „Hausmeister war sehr verantwortungsbewusst und hilfsbereit.“

Nicht nachvollziehen kann Janeles Bewertung Jens-D. Puchta. Er wohnt in Janeles Anlage am Theodor-Heuss-Platz/Konrad-Adenauer-Allee und ist dort Vorsitzender des Mieterbeirats. „Nicht nur ich habe Herrn B. als sehr verantwortungsbewussten und hilfsbereiten Hausmeister erlebt“, sagt Puchta. Das hätten auch Gespräche mit der Mieterschaft ergeben.

„Er hat sogar trotz Krankheit die Heizung überprüft, Müllcontainer rausgestellt und sich um die Entsalzungsanlage gekümmert.“ Die Außenanlagen seien ordentlich und gepflegt gewesen. „Es war ein Ansprechpartner da, wenn es Probleme gab.“ Seit B. weg sei, einen Nachfolger gebe es trotz mehrerer Anläufe bislang nicht, sei dies anders.

Puchta kritisiert: „Wir hatten und haben hier in der Anlage einige Probleme. Aber das lag nicht an unserem Hausmeister, sondern an der schlechten Koordination einer Hausverwaltung, die nach meinem Eindruck falsche Prioritäten setzt.“ Er gehe davon aus, dass sich einige Zeugen zugunsten von Jürgen B. finden würden. Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ist für den 6. November anberaumt.

Nachtrag

Unmittelbar nach Veröffentlichung unseres Berichts meldet sich Christian Janele bei unserer Redaktion. Jens-D. Puchta sei nicht als Mieterbeirat legitimiert, sagt er. „Wir haben ihn heute aufgefordert, diesen Unsinn zu unterlassen.“ Außerdem gebe es, entgegen Puchtas Aussage, einen Hausmeisterservice.