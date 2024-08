â€žEine Forderung mit gutem Grundâ€œ: Im Regensburger Schutzhaus Michlstift gibt es ab sofort einen PfÃ¶rtner

Als Reaktion auf die Berichterstattung über die Situation im Schutzhaus Michlstift, ist die Pforte nun ab sofort besetzt. „Das wird uns das Leben sehr erleichtern“, sagt dessen Leiter.

Merklich angefasst reagieren politische Vertreterinnen der Stadt Regensburg auf die Berichterstattung zur Situation im Schutzhaus Michlstift und die Entführung die dort am 19. April vorgefallen ist, vor allem auch auf die daraus entstandene öffentliche Debatte. Auf eine Anfrage von Stadträtin Evelyn Kolbe Stockert (SPD) in der Sitzung des Ferienausschusses bezeichnet Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer es – dabei zitiert sie etwas schlampig, um nicht zu sagen sinnentstellend – als „unerträglich“, dass sich Beschäftigte der Stadt Regensburg sich dazu anonym gegenüber Medien und im Forum von regensburg-digital geäußert haben.

Das sei „medial hochgekocht“ worden und die Berichterstattung „schon reißerisch“ gewesen. Der Forderung von Stadträtin Bernadette Dechant (CSU), bei unserer Redaktion auf die Suche nach den „internen Maulwürfen“ zu gehen, „die Kommentare verfassen, die mich in den Wahnsinn treiben“, erteilt die OB aber eine klare Absage. Sie gehe davon aus, dass es dazu von uns keine Informationen geben werde (Da hat sie recht.).

Pförtnerstelle erstmals im März 2022 beantragt

Auch Daniel Engelbrecht, zuständiger Abteilungsleiter für das Michlstift, moniert, dass die Berichterstattung über das Thema das Gefüge im Schutzhaus „ziemlich ins Wanken gebracht“ und „für Unsicherheit gesorgt“ habe. Er betont aber auf Nachfrage von Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet, dass man „einen guten Grund“ gehabt habe, erstmals im März 2022 eine Pförtnerstelle für das Michlstift zu beantragen.

Wie mehrfach berichtet, konnte das Gebäude bis vor kurzem von Unbefugten tagsüber problemlos betreten werden. Man konnte auch bis zu den Räumlichkeiten für die dort in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen gelangen. Seit Montag wird die Pforte nun von einem Beschäftigten des Jugendamts besetzt – vorübergehend, bis (und sofern) der Haushalt für das kommende Jahr mit dem entsprechenden Stellenplan beschlossen wird, wo die Pförtnerstelle eingeplant wäre.

Zuvor war das entsprechende Anliegen für eine solche Stelle, jährliche Kosten etwa 30.000 Euro, vom Personalamt zwei Mal, 2022 und 2023, „zurückgestellt“ worden, insbesondere, so teilte es die Pressestelle in der Vergangenheit mit, aufgrund der Haushaltslage der Stadt Regensburg.

„Das wird uns das Leben sehr erleichtern.“

Astrid Freudenstein, die in der Sitzung ausführlich Stellung nahm, wie schon zuvor in einem Interview mit unserer Redaktion, nahm das Personalamt in Schutz. Zwar habe auch sie diese Stelle immer befürwortet, aber diese sei weder Teil einer Sicherheitsarchitektur für das Michlstift, es sei keine Pflichtaufgabe und dies werde auch nicht von der Heimaufsicht gefordert.

Die Entführung im April hätte sich, angesichts der besonderen Umstände (siehe unser Interview) zudem wohl auch mit einem Pförtner nicht vermeiden lassen. Dennoch sei die Pforte nun schon früher besetzt worden, „angesichts des Aufruhrs und weil wir so ins Gerede gekommen sind“.

Engelbrecht merkt hingegen an, dass man mit dieser Stelle nun die Möglichkeit habe, die Eingänge für von außen kommende Personen zu verschließen. Man müsse sich jetzt erst anmelden und mit dem Pförtner unterhalten. „Das haben wir nachdrücklich immer so dargestellt und das wird uns das Leben sehr erleichtern.“

Im Michlstift wird „echte Knochenarbeit“ geleistet

Durch die Bank eine Lanze für die Beschäftigten im Michlstift brechen sowohl die politischen Vertreter wie auch jene des Jugendamts. Es sei „echte Knochenarbeit“, die dort geleistet werde und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befänden sich immer „an einem gewissen Limit“, so Freudenstein. Laut Daniel Engelbrecht wurden im Michlstift bislang über 200 in Obhut genommene Kinder und Jugendliche betreut. Dabei hätten die Beschäftigten „Hervorragendes geleistet“. Eine Sichtweise, der sich auch mehrere Stadträtinnen und Stadträte anschließen.

Daniel Gaittet wendet sich gegen die Medienschelte der OB. Nicht die Berichterstattung sei das Problem, sondern die Frage, warum man die Pforte trotz entsprechender Forderungen und spätestens nach der Entführung nicht schon früher besetzt habe. „Das war ja wirklich eine krasse Geschichte.“

„Absolute Sicherheit kann es nicht geben.“

„Wir sind das Jugendamt. Wir haben nur mit krassen Geschichten zu tun“, so die Reaktion von Volker Sgolik, Leiter des Amts für Jugend und Familie. Bei der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen befände man sich meist auf der „Schattenseite der Gesellschaft“. Deshalb sei das Michlstift auch wichtig als Einrichtung, um überhaupt einen Platz zu haben, wo man diese jungen Menschen vorübergehend unterbringen könne. „Wir machen dort das, was machbar ist“, so Sgolik vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und steigender Fallzahlen.

Absolute Sicherheit könne es dort aber auch im Schutzhaus nicht geben. Das Michlstift sei keine geschlossene Einrichtung, sondern auch eine Art Elternhausersatz, wo man unter anderem auch, wenn dies möglich ist, begleiteten Umgang mit den Eltern durchführt. Man sei bei den Inobhutnahmen immer in „extrem schwierigen Situationen“, in denen „großer psychosozialer Stress“ herrsche. Da könne man selbst für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nie hundertprozentige Sicherheit gewährleisten.

Daniel Engelbrecht spricht von einer „Verantwortungsgemeinschaft“, die von den Beschäftigten über das Führungspersonal und die Heimaufsicht bis hin zu den politischen Gremien reiche. „Die Verantwortlichkeiten werden nicht von Einzelpersonen getragen.“

Hottentotten Inn wird umbenannt

Angesichts von Stimmen, die Anstoß daran nahmen, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ab Oktober im Hottentoten Inn am Hafen untergebracht werden, stellte Bürgermeisterin Astrid Freudenstein klar, dass dieser Name, die Bezeichnung gilt als rassistische Abwertung, dann wegfalle. „Das ist dann das Gebäude am Auweg 1.“