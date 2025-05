„Einer gegen alle“: Zugezogener Beschwerdeführer contra Szenetreff für Regensburgs Skater

Nahezu täglich muss das Regensburger Ordnungsamt seit kurzem am Skatepark am JUZ Arena vorfahren. Nicht, weil es dort vermehrt Probleme gibt, sondern weil einem Einzelnen die Nutzung des Parks nach 20 Uhr nicht passt.

Auf den ersten Blick mag es unspektakulär erscheinen. Doch für viele junge Menschen in Regensburg ist das Areal am JUZ Arena im Kasernenviertel, am Unterislinger Weg, ein zweites Zuhause. Hier gibt es einen Bolzplatz, einen Bauspielplatz, ein Basketball- und ein Volleyballfeld, einen Dirtbike-Parcours und einen Skatepark.

WERBUNG





Seit Jahrzehnten wird hier gebolzt und gedribbelt, durch den Dirtpark geheizt und auf der Skate-Anlage Skateboard gefahren. Es ist der größte und zentralste Skatepark in Regensburg, ein echter Szenetreffpunkt. Doch seit kurzem ist die Fläche auch ein Hotspot für das Regensburger Ordnungsamt.

„Zahlreiche Beschwerden“ einer Einzelperson

Seit Beginn der Skateboardsaison fährt dort, spätestens um kurz vor acht, nahezu täglich ein Wagen mit zwei bis drei städtischen Ordnungshütern vor, um die Jugendlichen des Platzes zu verweisen. Auch Bußgelder wurden bereits verhängt. Dies geschehe „aufgrund der zahlreichen Beschwerden“, so die städtische Pressestelle.

Doch diese zahlreichen Beschwerden gibt es erst seit wenigen Monaten – und sie stammen im Wesentlichen von einer Person, die sich dort erst kürzlich eine Eigentumswohnung gekauft hat. Nach Informationen unserer Redaktion lässt sich der Mann von einer renommierten Kanzlei für Verwaltungsrecht vertreten, um sein Anliegen durchzusetzen.

Nach erfolglosen Versuchen, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen, und den regelmäßigen Besuchen des Ordnungsamts ist der Verein spot e.V. nun mit einer Erklärung auf seiner Website und in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit gegangen.

Seit 20 Jahren keine Beschwerden, kein Problem mit anderen Nachbarn

Der 2008 gegründete Zusammenschluss von Skateboardern, Inlineskatern und BMX-Fahrern stellt unter der Überschrift „Einer gegen alle“ die Frage, ob die unergründlichen Beweggründe eines Einzelnen so mir nichts, dir nichts über das Anliegen einer seit Jahren gewachsenen Gemeinschaft gestellt werden können, die sich nichts zuschulden kommen lässt.

Unter anderem heißt es:

„Wie kann das Ruhebedürfnis einer Person mehr wiegen als das im Grundgesetz garantierte Recht auf freie Entfaltung und allgemeine Handlungsfreiheit von Hunderten? Soll das demokratisch sein?“

Laut Vereinssprecher Tobi Kraus gab es seit über 20 Jahren keine Beschwerden. Erst seit diesem Jahr komme praktisch jeden Tag pünktlich um 20 Uhr das Ordnungsamt vorbei und erteile Platzverweise.

Dabei geht es nicht um Ruhestörung, Vandalismus oder sonstigen Ärger, sondern fast ausschließlich um „Überschreitung der Nutzungsdauer“. Ein Punkt, den auch die städtische Pressestelle nennt. Von Ruhestörung ist hingegen keine Rede.

Formal ist der Beschwerdeführer im Recht

Formal ist der Beschwerdeführer im Recht. Der Skateboard-Park fällt unter die städtische Grünanlagensatzung, und die sieht (ab Mai) lediglich eine Nutzung zwischen 9 und 20 Uhr vor. „Die Benutzung der Spielanlagen ist außerhalb dieser Zeiten nicht gestattet“, so die Pressestelle.

Dass die Praxis in der Vergangenheit eine andere war und sich daran auch niemand störte, ändert daran nichts – auch wenn die Beschwerden nur von einer Einzelperson kommen. „Im Kern geht es um die Einschränkung unausgesprochener Rechte vieler, nur damit das formale Recht eines Einzelnen gewahrt wird“, heißt es in der Erklärung von spot e.V.

Skaten nach 20 Uhr: im Skatepark untersagt, am Parkplatz erlaubt

Vor allem im Hochsommer wäre der Zweck der Anlage damit weitgehend verfehlt. „Da geht es doch erst um 18 oder 19 Uhr los. Vorher ist es viel zu heiß“, sagt uns ein Nutzer der Anlage. Er bezeichnet die derzeit geltende Regelung als „paradox“. „Wenn uns das Ordnungsamt von hier vertreibt, haben wir dagegen keine Handhabe. Aber auf dem Parkplatz nebenan dürften wir bis um 22 Uhr Skateboard fahren – der fällt nämlich nicht unter die Grünanlagensatzung.“

Man habe schon mit mehreren Nachbarn aus dem potentiell betroffenen Mehrfamilienhaus gesprochen, das am nächsten liegt, sagt Tobi Kraus. „Die haben alle kein Problem mit uns.“ Lediglich bei dem Beschwerdeführer habe man bislang vergeblich das Gespräch gesucht. Deshalb gehe man nun an die Öffentlichkeit.

Vorschlag: Satzung ändern

Der Vorschlag: Für die Anlage soll in der städtischen Grünanlagensatzung entweder eine Ausnahme vorgesehen werden, die eine Nutzung bis 22 Uhr möglich macht. „Dafür kann man gerne eine befristete Sonderregelung für eine Saison machen“, erklärt Tobi Kraus. Während dieser „Pilotphase“ könne dann auch ein Lärmschutzgutachten erstellt werden. „Dann hätte man eine objektive Grundlage.“

Eine andere Möglichkeit: Die Umwidmung des Skateboard-Parks zur Sportanlage. Dann würden andere Lärmschutzregelungen – ebenfalls bis 22 Uhr – gelten.

Allzu exotisch sind diese Ideen nicht. In Langquaid (Landkreis Kelheim) gilt der Skatepark als Sportanlage, die bis 22 Uhr offen ist. Die Stadt Amberg regelt die Nutzungsdauer ihrer Anlage durch eine eigene städtische Satzung bis maximal 22 Uhr.

Es gibt mittlerweile auch mehrere Gerichtsurteile zu Nachbarschaftsklagen, in denen festgehalten wird, dass Skateanlagen als Sportanlagen gelten – mit entsprechender Nutzungszeit. Seit 2020 ist Skateboarding schließlich sogar olympische Sportart.

Alle bis auf einen verlieren

Es gab bereits Gespräche mit Vertretern städtischer Ämter – Sportamt, Gartenamt, Amt für kommunale Jugendarbeit. „Ich hatte schon das Gefühl, dass man dort unser Anliegen versteht“, sagt Tobi Kraus. „So wie es jetzt läuft, verlieren doch alle.“

Die Stadt Regensburg schickt täglich auf Geheiß einer Einzelperson ihren Ordnungsdienst vorbei, obwohl dieser Besseres zu tun hätte. Nebenbei kostet es eine Stange Geld. Der Zweck des Skateparks wird für hunderte Nutzerinnen und Nutzer spürbar beschränkt. Das alles für die Anliegen eines Einzelnen, die – nimmt man die übrige Nachbarschaft – nicht von objektiv nachvollziehbaren Interessen getragen zu sein scheinen.

Verständnis bei der Sportbürgermeisterin

Bei der städtischen Pressestelle zieht man sich auf die bislang geltenden Regelungen zurück. „So lange diese Örtlichkeit als Spiel- und Bolzplatz Bestandteil der aktuell gültigen Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grün- und Spielanlagen der Stadt Regensburg ausgewiesen ist, ist es nicht möglich, die Nutzungsdauer auf 22 Uhr auszuweiten“, heißt es. Eine Änderung von Benutzungszeiten sei „eine politische Entscheidung“.

Damit wäre der Stadtrat gefragt.

Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein äußert im Gespräch mit unserer Redaktion Verständnis für die betroffenen Jugendlichen. Man müsse nun eine rechtssichere Lösung finden, „um den Konflikt zu entschärfen“. Der Beschwerdeführer wird dies mit juristischem Beistand sicher aufmerksam beobachten.