Entdecke Veranstaltungen in Regensburg Alle Kultur Oekologie Soziales Kino

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus für Regensburg!

Hallo. Schön, dass Sie hier lesen oder kommentieren. Fast noch mehr freuen würden wir uns, wenn Sie die Arbeit von regensburg-digital mit einem kleinen (gern auch größerem) Beitrag unterstützen. Wir finanzieren uns nämlich nur zu etwa einem Drittel über Werbeanzeigen. Und für die gibt es bei uns auch ausdrücklich keine zusätzliche Gegenleistung, etwa in Form von PR-Artikeln oder Native Advertising.

Mehr als zwei Drittel unseres Budgets stammt aus Spenden – regelmäßige Beiträge von etwa 300 Mitgliedern im Verein zur Förderung der Meinungs- und Informationsvielfalt e.V.

Anders ausgedrückt: Wir bauen auf Sie – mündige Leserinnen und Leser, die uns freiwillig unterstützen. Seien Sie dabei – mit einem einmaligen oder regelmäßigen Beitrag. Herzlichen Dank.

Spenden Sie mit
19 Jan.202614:06
Bereits vorbestraft

Fast 300.000 Euro Steuern hinterzogen? Ex-OB-Kandidat der AfD erneut vor Gericht

Von Redaktion in Nachrichten

Nach der Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe im November 2024 muss sich Manfred H. seit heute wieder vor Gericht verantworten. Erneut geht es um nicht gezahlte Sozialabgaben – und um Steuerhinterziehung.

Man fragt sich, was Manfred H., ehemals CSU, ehemals Bürger für Regensburg, ehemals Freie Wähler, geritten haben muss, als er kurzzeitig versuchte, als Oberbürgermeisterkandidat für die AfD anzutreten. Nicht in erster Linie, weil es sich um eine rechtsextreme Partei handelt, die gerade in Regensburg einschlägig bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Sondern weil er aktuell unter laufender Bewährung steht.

WERBUNG

Die Verurteilung zu einem Jahr und drei Monaten plus Geldstrafe liegt noch nicht lang zurück – November 2024. Die vom Gericht als zutreffend erkannten Vorwürfe wiegen schwer: Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 258 Fällen, 600.000 Euro Schaden. Angesichts dessen müsste ihm klar gewesen sein, dass all das bekannt wird und er mit Berichterstattung zu rechnen hat. Solche Vorwürfe gegen einen OB-Kandidaten sind von öffentlichem Interesse.

Nächste Anklage wird seit heute verhandelt

Die Opferrolle, die der 66-Jährige anlässlich seines Rückzugs von der Kandidatur in der Mittelbayerischen Zeitung einzunehmen versuchte („Jeder bekommt eine zweite Chance. Nur nicht, wenn man bei der AfD antritt.“), ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar und wirkt realitätsfern.

Seit heute wird zudem eine weitere Anklage gegen H. vor dem Landgericht Regensburg verhandelt, die seinen Kandidaturversuch umso unverständlicher macht.

Staatsanwaltschaft beziffert Schaden auf fast 300.000 Euro

Die Anklage wirft dem früheren Taxiunternehmer, der zuletzt acht Fahrer beschäftigte, zum einen erneut das Vorenthalten von Arbeitsentgelt in 49 Fällen vor – Schaden für die Sozialkassen: 38.437,09 Euro. Außerdem soll er zwischen den Jahren 2017 und 2021 falsche bzw. gar keine Steuererklärungen abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Hinterziehung von Lohn- und Umsatzsteuer vor – der in der Anklage bezifferte Gesamtschaden beläuft sich demnach auf 282.889,29 Euro. Ein Großteil davon betrifft die Lohnsteuer für seine Fahrer – in 48 Fällen soll H. hier inhaltlich unrichtige monatliche Lohnsteueranmeldungen gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben.

AfD ohne OB-Kandidaten

Von seiner Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt hatte sich H. nach einer Veröffentlichung bei regensburg-digital bereits Anfang Oktober zurückgezogen. Die Regensburger AfD gab sich damals überrascht von den Vorwürfen – und geht nun ohne OB-Kandidat in die Kommunalwahl.

Der Prozess gegen den 66-Jährigen wird am kommende Mittwoch fortgesetzt.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Trackback von deiner Website.

SUPPORT

Ist dir unabhängiger Journalismus etwas wert?

Dann unterstütze unsere Arbeit!
Einmalig oder mit einer regelmäßigen Spende!

Per PayPal:
Per Überweisung oder Dauerauftrag:

 

Verein zur Förderung der Meinungs- und Informationsvielfalt e.V.
IBAN: DE14 7509 0000 0000 0633 63
BIC: GENODEF1R01

Kommentare (3)

  • Mr. T.

    |

    Ich frage mich, was Stefan Aigner geritten haben muss, als er öffentlich gemacht hat, dass die AfD mit einem verurteilten Kandidaten zur OB-Wahl antritt. Es wäre noch viel lustiger gewesen, den Odlwagen mit Karacho an die Rathausmauer fahren zu lassen. Die Mittelmäßige mit Ihrem Chefreporter hätts eh nicht alleine herausgefunden.
    In den Reihen der Partei ist es eben schwer, unbelastetes Personal zu finden.
    Auch der Wixl in Schwandorf hat grad viel Pech mit seiner Personalauswahl: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-lueth-bundestag-100.html

    9
    1

  • Mr. B.

    |

    Sehr gute Recherche von R-D.

    10
    0

  • Maksim Kurz

    |

    Die AfD hier in der Region scheint wohl ihren Kommunalwahlkampf nicht ganz durchdacht zu haben. Im Landkreis tritt sie in den Kommunen nicht an, nur im Kreisrat. In der Stadt Regensburg ist ihr (Ex) OB Kandidat ein Krimineller.
    Aber gut, diese Partei hat auch absolut keine Ideen oder Konzepte für Lokalpolitik. Pöbeln funktioniert halt leider nicht so gut, wenn es um konkrete lokale Projekte geht.

    0
    0

Kommentieren

Hinweis: Bitte unsere Netiquette beachten!
Ich bestätige, dass die hier von mir eingegebenen persönlichen Daten auf regensburg-digital.de bis auf Widerruf gespeichert werden dürfen.

Suche

drin