Gesandtenstraße Regensburg: Wann wird der „Mordaufruf gegen alle Jüdinnen und Juden“ entfernt?

Seit mindestens zwei Wochen „ziert“ ein antisemitisches Graffiti eine prominente Geschäftsadresse in der Gesandtenstraße. Kritiker bezeichnen es als „beschämend“, dass dieser „Mordaufruf“ bislang nicht entfernt oder übermalt wurde.

Wenn Joseph Semmler mit seinem kleinen Sohn in der Regensburger Altstadt spazieren geht, dann meidet er mittlerweile den Weg durch die Gesandtenstraße. Dort prangt seit geraumer Zeit an der Hausfassade des Hubert H-Geschäfts an der Ecke zur Oberen Bachgasse der hingeschmierte Slogan „From the River to the Sea, Palestine will be free“. Semmler sagt dazu: „Wenn mein Sohn mich fragen würde, was das bedeutet, müsste ich ihm erklären, dass diese Leute fordern, dass wir alle umgebracht werden sollen.“ Deshalb gehe er dort nicht mehr vorbei.

Semmler ist Jude, so wie etwa 1.000 andere Menschen in Regensburg, und dass dieses Graffiti seit Wochen nicht entfernt oder zumindest provisorisch übermalt wird, macht den Familienvater, dessen Namen wir geändert haben, traurig und wütend. Klar, es habe zunächst einen gewissen Aufschrei, verbunden mit medialer Berichterstattung gegeben, als diese antisemitische Parole ans Hubert H-Geschäft gesprüht wurde, und ein paar Schritte weiter, an die Neupfarrkirche und andere Stellen am Neupfarrplatz „Free Gaza“, doch passiert ist seitdem nichts.

„Ein Affront gegen uns alle“

„Dabei müsste das eigentlich ein Affront gegen uns alle sein“, sagt Dennis Forster, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Regensburg-Oberpfalz, mit Blick auf die Parole in der Gesandtenstraße. Das hier bislang nicht reagiert worden sei, „ist beschämend“, sagt Forster.

Laut der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (Rias) wird mit dem „From the River to the Sea“- Slogan ein Palästina gefordert, das sich über das gesamte Gebiet des heutigen Israel, die Westbank und den Gazastreifens erstrecken soll. „Für einen jüdischen Staat bliebe da kein Platz, die Parole ist also als Wunsch nach dem Ende Israels zu verstehen“, so Rias Bayern.

„Jüdinnen und Juden empfinden das als direkten Mordaufruf.“

Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem 1139 Menschen ermordet oder im Kampf getötet wurden – darunter 695 israelische Zivilisten, einschließlich 36 Minderjähriger, 373 Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte und 71 Ausländer – und der mehrfachen Verwendung der Parole bei pro-palästinensischen Kundgebungen, stellte das Bundesinnenministerium deren Verwendung unter Strafe. Es gibt dazu mittlerweile mehrere, teils widersprüchliche Urteile verschiedener Verwaltungsgerichte, welche die Parole mal als strafbar, mal als vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt ansehen.

Völlig unabhängig von der juristischen Debatte darüber sagt Dennis Forster: „Jüdinnen und Juden empfinden das als direkten Mordaufruf. Das impliziert dieser Spruch in letzter Konsequenz.“ Es sei „tragisch“, dass das nicht auch von der breiten Öffentlichkeit so gesehen und die Regensburger Stadtgesellschaft von selbst tätig werde, sprich: derlei Graffiti unmittelbar entfernt. „Das ist ein Angriff auf uns alle.“

„Israelbezogener Antisemitismus“ hat deutlich zugenommen

Der Slogan „Free Gaza“ an der Neupfarrkirche habe zwar eine andere Qualität, sagt Forster. Es sei aber „mindestens extrem ignorant“, damit just den Neupfarrplatz zu okkupieren, wo sich einst das jüdische Ghetto befunden hat und wo mit dem Karavan-Denkmal der frühere Synagogen-Grundriss nachempfunden wird. „Wir unterstützen die Kirchengemeinde am Neupfarrplatz und die Geschäftsleute in der Gesandtenstraße sehr gerne beim Entfernen dieser Parolen“, bietet Forster an.

Seit dem Angriff der Hamas verzeichnet Rias in Regensburg eine deutliche Zunahme von „israelbezogenem Antisemitismus“ in Regensburg. Waren es zwischen dem 1. Januar und dem 6. Oktober letztes Jahr lediglich neun Vorfälle, wurden in den ersten sechs Monaten nach dem 7. Oktober 21 dokumentiert: eine Bedrohung, eine Massenzuschrift, neun Versammlungen und zehn Fälle verletzenden Verhaltens. Fälle abseits des „israelbezogenen Antisemitismus“ hat Rias bislang noch nicht ausgewertet. Die Gesamtzahl dürfte also deutlich höher liegen.

Kindermordvorwurf und Ritualmordlegende

Als Beispiele nennt Rias Bayern unter anderem einen Sticker mit der Aufschrift „Mord an palästinensischen Kindern ist keine Selbstverteidigung“, der im November letztes Jahr in der Nähe des St.-Kassians-Platzes angebracht wurde. Der Aufkleber unterstelle Israel eine bewusste Tötung von Unschuldigen. Er bediene den Kindermordvorwurf, ein klassisches antijuadaistisches Motiv, mit dem schon im Mittelalter Jüdinnen und Juden zu Unrecht beschuldigt wurden, Kinder zu ermorden.

Ein weiteres Beispiel: Bei einer Kundgebung der Gruppe „Regensburg4Palestine“ am 2. März am Hauptbahnhof mit etwa 100 Teilnehmerinnen sei Israel mehrfach als „faschistisch“ bezeichnet und von einer „kranken Ideologie“ gesprochen worden. Ein Redner habe die Vergewaltigungen israelischer Frauen im Zusammenhang mit dem Hamas-Überfall geleugnet und sich positiv auf die positiv auf die islamistische Huthi-Miliz im Jemen bezogen.

Taten der Nationalsozialisten relativiert

All das sind Dinge, die weit über legitime Kritik an der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung und deren Kriegsführung im Gazastreifen hinausgehen.

Von einem weiteren Redner bei dieser Kundgebung ist die Aussage dokumentiert: „Schafft es Deutschland nicht einmal in seiner Geschichte, auf der richtigen Seite zu stehen? Ihr bereut den Holocaust und nehmt das als Begründung für die Unterstützung und Komplizenschaft eines Völkermordes an den Palästinensern?“

Dabei handle es sich eine Täter-Opfer-Umkehr, so Rias. Indem der Redner das Handeln Israels in direkten Zusammenhang mit dem Holocaust stelle und es damit vergleiche, relativiere er die Taten der Nationalsozialisten.

Bei einer weiteren Kundgebung von „Regensburg4Palestine“ drei Wochen später warf eine Rednerin Rias zufolge Israel einen Genozid vor und behauptete, dass das israelische Militär Menschen zur Organentnahme gefangennehme. Hier werde Bezug auf die antijudaistische Ritualmordlegende aus dem Mittelalter genommen und ein Zusammenhang zum jüdischen Staat Israel hergestellt, so Rias.

Zögerliche Distanzierung von der Hamas

Die Gruppe „Regensburg4Palestine“ hatte im Juli ein pro-palästinensisches Protestcamp auf dem Schwanenplatz abgehalten. Eine klare Distanzierung von der Hamas gab es dort erst auf Nachfrage.

Wir haben bei dem Hubert H-Geschäft in der Gesandtenstraße nachgefragt, wann das Graffiti dort entfernt oder übermalt werden wird. Sobald eine Antwort eingeht, berichten wir nach.