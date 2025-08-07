Geständnis der Ex-Vorsitzenden: 200.000 Euro bei der Tafel Regensburg veruntreut

Weil sie ein sogenanntes überschießendes Geständnis abgelegt hat, wurde Jonah L. unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Folgt man diesem Geständnis, dann hat sich der bisher bekannte Schaden bei der Tafel verdreifacht.

Jonah L. ist wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber unserer Redaktion. „Die Beschuldigte hat vor dem Amtsgericht Regensburg im Rahmen des Haftprüfungstermins ein umfassendes Geständnis abgelegt“, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher.

Es handle sich um ein sogenanntes „überschießendes Geständnis“. Demnach hat Jonah L. Tatvorwürfe eingeräumt, die bislang noch nicht ermittelt waren. Bislang hatte die Kripo Unterlagen über eingehende Spenden bis September 2023 ausgewertet. Daraus habe ergab sich der bisherige Schadensbetrag von rund 69.000 Euro ergeben. „Die Beschuldigte hat nunmehr eingeräumt, dass sich dieser Betrag noch auf ca. 200.000 Euro erhöhen wird.“ Zunächst hätte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet.

Es gibt noch weitere Vorwürfe

Wie regensburg-digital vergangene Woche exklusiv gemeldet hatte, wurde die 50-Jährige am 25. Juli in Untersuchungshaft genommen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie verbrachte 13 Tage im Gefängnis. Aufgrund des überschießenden Geständnisses trat die Staatsanwaltschaft einer Außervollzugssetzung des Haftbefehls nicht entgegen. Jonah L. muss sich nun regelmäßig bei der Polizei melden und darf keinerlei Kontakt zur Tafel aufnehmen.

Neben den Untreuevorwürfen bei der Tafel steht noch ein weiterer Fall im Raum. Dem Vernehmen nach geht es auch hier um eine sechsstellige Summe, die Jonah L. in Zusammenhang mit einem Erbschaftsstreit unterschlagen haben soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verwunderung über mondänen Lebensstil

Nicht nur bei der Tafel hatte man sich über den Lebensstil der damaligen Vorsitzenden gewundert. Obwohl weder sie noch ihr Ehemann einer Arbeit nachgingen. Jonah L. hatte ihr Engagement bei der Tafel insbesondere damit begründet, dass sie finanziell gut situiert sei und deshalb Zeit habe, um Bedürftigen zu helfen.

Kritik an ihrem Gebaren als Vorsitzende gab es schon länger. Doch erst als die Vorwürfe bekannt wurden und sie in Untersuchungshaft kam, wurde dies konkreter. Regensburg-digital sprach mit zahlreichen ehemaligen und nach wie vor aktiven Helfern bei der Tafel (hier unser ausführlicher Bericht).

Viel Spenden eingeworben und die Tafel nach ihren Bedürfnissen umgebaut

Folgt man deren Aussagen, dann war sie einerseits geschickt im Aktivieren von Spendern und politischen Unterstützern für die Tafel, allen voran bei der CSU. Andererseits passte sie die Anlaufstelle für Bedürftige nach und nach ihren Bedürfnissen an. Die Öffnungszeiten wurden immer mehr verkürzt. War Jonah L. nicht anwesend, war die Tafel dicht.

Auch das Vier-Augen-Prinzip beim Nachzählen der Kasse scheint sie ausgehebelt zu haben. Vorstandswahlen fanden nicht mehr in geheimer Wahl, sondern offener Abstimmung statt. Derweil arbeitete Jonah L. an ihrem Aufstieg bei der Tafel, wo sie es binnen kürzester Zeit in den Dachverband schaffte, wo sie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500 Euro erhielt. Das bestätigt uns ein Sprecher des Dachverbands. Seit 1. Juli ruht ihr Amt.

Helfer gegeneinander ausgespielt

Wer bei der Regensburger Tafel kritisch nachfragte, wurde von ihr hinausgeworfen oder warf frustriert das Handtuch. Das schildern uns zahlreiche Engagierte dort gleichlautend. Dabei scheint Jonah L. sehr geschickt dabei gewesen zu sein, die Ehrenamtlichen gegeneinander auszuspielen.

Es gab mehrere Strafanzeigen wegen Verleumdung und übler Nachrede gegen sie, die im Vorfeld der ersten Durchsuchung bei der Tafel Anfang Juni eingestellt wurden. Wohl, weil die anderen Vorwürfe ohnehin ein höheres Strafmaß erwarten lassen.

Der Verein hat zu viel Geld

Das erfolgreiche Werben um Spenden für die Tafel Regensburg sorgte dafür, dass der Verein mittlerweile weit mehr als eine halbe Million Euro auf seinen Konten hat. Ein Umstand, der die Stadt Regensburg dazu veranlasste, bereits gewährte Zuschüsse zurückzufordern und der unter Umständen sogar die Gemeinnützigkeit gefährden könnte.

Folgt man dem nun erfolgten Geständnis, dann scheint sich Jonah L. seit ihrer Amtsübernahme Ende 2021 reichlich an diesen Geldern bedient zu haben, um ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.

Neuer Vorstand gesucht

Beim verbliebenen Rumpfvorstand der Tafel scheint man erst nach und nach zu realisieren, wie man von Jonah L. hinters Licht geführt wurde. Auf entsprechende Nachfragen bei einer Presserundfahrt mit Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) reagierte Schriftführer Georg Forster teils schmallippig, teils ungehalten. Einen Blick ins Lager, das nach Schilderungen von Tafel-Helfern übervoll ist, verweigerte Forster den Medienvertretern.

Er räumte aber doch ein, dass man sich im Vorstand komplett neu aufstellen müsse. Man brauche Personen, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Die Ankündigung, dass man versuche, früher wieder zu öffnen, als bislang angekündigt, scheint man halten zu können. Wie die Tafel gestern auf ihren Social Media-Kanälen erklärte, soll der Betrieb ab dem 8. September wieder aufgenommen werden – eine Woche früher als geplant.