Geständnis der Ex-Vorsitzenden: 200.000 Euro bei der Tafel Regensburg veruntreut
Weil sie ein sogenanntes überschießendes Geständnis abgelegt hat, wurde Jonah L. unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Folgt man diesem Geständnis, dann hat sich der bisher bekannte Schaden bei der Tafel verdreifacht.
Jonah L. ist wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber unserer Redaktion. „Die Beschuldigte hat vor dem Amtsgericht Regensburg im Rahmen des Haftprüfungstermins ein umfassendes Geständnis abgelegt“, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher.
Es handle sich um ein sogenanntes „überschießendes Geständnis“. Demnach hat Jonah L. Tatvorwürfe eingeräumt, die bislang noch nicht ermittelt waren. Bislang hatte die Kripo Unterlagen über eingehende Spenden bis September 2023 ausgewertet. Daraus habe ergab sich der bisherige Schadensbetrag von rund 69.000 Euro ergeben. „Die Beschuldigte hat nunmehr eingeräumt, dass sich dieser Betrag noch auf ca. 200.000 Euro erhöhen wird.“ Zunächst hätte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet.
Es gibt noch weitere Vorwürfe
Wie regensburg-digital vergangene Woche exklusiv gemeldet hatte, wurde die 50-Jährige am 25. Juli in Untersuchungshaft genommen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie verbrachte 13 Tage im Gefängnis. Aufgrund des überschießenden Geständnisses trat die Staatsanwaltschaft einer Außervollzugssetzung des Haftbefehls nicht entgegen. Jonah L. muss sich nun regelmäßig bei der Polizei melden und darf keinerlei Kontakt zur Tafel aufnehmen.
Neben den Untreuevorwürfen bei der Tafel steht noch ein weiterer Fall im Raum. Dem Vernehmen nach geht es auch hier um eine sechsstellige Summe, die Jonah L. in Zusammenhang mit einem Erbschaftsstreit unterschlagen haben soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Verwunderung über mondänen Lebensstil
Nicht nur bei der Tafel hatte man sich über den Lebensstil der damaligen Vorsitzenden gewundert. Obwohl weder sie noch ihr Ehemann einer Arbeit nachgingen. Jonah L. hatte ihr Engagement bei der Tafel insbesondere damit begründet, dass sie finanziell gut situiert sei und deshalb Zeit habe, um Bedürftigen zu helfen.
Kritik an ihrem Gebaren als Vorsitzende gab es schon länger. Doch erst als die Vorwürfe bekannt wurden und sie in Untersuchungshaft kam, wurde dies konkreter. Regensburg-digital sprach mit zahlreichen ehemaligen und nach wie vor aktiven Helfern bei der Tafel (hier unser ausführlicher Bericht).
Viel Spenden eingeworben und die Tafel nach ihren Bedürfnissen umgebaut
Folgt man deren Aussagen, dann war sie einerseits geschickt im Aktivieren von Spendern und politischen Unterstützern für die Tafel, allen voran bei der CSU. Andererseits passte sie die Anlaufstelle für Bedürftige nach und nach ihren Bedürfnissen an. Die Öffnungszeiten wurden immer mehr verkürzt. War Jonah L. nicht anwesend, war die Tafel dicht.
Auch das Vier-Augen-Prinzip beim Nachzählen der Kasse scheint sie ausgehebelt zu haben. Vorstandswahlen fanden nicht mehr in geheimer Wahl, sondern offener Abstimmung statt. Derweil arbeitete Jonah L. an ihrem Aufstieg bei der Tafel, wo sie es binnen kürzester Zeit in den Dachverband schaffte, wo sie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500 Euro erhielt. Das bestätigt uns ein Sprecher des Dachverbands. Seit 1. Juli ruht ihr Amt.
Helfer gegeneinander ausgespielt
Wer bei der Regensburger Tafel kritisch nachfragte, wurde von ihr hinausgeworfen oder warf frustriert das Handtuch. Das schildern uns zahlreiche Engagierte dort gleichlautend. Dabei scheint Jonah L. sehr geschickt dabei gewesen zu sein, die Ehrenamtlichen gegeneinander auszuspielen.
Es gab mehrere Strafanzeigen wegen Verleumdung und übler Nachrede gegen sie, die im Vorfeld der ersten Durchsuchung bei der Tafel Anfang Juni eingestellt wurden. Wohl, weil die anderen Vorwürfe ohnehin ein höheres Strafmaß erwarten lassen.
Der Verein hat zu viel Geld
Das erfolgreiche Werben um Spenden für die Tafel Regensburg sorgte dafür, dass der Verein mittlerweile weit mehr als eine halbe Million Euro auf seinen Konten hat. Ein Umstand, der die Stadt Regensburg dazu veranlasste, bereits gewährte Zuschüsse zurückzufordern und der unter Umständen sogar die Gemeinnützigkeit gefährden könnte.
Folgt man dem nun erfolgten Geständnis, dann scheint sich Jonah L. seit ihrer Amtsübernahme Ende 2021 reichlich an diesen Geldern bedient zu haben, um ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.
Neuer Vorstand gesucht
Beim verbliebenen Rumpfvorstand der Tafel scheint man erst nach und nach zu realisieren, wie man von Jonah L. hinters Licht geführt wurde. Auf entsprechende Nachfragen bei einer Presserundfahrt mit Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) reagierte Schriftführer Georg Forster teils schmallippig, teils ungehalten. Einen Blick ins Lager, das nach Schilderungen von Tafel-Helfern übervoll ist, verweigerte Forster den Medienvertretern.
Er räumte aber doch ein, dass man sich im Vorstand komplett neu aufstellen müsse. Man brauche Personen, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Die Ankündigung, dass man versuche, früher wieder zu öffnen, als bislang angekündigt, scheint man halten zu können. Wie die Tafel gestern auf ihren Social Media-Kanälen erklärte, soll der Betrieb ab dem 8. September wieder aufgenommen werden – eine Woche früher als geplant.
Kommentare (3)
tom lehner
| #
Spannend. 200.000€ für 4 Jahre “Ehrenamtliche Arbeit” 50.000 pro Jahr. Ich mag nicht weiterrechnen. Frau Lindinger hat sich das richtig nett gemacht. Da ist das Wort “Überschiessend” schon sehr treffend. Kein Wunder das sie so allergisch auf kritische Nachfragen reagiert hat.
Da darf sich die Gemeinschaft schon fragen wie das geht und ob es nicht doch noch ein paar Mitwisser gibt. Oder zumindest “Ahnende” die das stillschweigend hingenommen haben. Die Chuzpe eine “Institution” wie die Tafel zu beklauen muß man erstmal haben. Ich kann das nicht glauben das das bei dieser Summe unentdeckt blieb.
“Keine bezahlte Arbeit hat mir vorher mehr gegeben als meine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Tafel[…]” das passt wie die Faust aufs Auge zu einer Kommunalpolitikerin, die sich damit auch noch Wählerstimmen für sich und ihre Christlich-Soziale Partei verspricht und vermutlich auch bekommen hat..
Da fällt Dir und mir nix mehr ein.
Aber hier wird protestiert, weil jemand sich erdreistet als “Armer Mensch Urlaub zu machen”, sich fünfzig Euro für einen Bus auf den Balkan zusammenkratzt um seine Verwandten zu besuchen.
Ich wünsche mir das Die Tafel schnellstmöglich wieder Menschen versorgen kann die es wirklich brauchen und nicht irgendwelche kriminelle Elemente aus der Halbwelt.
Und übrigens Regensburg, die Kohle für Zuschüsse könnt ihr Euch ja von der Frau Lindinger holen. Die Tafel kann da nix dafür das die Frau in den Spendenbeutel greift.
Das wäre mehr als angemessen finde ich.
Antifa-Schutzwall
| #
Frau L.’s politische Ämter und Mitgliedschaften in der CSU:
seit 2021: Beisitzerin im Ortsvorstand CSU Oberisling-Leoprechting-Graß
(Quelle: CSU-Ortsverbandsseite: https://www.csu.de/verbaende/ov/oberisling-leoprechting-grass/ueber-uns/ )
Hobbys:
Reisen
Lesen
Skifahren
Die Welt ein bisschen besser machen
Wenn das erklärte Hobby tatsächlich „die Welt ein bisschen besser machen“ lautet, dann hat Frau L. diesen Vorsatz immerhin ganz konsequent zu Hause begonnen. Schließlich ist Selbstfürsorge auch eine Form der Weltverbesserung – zumindest, wenn man unter „die Welt“ vor allem das eigene Konto versteht.
Franz Josef Klatscht
| #
Die Frau erfüllt jetzt bestens alle Voraussetzungen der CSU. Vorstrafe, Veruntreuung, ungeniert bereichert auf Kosten anderer… passt doch ganz gut…ohne jegliches Feingefühl und Scham. Damit kann man gaaaanz weit kommen…