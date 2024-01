Großdemonstration in Regensburg: „Die AfD ist parlamentarischer Arm und Zentrum des Rechtsextremismus“

Mit der wohl größten Demonstration gegen Rechtsextreme seit Jahrzehnten reagiert Regensburg auf die Correctiv-Recherchen über ein Geheimtreffen von offenen und verdeckten Neonazis in Potsdam. Der Holocaustüberlebende Ernst Grube fordert in seiner Rede ein Verbot der AfD.

Ob es nun 4.000 Menschen waren, die am Sonntag in Regensburg auf die Straße gingen, wie anfänglich gemeldet, oder 6.000, so eine erste Einschätzung der Veranstalter während der Kundgebung, oder 13.000, so die Zahl, die die „Initiative gegen Rechts“ auf Basis eines „Crowd Counting Tools“ am Sonntagabend mit ein paar Erläuterungen nennt – darüber dürften die Meinungen auseinander gehen. Mit einiger Sicherheit kann man aber doch sagen, dass die bislang größte Demonstration des 21. Jahrhunderts gegen Rechtsextreme in Regensburg deutlich übertroffen wurde.

Doch während sich an jenem 3. Oktober 2009 geschätzt 7.000 Menschen gegen ein Sammelsurium an offenen Neonazis, autonomen Nationalisten, NPDlern und Rassisten stellten, die zum Don Juan-Denkmal marschieren wollten, sind es diesen Sonntag die Rechtsextremen und Rassisten in AfD- und Business-Blau, deretwegen die Menschen sich am Haidplatz und in allen umliegenden Gassen und Straßen dicht an dicht drängen.

Theater Regensburg bringt Lesung zu Correctiv-Recherchen auf die Bühne

Das durch Correctiv offengelegte Geheimtreffen, gesponsert von vermeintlichen Stützen der Gesellschaft, hat auch Regensburg aufgewühlt. Später, am Sonntagabend, bringt das Theater Regensburg, als erstes Theater nach dem Berliner Ensemble überhaupt, die Recherchen in einer szenischen Lesung am Spielort Haidplatz auf die Bühne.

Es sei an der Zeit, ein paar Dinge „etwas klarer auszusprechen“, begründet Intendant Sebastian Ritschel diese Entscheidung, auch wenn er die Lesung nicht als politische Veranstaltung verstanden wissen will. Er sei „sehr, sehr stolz“ auf das Ensemble des Regensburger Theaters, das dieses Thema auf die Bühne habe bringen wollen.

Komprimiert auf eine Stunde, immer wieder gebrochen durch Erläuterungen zum journalistischen Arbeiten und zu rechtlichen Problemen, die sich ergeben könnten, werden hier die zentralen Inhalte des „Düsseldorfer Forums“, das Ende November im Hotel Adlon in Potsdam stattfand, dem Publikum nahegebracht. „Düsseldorfer Forum“ wohl deshalb, weil Organisator Gernot Mörig, pensionierter Zahnarzt und Oberhaupt einer rechtsextremen Dynastie, einst in Düsseldorf lehrte.

Hier in Bayern übrigens leben Mörigs Töchter mit ihren Ehemännern aus Burschenschafts- und Identitären-Kreisen das volksdeutsche Familienidyll und engagieren sich für die rechtsextreme Sache, gegen Asylbewerber oder auch mal gegen die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie. Doch das nur am Rande.

Neonazis und vermeintliche Stützen der Gesellschaft arbeiten Hand in Hand

Auf Mörigs Einladung hin tauschten sich in Potsdam Rechtsextremen wie der Identitäre Martin Sellner oder der Gewalttäter (und AfD-Mitarbeiter) Mario Müller mit AfD-Führungspersonal, Mitgliedern der Werteunion, Unternehmern und Juristen – wie zum Beispiel CDU-Mitglied und Regierungsberater in NRW Ulrich Vosgerau – aus.

Darüber, wie sie den Glauben in die Demokratie zersetzen und auf vorgeblich legalem Weg einen völkischen Staat nach ihren Vorstellungen schaffen können. Ausländer und „nicht assimilierte Staatsbürger“ sollen aus Deutschland vertrieben/deportiert werden – es geht um insgesamt 25 Millionen Menschen.

Obwohl das Spektrum der Rednerinnen am Sonntagvormittag auf dem Haidplatz denkbar breit ist und von der Roten Hilfe und der Antifaschistischen Aktion Regensburg bis zu Mitgliedern der CSU reicht, dürfte die Ablehnung solcher Vorstellungen die gemeinsame Klammer sein, die dennoch alle eint.

OB zu völkisch-rassistischen Plänen: „Das ist nicht unser Deutschland.“

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, dass man „nie wieder zurück“ wolle in einen „völkischen braunen Sumpf“. Die Inhalte des Treffens hätten sie „angewidert“, so die OB. „Das ist nicht mein Deutschland. Das ist nicht unser Deutschland und das darf es nie wieder geben.“

Mit Maltz-Schwarzfischer gekommen ist auch der Rest der Stadtspitze. Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, der es als CSU-Mitglied sicher nicht ganz leicht gefallen ist, an einer Kundgebung teilzunehmen, die sich qua Aufruf „gegen Rechts“ richtet und Bürgermeister Ludwig Artinger von den Freien Wählern, der offenbar eine andere Haltung vertritt als FW-Chef Hubert Aiwanger. Der war vor und nach den bundesweiten Demonstrationen vor allem damit beschäftigt, vor womöglich teilnehmenden Linksextremisten zu warnen, die „Zurückweisung illegaler Einwanderer“ zu fordern und die Bauern-Proteste anzuheizen.

Holocaustüberlebender fühlt sich an Entrechtung durch NS-Regime erinnert

Am bewegendsten am Sonntag ist die Rede von Ernst Grube, 91 Jahre alt, Überlebender des Konzentrationslagers Theresienstadt und seit Jahrzehnten in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/ Bund der Antifaschist*innen (VVN-BdA) aktiv (mehr über Ernst Grube).

Die Correctiv-Recherchen hätten ihn „entsetzt und aufgewühlt“, sagt er. Als Kind einer jüdischen Mutter habe er während der Nazi-Herrschaft selbst Ausgrenzung, Entrechtung und Deportation erlebt. So etwas solle nun erneut ins Werk gesetzt werden. Wenngleich unter der Bezeichnung „Remigration“.

Den in Potsdam besprochene „Masterplan“, um Geflüchtete, Menschen mit Aufenthaltsstatus und Deutsche mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben, bezeichnet Grube als „Angriff auf Millionen Menschen“ und „auf die Grundaussagen unserer wichtigsten Verfassungsartikel“. Alles in vorgeblich legalem Gewande – und da unterschieden sich die völkischen Rassisten von heute nicht sonderlich von der NSDAP. Auch deren Führung sei der legale Anschein wichtig gewesen:

„So konnten sie die vorhandene Bürokratie besser für sich nutzen. Das Gewissen sollte nicht stören. Gesetzeswillkür und Ordnung sollten das moralische Ruhekissen sein. Der Spielraum und die Effektivität für unmenschliche Handlungen in einer arbeitsteiligen Kette des gesamten Verbrechens wurden so ausgeweitet.“

Wunsch am Theater: Eine Zivilgesellschaft, die nicht pennt

Die AfD sei „parlamentarischer Arm und Zentrum des Rechtsextremismus“. Man dürfe nicht mehr zulassen, dass dieser Partei politische Macht und Steuergelder zur Verfügung stünden. Folgerichtig fordert Grube am Ende seiner Rede und unter viel Beifall denn auch ein AfD-Verbot. Die Anwesenden und die Zivilgesellschaft als Ganzes sollten Druck auf die Politik machen, um sein solches Verbot „mit entschlossener Sorgfalt“ voranzubringen.

Die Aufforderung bei der szenischen Lesung am Abend im Theater im Haidplatz richtet sich ebenfalls an die Zivilgesellschaft. „Wir wissen, dass dieser Abend keiner ist, aus dem man fröhlich herausgeht“, heißt es zum Abschluss von der Bühne. Dem Düsseldorfer Forum gehe es um „nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie“. Und diese Zerstörung sei gerade jetzt im Gange, aber:

„Vielleicht wird dieser Abend auch Teil einer neuen Erzählung: Einer Erzählung, die damit beginnt, dass wir uns gegen die faschistischen Kräfte in unserem Land wehren. Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind. Dass wir laut sind. Dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen. Sondern dass wir hellwach sind. Und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen.“