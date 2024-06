Großeinsatz beim Regensburger Motorboothafen: Eiserner Steg in Gefahr

Polizei, Berufsfeuerwehr und Rettungsschwimmer der DLRG mussten einen Anleger mit mehreren Booten sichern, dessen Verankerung gerissen war.

„Bei Hochwasser stellen die Anlegestellen ein erhöhtes Risiko dar, weil nicht evakuierte Boote durch die Strömung verdriftet werden und mit Brückenbauwerken kollidieren könnten.“ So steht es im 2010 erstellten Flussraumkonzept für Regensburg mit Blick auf die Anlegestellen der beiden Motorbootvereine und der Firma Kainz Boote am Oberen Wöhrd, über deren Verbleib jahrelang gestritten wurde, und die nach derzeitigem Stand noch bis mindestens Ende 2025 dort geduldet sind.

Just an dem Tag, an dem in Regensburg wegen des steigenden Hochwassers der Katastrophenfall ausgerufen wurde, wäre das in dem Konzept beschriebene Szenario beinahe Realität geworden. Wie Polizeihauptkommissar Bernhard Scheimer, Leiter der Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Oberpfalz, unserer Redaktion bestätigt, riss am Montagvormittag die Verankerung einer der Anlegestellen.

Die daran vertäuten Boote hingen laut Einsatzkräften zuletzt nur noch an einem Stahlseil, drohten abzutreiben und gegen den Eisernen Steg zu prallen. Dem Brückenbauwerk war bei einer Hauptprüfung im vergangenen August ohnehin ein miserabler Zustand bescheinigt worden. Der Rad- und Fußgängerüberweg wurde mit der Note 3,8 bewertet – schlechteste Note wäre eine 4,0.

An Silvester wurde der Eiserne Steg angesichts dieser Bewertung komplett gesperrt. „Die Standsicherheit des Bauwerks ist erheblich beeinträchtigt“, heißt es in der damals erlassenen Verfügung der Stadt Regensburg.

Doch auch abseits des schlechten Zustands des Eisernen Stegs wäre es nicht auszudenken, was passiert, wenn mehrere der teils recht großen Boote dagegen prallen, sich davor auftürmen oder diesen sogar zum Einsturz bringen würden. Kurz dahinter folgt dann schon die Steinerne Brücke.

Die Einsatzkräfte sind denn auch entsprechend nervös. Der Steg und das angrenzende Areal wird für mehrere Stunden als sogenannter „Gefahrenbereich“ gesperrt. Direkt bei der Anlegestelle sind etwa ein Dutzend Polizeibeamte, Männer und Frauen von der Regensburg Berufsfeuerwehr sowie Taucher der DLRG im Einsatz, um die Gefahr zu bannen. Mitarbeiter von Kainz Boote helfen ebenfalls mit – dem Unternehmen gehört der Bootsanleger, der abzudriften droht.

Über zwei Stunden kreist ein Polizeihelikopter über dem Gebiet – vor allem auch, um die Schwimmer und Taucher im Blick zu behalten, die mit den neuen Stahlseilen durch die Donau schwimmen, um den Anleger mit den Booten wieder zu sichern. An der Uferseite werden die anderen Enden jeweils an Bäumen befestigt – am Ende hängt der Steg zusätzlich an zwei neuen Stahlseilen. Zwischendurch wird mit der Seilwinde an einem Feuerwehrauto gesichert.

Um kurz nach 13 Uhr wird schließlich Entwarnung gegeben. Der Sportbootanleger ist wieder sicher verankert, der Eiserne Steg wird wieder für Radler und Fußgänger freigegeben. An den Anlegestellen der beiden Motorbootvereine, ober- und unterhalb des Kainz-Anlegers kam es dem Vernehmen nach zu keinerlei Problemen.